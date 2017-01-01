Тест: На каком языке любви вы говорите?

Когда человек влюблён и его чувства взаимны, то ему даже и мысли не хочется допускать о том, что любовь может когда-нибудь закончиться. Ведь взаимные чувства – это основа, на которой строится человеческое счастье. Но, как показывает практика, довольно часто корабль любви разбивается о берега проблем, хлопот, недопонимая друг друга и обид. Кстати, именно последние и становятся главной причиной расставаний. Так что же, получается, что любовь невозможно сохранить на всю жизнь? А как же пожилые пары, прожившие много лет в счастливом браке? Оказывается, сберечь тёплые отношения можно, когда говоришь на одном языке любви.

Если задуматься, то во многих брачных союзах люди не слышат и не понимают друг друга: со стороны кажется, что они как будто два инопланетянина с разных планет, говорящие на различных диалектах и не желающие изучать язык другого существа, чтобы наладить связь. Но для сохранения тёплых отношений это нужно делать обязательно, ведь каждый из нас по-своему показывает свои чувства. Так, Гэри Чепмен – знаменитый психолог - определил пять языков любви: помощь, время, прикосновения, подарки и поощрение. Если вы желаете узнать, каков ваш любовный язык, пройдите тест из 30 вопросов онлайн, состоящий из утверждений, вам останется только выбрать понравившиеся.

Вопросы онлайн-теста «На каком языке любви вы говорите?»:

1. Из предложенных вариантов выберите тот, который вам больше нравится:



Я обожаю, когда вторая половинка пишет мне любовные записки

Мне очень нравится, когда меня обнимает любимый



