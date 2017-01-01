Тест: Воспользуетесь ли вы своим шансом?

Все помнят анекдот про мужчину, который очень хотел разбогатеть и поэтому каждый день на протяжении года ходил в церковь просить помощи у Бога. В очередной раз он снова зашёл со своей просьбой в храм и на слова молитвы услышал голос Всевышнего, который сказал ему, что помочь сможет только при условии, если мужчина хотя бы купит лотерейный билет. Так и большинство людей ждёт чуда, ничего не предпринимая со своей стороны.

Воспользуетесь ли вы своим шансом? Ежедневно человеку дарится судьбой масса возможностей, и лишь малая часть из них бывает замечена. Поразительно, но многие просто не умеют использовать свой шанс. Они думают, что везение – это что-то волшебное, а значит, на него невозможно никак повлиять. Однако, как показывает опыт, активные и деятельные люди довольно часто получают свой шанс, не полагаясь лишь на удачу. Обычно на неё надеются мечтатели, которые всю жизнь ждут, что всё поменяется само собой, но, увы, изменений в лучшую сторону не происходит.

Хотите узнать, относитесь ли вы к категории утопистов или же, наоборот, вы человек, который при любой возможности обязательно воспользуется везением, чтобы получить желаемое? Значит, пройдите бесплатный онлайн-тест.

Вопросы теста «Воспользуетесь ли вы своими шансом?»:

1. У вас интересная работа и высокая заработная плата, но вдруг поступило заманчивое предложение о повышении по карьерной лестнице с вытекающими отсюда последствиями – увеличение оклада, расширенные полномочия и другое. Согласитесь ли вы на это?



Конечно, да

Безусловно, это интересное предложение, но мне следует подумать

Скорее всего, нет. Я слишком неопытный сотрудник, чтобы брать на себя такую ответственность



