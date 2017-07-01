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Роза Дэвида Остина из гофрированной бумаги своими руками: мастер-класс с фото

Роза Дэвида Остина из-за своего необычного строения бутона, считается одним из самых оригинальных сортов роз. И сегодня в этом мастер-классе с пошаговыми фото мы покажем вам, как создать розу Остина из гофрированной бумаги своими руками.

 

Роза Дэвида Остина из гофрированной бумаги своими руками: фото

 

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Для создания розы Остина понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • градиентная гофробумага бело-розовая;
  • зелёная гофробумага;
  • ножницы;
  • тейплента;
  • тонкая проволока;
  • кисточка;
  • клеевой пистолет;
  • клеевой стержень 1 шт.;
  • отрезок картона для создания шаблона.

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 1

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»:

1) Из приготовленного кусочка картона вырезаем вот такой шаблон для создания лепестков.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 2

 

2) Далее создадим сложную серединку розы. Из гофрированной бумаги нарезаем полоски шириной 5 см. Раскладываем их в градиентном порядке, чтобы не перепутать очерёдность оттенков.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 3

 

3) Три полоски светлого тона складываем гармошкой, прикладываем сверху картонный шаблон и, плотно прижимая его, вырезаем первые лепестки розы.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 4

 

4) Раскладываем заготовки по три-четыре штуки и растягиваем их серединку, чтобы образовалось углубление на каждом лепестке.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 5

 

5) Теперь в верхней части лепестков создаём складочку, как показано на фото.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 6

 

6) Затем вкладываем заготовку в белый лепесток и склеиваем его боковые края.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 7

 

7) Всего нужно сделать шесть таких деталей. Собираем из заготовок серединку цветка. Каждую деталь фиксируем термоклеем.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 8

 

8) Из самой светлой гофро-полосы вырезаем шесть лепестков. Придаём им выпуклую форму. К каждой паре внутренних лепестков приклеиваем по две детали.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 9

 

9) Серединка розы Остина готова, переходим к формированию нижних лепестков.


Из оставшихся полосок гофробумаги розового тона вырезаем по шаблону 10-12 заготовок. Так же, как и предыдущим лепесткам, придаём им реалистичную форму. Оклеиваем ими готовую серединку бутона.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 10

 

10) Из тёмно-зелёной гофробумаги вырезаем 6-8 чашелистиков. Придаём каждому выпуклую форму и наклеиваем их на нижнюю часть бутона.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 11

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 12

 

11) Стебель оформляем с помощью тейпленты.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 13

 

12) Из тёмно-зелёных квадратных заготовок создаём листочки с правильным направлением прожилок. Для этого разрезаем каждый квадрат по диагонали, переворачиваем любой из треугольников обратной стороной и с помощью термоклея склеиваем их по линии разреза. Из таких заготовок вырезаем три листика.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 14

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 15

 

13) По контуру листочков делаем небольшие надрезы. А после растягиваем их края. Наклеиваем их на короткий отрезок проволоки, предварительно обработанный тейплентой.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 16

 

14) Присоединяем веточку с листьями к стеблю цветка и немного отгибаем её в сторону.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 17

 

15) Рукоятью кисточки или спицей подкручиваем края больших лепестков.

 

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»: фото 18

 

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Роза Остина из гофрированной бумаги готова.

 

Роза Дэвида Остина из гофрированной бумаги своими руками: фото

 

 (голосов: 1)
Автор: Ольга Леликина
Вчера, 08:00
Фото: Ольга Леликина

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