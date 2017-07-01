Роза Дэвида Остина из гофрированной бумаги своими руками: мастер-класс с фото

Роза Дэвида Остина из-за своего необычного строения бутона, считается одним из самых оригинальных сортов роз. И сегодня в этом мастер-классе с пошаговыми фото мы покажем вам, как создать розу Остина из гофрированной бумаги своими руками.

Для создания розы Остина понадобятся следующие инструменты и материалы:

градиентная гофробумага бело-розовая;

зелёная гофробумага;

ножницы;

тейплента;

тонкая проволока;

кисточка;

клеевой пистолет;

клеевой стержень 1 шт.;

отрезок картона для создания шаблона.

Мастер-класс «Как сделать розу Остина из гофрированной бумаги»:

1) Из приготовленного кусочка картона вырезаем вот такой шаблон для создания лепестков.

2) Далее создадим сложную серединку розы. Из гофрированной бумаги нарезаем полоски шириной 5 см. Раскладываем их в градиентном порядке, чтобы не перепутать очерёдность оттенков.

3) Три полоски светлого тона складываем гармошкой, прикладываем сверху картонный шаблон и, плотно прижимая его, вырезаем первые лепестки розы.

4) Раскладываем заготовки по три-четыре штуки и растягиваем их серединку, чтобы образовалось углубление на каждом лепестке.

5) Теперь в верхней части лепестков создаём складочку, как показано на фото.

6) Затем вкладываем заготовку в белый лепесток и склеиваем его боковые края.

7) Всего нужно сделать шесть таких деталей. Собираем из заготовок серединку цветка. Каждую деталь фиксируем термоклеем.

8) Из самой светлой гофро-полосы вырезаем шесть лепестков. Придаём им выпуклую форму. К каждой паре внутренних лепестков приклеиваем по две детали.

9) Серединка розы Остина готова, переходим к формированию нижних лепестков.



Из оставшихся полосок гофробумаги розового тона вырезаем по шаблону 10-12 заготовок. Так же, как и предыдущим лепесткам, придаём им реалистичную форму. Оклеиваем ими готовую серединку бутона.

10) Из тёмно-зелёной гофробумаги вырезаем 6-8 чашелистиков. Придаём каждому выпуклую форму и наклеиваем их на нижнюю часть бутона.

11) Стебель оформляем с помощью тейпленты.

12) Из тёмно-зелёных квадратных заготовок создаём листочки с правильным направлением прожилок. Для этого разрезаем каждый квадрат по диагонали, переворачиваем любой из треугольников обратной стороной и с помощью термоклея склеиваем их по линии разреза. Из таких заготовок вырезаем три листика.

13) По контуру листочков делаем небольшие надрезы. А после растягиваем их края. Наклеиваем их на короткий отрезок проволоки, предварительно обработанный тейплентой.

14) Присоединяем веточку с листьями к стеблю цветка и немного отгибаем её в сторону.

15) Рукоятью кисточки или спицей подкручиваем края больших лепестков.

Роза Остина из гофрированной бумаги готова.