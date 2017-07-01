Панно с подсолнухами из солёного теста: детская поделка своими руками

Яркое панно с подсолнухами из солёного теста поможет добавить красок в любой интерьер. Для создания детской поделки на кубанскую тему своими руками не потребуется никаких особых навыков, инструментов или материалов. При желании, с работой справится даже новичок или ребёнок.



Прежде чем приступать к лепке, нужно как следует продумать все детали и приготовить материалы.

Рецепт теста:

1 стакан муки;

0,5 стакана обычной кухонной соли;

0,5 стакана экстра соли;

0,5-1 стакана холодной воды.

Смешайте все сыпучие ингредиенты в миске и налейте холодную воду. Если тесто плохо смешивается, можно добавить ещё немного воды. В итоге должна получиться однородная крутая масса, которая не липнет к рукам, имеет приятную текстуру и хорошо держит форму. Если вдруг тесто слишком мягкое и липкое, значит, вы добавили много воды и исправить ситуацию можно мукой.



Вода обязательно должна быть холодной, чтобы соль не растворилась, а мука не начала завариваться.

Для панно с подсолнухами из солёного теста потребуется:

основа (я использовала кусок гипсокартона, подойдёт любой плотный материал);

ткань или прочная бумага для обтяжки (желательно использовать х/б или лён);

горячий силиконовый клей или Дракон;

ленточка или верёвочка для создания крепления;

фольга (для объёмных деталей панно);

зубочистка или острый стек для лепки;

любые краски (я использовала гуашь);

кисточки для рисования;

универсальный акриловый лак (с аэрозолем работать очень удобно).

Когда готово тесто, нужно позаботиться об основе для лепки. Наверняка у вас найдётся подходящий кусочек пластика, ДСП или ДВП. Если совсем ничего подходящего в наличии нет, то можно склеить между собой несколько плотных листов гофрированного картона.



Определитесь с размером и формой заготовки. Затем поверх основы положите лист бумаги или газету и обрежьте всё лишнее. На бумаге будет удобно лепить и сушить тесто, а точный размер листа позволит не выйти за рамки композиции.

Для облегчения работы на бумаге можно нарисовать расположение основных деталей будущей картины. На своей заготовке я нарисовала вазочку, чтобы она получилась ровной и пропорциональной. Также можно распечатать готовое изображение и лепить на нём, не выходя за контуры рисунков.

Лепим панно

1) Приступаем к самому увлекательному процессу.



Возьмите небольшой кусочек фольги и сформируйте заготовку для вазочки. Не нужно делать основу такого же размера, как набросок на бумаге. Фольга нужна для облегчения детали и создания объёма, поэтому делайте только выступающую часть вазы. Сминайте фольгу как можно сильнее, чтобы форма была плотной и прочной.

2) Теперь из теста сформируйте лепешку, у которой середина будет толще, чем края. Наложите массу поверх фольги и разровняйте форму пальцами. Если тесто вышло за контуры наброска, срежьте лишнее ножом и разгладьте срез.

3) Первыми лепите те детали, которые будут частично скрываться другими элементами. У меня один подсолнух полузакрыт листом, поэтому я начала работу именно с него.



Возьмите небольшой кусочек теста, сформируйте шарик, а затем растяните его в овал. Приложите фигуру на бумагу в место, которое выбрано для цветка.

4) Зубочисткой, острым стеком или ножом сделайте на лепестке 2 вертикальных вмятины.

5) Складывайте лепестки по кругу, оставляя серединку пустой. Количество лепестков зависит только от вашей фантазии. На моём панно есть цветы, которые имеют 4 ряда листочков. Кстати, для более интересного и реалистичного вида, лепестки верхнего ряда делайте более тонкими и изогнутыми в разные стороны.

6) Для формирования серединки возьмите шарик из теста и вдавите его в пустоту между лепестками подсолнуха. Затем иголкой, стеком или зубочисткой сделайте как можно больше проколов по тесту. Таким образом, получится добиться рельефа. По краю серединки маникюрными ножницами сделайте маленькие лепестки, не до конца надрезая тесто.

7) Листья создаются намного проще цветов. Из большого кусочка теста формируйте объёмную капельку, затем в руках расплющивайте её и выкладывайте на панно. Острым предметом можно подогнуть края листа внутрь, чтобы получились зубчики. Тем же стеком продавливайте прожилки, начиная с центральной продольной полосы.

8) Листья должны создавать основной фон для цветов, поэтому делайте их крупными и размещайте таким образом, чтобы цветы накладывались на них сверху.

9) Когда у меня уже сложилась основная композиция, получилось, что главным её элементом является ваза, а не цветы. Чтобы исправить ситуацию, вазу пришлось укоротить. Поскольку тесто сверху уже взялось корочкой, при сглаживании срезов поверхность деформировалась и получилась неровной. Такую ситуацию можно исправить, если выровнять тесто мокрыми руками. Мне даже понравилась деформированная вазочка, получился некий эффект старого глиняного кувшина.

Подсолнухи можно дополнить голубыми мелкими цветочками, но ветки с вишнями будут смотреться более ярко. Из теста раскатайте на столе тонкую длинную колбаску и аккуратно переложите её на панно, формируя ветку. Затем добавьте ещё несколько таких колбасок к основной ветке.

10) Теперь из теста сформируйте капельки и расплющите их, формируя листочки. Листья вишни должны быть меньше, чем у подсолнухов. Рисунок прожилками на вишнёвых листьях должен быть максимально простым.

11) На ветках нужно выложить максимально тонкие колбаски из теста, чтобы к ним потом прилепить вишенку.

12) Вишня будет держать объём, если кусочком теста обернуть шарик из фольги, после чего сгладить тесто, чтобы получить гладкий шар.

13) Количество веток с вишнями зависит от размеров композиции. Главное, чтобы всё смотрелось гармонично.

14) Готовое изделие на бумаге положите сушиться на батарею или на подоконник. Лучше не печь тесто в духовке, поскольку велика вероятность появления трещин.

Расписываем тесто

1) Когда тесто полностью высохло, нужно отодрать бумагу, на которой лепилась композиция.



Затем переходите к росписи. Начинайте раскрашивать со второстепенных элементов, которых больше.

2) Заканчивая роспись, ещё раз внимательно посмотрите, нет ли нигде огрехов, возможно, где-то нужно закрасить подтёки краски.

3) Когда краска полностью высохнет, тесто обязательно нужно вскрыть лаком. Удобнее всего использовать аэрозольный акриловый лак, в противном случае кисточкой можно размазать гуашь. Сохнет финишный слой не больше 30 минут. После чего можно приступать к сборке панно.

Готовим основу и собираем панно

1) Возьмите чистую и выглаженную ткань и положите на неё основу. Затем заверните, намажьте клеем обратную сторону основы, натяните и приклейте ткань. Приклейте обе стороны.

2) Теперь нижнюю часть ткани аккуратно подогните по краям, подверните наверх и приклейте. То же самое сделайте и сверху. Если края окажутся сильно длинными, их можно подрезать.

3) Теперь к ткани на месте стыка приклейте петельку из ленты или верёвки, а сам стык скройте ленточкой.

4) Переверните панно лицевой стороной вверх и силиконом приклейте лепнину к ткани. Чтобы тесто хорошо держалось, промажьте клеем всю обратную сторону лепнины.



Дополнительно на ткани акриловыми красками можно дорисовать некоторые элементы, например, листочки или колоски. Но делайте это только в том случае, если вы действительно умеете рисовать, иначе все труды могут быть испорчены.