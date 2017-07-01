Открытка с днём рождения своими руками. Мастер-класс по квиллингу для начинающих

В наше время многие люди имеют творческий потенциал. Каждый тратит его на то, что очень нравится. Одни фотографируют, другие пишут картины, третьи что-то постоянно изобретают. А я делаю открытки в технике квиллинг. Поделки совсем не сложные и подойдут для начинающих, поэтому их можно мастерить с детьми к любому празднику, например, к дню рождения.

Хочу показать Вам, как можно за шестьдесят минут создать что-то уникальное из бумаги. Если Вы готовы, то давайте приступим к изготовлению открытки в технике квиллинг своими руками.

Для создания открытки на день рождения своими руками подготовьте следующие материалы:

жёлтые, зелёные и красные полоски квиллинга шириной пять миллиметров;

пару палочек для чистки зубов (зубочистка);

ножницы;

клей, лучше взять марки ПВА-К;

рамочка из бархатной бумаги;

тесьма голубого цвета;

жёлтая лента;

страз красного цвета;

жёлтый и голубой бумажные (печатные) листы.

Мастер-класс по квиллингу "Открытка с днём рождения своими руками для начинающих".

1) При помощи ножниц делаем ровные надрезы по всей длине жёлтой и красной полосок.

2) Берём зубочистку и делаем надрез. Заводим аккуратно в этот надрез полоску жёлтого цвета и плотно накручиваем. Конец полоски намазываем клеем и сверху начинаем накручивать алую полоску. Докрутив полоску до конца, смазываем клеем. Получается цветок.

3) Делаем пять экземпляров подобных цветов.

4) Используя зелёную полоску, делаем листочки. Далее заворачиваем зелёную полоску на нашу зубочистку.

5) Снимаем аккуратно получившуюся окружность и ждём, пока она распустится до нужного нам размера.

6) Преобразовываем окружность в листочек. Для этого зажимаем окружность пальцами с двух сторон.

7) Листочки делаем разных размеров, конец полоски приклеиваем. Всего нужно пять экземпляров.

8) Делаем два завитка. Разрезаем полоску на две части. Одну складываем пополам, а другую так, чтобы от линии изгиба одна сторона была короче, чем другая.

9) Накручиваем немного полоски на зубочистку с одной и с другой стороны, и распускаем.

10) Внутри оба завитка смазываем клеем ПВА-К.

11) Все детали для букета готовы.

12) Приклеиваем части букета на открытку и внизу клеим бант. Бант можно купить готовый или же сделать самим. При помощи вилки мастерим из капроновой ленточки бант. Просто пропуская её через зубцы, как на фото показано. Теперь берём нитку в тон ленте и связываем ею бантик.

13) На середину жёлтого банта клеим страз красного цвета.

14) Фигурными ножницами вырезаем из жёлтой бумаги квадрат. Он по размеру должен быть чуть меньше бархатной рамки.

15) Жёлтый квадрат клеим в правом верхнем углу открытки, а поверх него резную рамку. Теперь мы можем вписать здесь слова поздравления или, например, имя именинника.

16) Из голубой тесьмы вырезаем четыре сердечка, а из голубой бумаги лист необходимого размера, чтобы вклеить внутрь открытки для написания поздравления.

17) Внутри клеим лист и сердечки.

Теперь всё готово. Вот так просто делается красивая открыточка с квилингом.