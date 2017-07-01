13 вещей, которые мужчины скрывают от женщин

Мужчины не так бесхитростны и прямолинейны, как может показаться на первый взгляд. Оказывается, у представителей сильного пола есть свои тайны и секреты, которые они тщательно скрывают от женщин. Но не стоит подозревать партнёра в сокрытии любовницы или детей на стороне. Как правило, мужские тайны носят весьма безобидный характер. Из-за того, что общество обязывает мужчин быть сильными, успешными и мудрыми, им приходится утаивать свои маленькие слабости и глупые увлечения. Что скрывают мужчины от женщин? И почему они боятся открывать свои тайны? Об этом и многом другом читайте в нашей статье.

Что скрывают мужчины от женщин?

1. Они тоже сплетничают

Вопреки расхожему мнению, посплетничать и посудачить любят не только женщины. Когда мужчины остаются одни, они с удовольствием обсуждают знакомых, приятелей и коллег по работе. Сплетни и обсуждения помогают им чувствовать себя увереннее и тешат самолюбие. Конечно же, представители сильного пола никогда не признаются в этой «шалости» своим вторым половинкам, ведь понятия «сплетник» и «настоящий мужчина» не совсем вяжутся друг с другом.

2. Они переживают из-за своей внешности

Появление первых морщин, седых волос и лишних килограммов воспринимается мужчинами не так болезненно, как нами, но тоже доставляет немало психологических проблем. Мужчины никогда не станут открыто комплексовать из-за внешности, но втайне от окружающих они борются с возрастными недостатками. Например, некоторые мужчины не против того, чтобы закрасить седые волосы или пройти курс процедур у косметолога.

3. Они читают статьи о женской психологии

Для многих мужчин внутренний мир женщин по-прежнему остаётся загадкой и, чтобы лучше понять его, они втайне читают статьи о психологии слабого пола. Советы из разряда: «Как соблазнить девушку на первом свидании» или «Как влюбить в себя женщину за 3 дня» они тут же применяют на практике, получая от этого немало удовольствия.

4. Они следят за вами в социальных сетях

Парни, с которыми вы имели или имеете отношения, время от времени следят за вами в социальных сетях. Нынешние партнёры делают это из чувства ревности, а бывшие - чтобы удостовериться, что вы так и не нашли никого лучше них. Конечно же, мужчины не афишируют эту привычку, т.к. она не вписывается в образ сильного и независимого мачо.

5. Они не так остроумны, как пытаются казаться

Мужчины гордятся своим чувством юмора и остроумием. Им нравится смешить и веселить девушек. Но, как показывает практика, мужчины часто «заимствуют» шутки друг у друга, а их смешные истории на самом деле придуманы не ими, а подслушаны где-то на стороне.

6. Иногда они плачут

«Мужчины не плачут!» - это утверждение представители сильного пола слышат с самого раннего детства. Именно поэтому в минуты душевных слабостей парни изо всех сил стараются сдерживать эмоции. На самом же деле, переживая сильное эмоциональное потрясение, мужчинам тоже хочется плакать.

7. Они любят смотреть романтические комедии и мелодрамы

Отвечая на вопрос о своём любимом кино-жанре, любой мужчина наверняка назовёт боевики, триллеры или фантастику. В действительности же под настроение представители сильного пола с удовольствием смотрят романтические комедии и мелодрамы, переживая за судьбу главных героев не меньше, чем женщины.

8. Они переживают из-за общественного мнения

В социуме мужчины играют роль самоуверенных и самодостаточных людей, которым наплевать на общественное мнение. Но на самом деле, представителям сильного пола не всё равно, что о них думают другие. Им важно, чтобы близкие люди гордились ими, а коллеги и соперники - уважали. Именно поэтому иногда недоброжелательность и критика воспринимается мужчинами очень болезненно.

9. У них есть «детские» увлечения

Одни мужчины собирают фигурки солдатиков, другие играют в компьютерные игры, а третьи любят читать комиксы перед сном. Несмотря на биологический возраст, внутри каждого представителя сильного пола живёт ребёнок, который время от времени требует развлечений.

10. Иногда у них бывают психологические кризисы

Мужчины тоже подвержены плохим настроениям, приступам неуверенности в себе и самокритичности. В такие моменты им очень тяжело, ведь, в отличие от женщин, они не могут демонстрировать свои слабости. Если вы видите, что ваш партнёр впадает в меланхолию, не нервируйте его лишними расспросами, просто постарайтесь проявить поддержку и уважение.

11. Они хотят, чтобы о них заботились

Представители сильного пола нуждаются в заботе и внимании не меньше, чем женщины. И пусть они пытаются казаться сильными и независимыми, им очень приятно, когда о них переживают, интересуются их делами и самочувствием. Именно поэтому мужчины считают, что заботливость - это самое важное качество в женщинах.

12. Они соперничают друг с другом

Какой бы крепкой ни была мужская дружба, она всегда базируется на соперничестве. Для комфортного психологического самочувствия мужчинам важно выделяться в своём окружении. Именно дух соперничества часто становится для них главным толчком к достижениям. Кроме того, представителям сильного пола не чуждо чувство зависти, например, из-за карьерных высот или материальных достижений своих знакомых.

13. Они мечтают о любви и семье

Мужчины стремятся к успешной карьере, финансовому благополучию и уважению в обществе. Однако, мечтают они о том же, о чём и мы - о любви и семье. Согласно анонимным опросам, большинство мужчин назвали своей главной жизненной целью создание счастливой семьи.

Какими бы сильными и бесстрастными ни казались мужчины, им не чужды простые человеческие слабости. Поэтому позвольте им иметь свои маленькие тайны и секреты.