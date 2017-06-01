10 признаков, что мужчина не готов к серьёзным отношениям

Любит ли вас мужчина или только играет с вами? Чтобы понять это, необходимо внимательно проанализировать его поведение. Читайте в нашей статье о сигналах, указывающих на то, что мужчина не хочет серьёзных отношений.

Никому не хочется терять время на бесперспективные отношения. Однако, по поведению мужчины не всегда удаётся понять, настроен ли он серьёзно или же только проводит с вами время ради своего удовольствия. Многие представители сильного пола не отличаются эмоциональностью, и в начале романа определить их истинные намерения довольно не просто. Чтобы уберечь себя от ненужных разочарований, необходимо внимательно проанализировать его поведение, стараясь не поддаваться иллюзиям и самообману. Что испытывает к вам ваш новый партнёр? Вот 10 сигналов, которые указывают на то, что мужчина не готов к серьёзным отношениям.

Признаки, что мужчина не готов к серьёзным отношениям

1. Вы не знаете ничего о его жизни

Мужчина, не рассказывающий о себе никаких конкретных сведений, должен вас насторожить. Если прошло несколько свиданий, а вы до сих пор не знаете, где он работает и живёт, значит, ваш новый друг что-то скрывает. Скорее всего, он рассматривает вас лишь в качестве подружки для приятного времяпрепровождения, которую не обязательно впускать в свою жизнь слишком близко. Кроме того, объяснением мужской «загадочности» также может являться наличие семьи.

2. Он не знакомит вас с друзьями и родственниками

Ещё одно проявление дистанции между ним и вами. Если мужчина не считает отношения с вами чем-то серьёзным, он не видит необходимости вводить вас в своё близкое окружение. Также этот факт может свидетельствовать о том, что ваш партнёр несвободен и лишние свидетели его романа на стороне ему ни к чему.

3. Он не рассказывает вам о своём детстве

Эмоциональная близость порождает между людьми доверие и откровенность. Испытывая к человеку истинные чувства, нам хочется обсудить с ним самые потаённые переживания и секреты. Как правило, наиболее сильные эмоции вызывают события, произошедшие с нами в детском или юношеском возрасте. Поэтому, так или иначе, в беседах с близким человеком мы делимся воспоминаниями из детства. Если же вы ничего не знаете о «нежном» возрасте своего партнёра, возможно, он не испытывает к вам душевной близости. Однако, не спешите делать однозначные выводы. Не исключено, что мужчина избегает рассказов о своём детстве из-за сильных психологических травм.

4. В ваших отношениях нет постоянства

Вы встречаетесь только тогда, когда у него есть для этого время и, как правило, ваши встречи носят непостоянный характер. Всё это можно списать на чрезмерную занятость мужчины. Но, если он действительно заинтересован в отношениях с вами, он будет стараться видеться как можно чаще, невзирая на свою занятость. По крайней мере, мужчина, настроенный серьёзно, будет планировать и обсуждать предстоящие свидания. Если же он появляется из ниоткуда и уходит в никуда, не стоит надеяться на взаимную любовь до конца жизни.

5. Ваши отношения не развиваются

Все ваши встречи проходят по одному и тому же сценарию. Как правило, этот сценарий сводится к интимной близости. Если вас связывает только страсть, скорее всего, это всё, что нужно от вас мужчине. Если такое положение вещей вас не устраивает, лучше сразу разорвать, по сути, так и не начавшийся роман.

6. В его планах нет местоимения «мы»

Прислушайтесь, как ваш партнёр строит предложения, разговаривая о планах на будущее. Например, планируя отпуск, серьёзно настроенный мужчина наверняка будет использовать местоимение «мы»: «Мы поедем на море», «Мы пойдём в поход» и т.д. Если же из его уст звучит только «я», вы не занимаете важного места в его жизни.

7. Он дарит вам банальные подарки

Его подарки похожи на стандартный джентльменский набор - цветы, конфеты, забавный сувенир. Такой подарок можно преподнести абсолютно любой девушке, например, коллеге по работе или знакомой. Подарки от мужчины, который «нацелен» на вас серьёзно, всегда носят личный характер. Если мужчина испытывает искренние чувства, то с помощью подарка он попытается доставить вам максимальное удовольствие, преподнеся то, что вас действительно обрадует.

8. Он не помогает вам как мужчина

Каждый мужчина инстинктивно стремится облегчить жизнь своей спутнице. В зависимости от обстоятельств, этот инстинкт проявляется по-разному. Например, он может помочь вам с типично мужскими бытовыми делами, позаботиться о ваших гаджетах или оказать материальную поддержку. Если же ваши жизненные трудности не вызывают у него ничего, кроме безразличия, значит, именно такое чувство он испытывает по отношению к вам.

9. Он не советуется с вами

Серьёзность его намерений можно определить по ещё одному косвенному признаку - желанию советоваться с вами. Если вы занимаете в жизни и сердце мужчины важное место, он наверняка будет интересоваться вашим мнением по тому или иному вопросу. Речь идёт не только о глобальных проблемах, но и о повседневных делах. Например, заинтересованный молодой человек спросит у вас, какой костюм ему лучше купить, какую стрижку выбрать или какой фильм посмотреть после работы. Если же он никогда не советуется с вами, это указывает на его эмоциональную дистанцию.

10. Он говорит вам, что серьёзные отношения - это не для него

Даже если ваши отношения только начались, и ни о каких совместных планах на будущее не может быть и речи, серьёзно настроенный мужчина не станет разбрасываться столь громкими фразами. Говоря что-то наподобие «Я не создан для серьёзных отношений!» или «Я ещё не готов к семье», мужчина даёт вам понять, что в своей жизни он может выделить вам место только лишь для лёгкого времяпрепровождения. Есть вероятность того, что через N-ное количество свиданий он искренне влюбится в вас и пересмотрит свою жизненную позицию, но эта вероятность ничтожно мала.

Отношения с мужчиной, который в данный момент не настроен на серьёзное чувство, бесперспективны. Через какое-то время вам надоест однообразный «бег по кругу», и вы захотите чего-то большего. Однако, данный человек не сможет удовлетворить вашего желания.