Многие молодые барышни начинают готовиться к выпускному вечеру за несколько месяцев, а некоторые, наоборот, даже за неделю до торжества не знают, какой наряд наденут. Сомнения испытывают даже те представительницы прекрасного пола, шкаф которых буквально ломится от различных вещей на любой вкус, подходящих для праздничных событий. Если ты также не можешь определиться с выбором образа для одного из самых главных событий в жизни, пройди наш тест «Какое платье подходит тебе на выпускной?» Ответив на представленные ниже вопросы, учитывающие индивидуальные предпочтения, ты будешь знать, на какие фасоны и расцветки платьев стоит обратить внимание в первую очередь.

Особенно полезен этот тест будет тем девушкам, которые окончательно запутались и не могут выбрать подходящий наряд для торжества. Впрочем, барышни, желающие сохранить время, необходимое для учёбы, прогулок с подругами или парнями, также могут ответить на вопросы и, тем самым, быстрее определиться с тем, какое платье следует покупать или шить на выпускной вечер. Чтобы результат получился правильным, отвечать нужно максимально честно, предварительно проанализировав свои предпочтения, что позволит в итоге получить идеально подходящие для тебя рекомендации.

Вопросы онлайн теста «Какое платье мне подходит на выпускной вечер?»:

1. Насколько для тебя важен комфорт в одежде? Должно ли выпускное платье быть удобным?



Ради сногсшибательного вечернего наряда я готова терпеть любой дискомфорт!

Люблю, чтобы одежда была и удобной, и эффектной, но на выпускной бал вполне могу надеть необычное и не совсем комфортное в носке платье.

Я считаю, что праздничная одежда не может быть слишком комфортной, но возможность красиво выглядеть этого стоит!

Несомненно, платье для торжества должно быть максимально удобным, но, при этом, стильным и элегантным.



