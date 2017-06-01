Вы никогда не задумывались, что раздражает мужчин в женщинах? Желая понравиться мужчине, не перегибайте палку. Некоторые вещи в женском поведении вызывают у представителей сильного пола не симпатию, а раздражение.

Все мы хотим нравиться мужчинам, и прикладываем для этого массу усилий. Но порой, сами того не осознавая, мы отталкиваем представителей сильного пола своим поведением и привычками. Мужчины и женщины устроены по-разному, поэтому некоторые вещи, кажущиеся нам нормальными и привычными, вызывают у противоположного пола недоумение и даже отторжение. Что раздражает мужчин в женщинах? Психологи вывели 10 явных факторов, от которых следует избавиться, если вы хотите достичь счастья в личной жизни.

Что раздражает мужчин в женщинах

Вот 10 вещей, которые раздражают мужчин в женщинах.

1. Меркантильность

Женщинам обидно, когда мужчины любят их только за молодость и красоту. Точно такое же чувство возникает у представителей сильного пола, когда они понимают, что девушки используют их ради материальной выгоды. Именно поэтому меркантильность и чрезмерная озабоченность финансами возглавляет у мужчин список женских «грехов». Чтобы не выглядеть в глазах партнёра излишне меркантильной, в начале отношений никогда не интересуйтесь его финансовыми возможностями, должностью и состоянием. Когда придёт время, мужчина сам начнёт разговор о деньгах.

2. Сплетни

Мужчины слишком заняты собой, поэтому у них нет времени на обсуждение других людей. Женская привычка сплетничать и обсуждать других представительниц прекрасного пола воспринимается ими как самая большая глупость. Если девушка любит посудачить, в глазах мужчин она выглядит скучной и неинтересной особой, которой нечем заняться. Кроме того, парни опасаются, что через какое-то время они сами превратятся в предмет обсуждения.

3. Несамостоятельность

Девушки - существа слабые, поэтому они нуждаются в поддержке и внимании. Мужчины охотно поддерживают женщин в трудные моменты, но всему есть предел. Если женщина не может справиться с элементарными трудностями, вряд ли она вызовет симпатию у противоположного пола. Речь идёт о повседневных заботах, в решении которых можно обойтись без мужской помощи. Например, не стоит спрашивать у партнёра, что вам надеть на вечеринку, что купить к ужину или жаловаться ему на сломанный ноготь. Из-за таких мелочей мужчина будет воспринимать вас как инфантильную и неуверенную в себе особу, которую нужно опекать 24 часа в сутки.

4. Вторжение в личное пространство

Мужчинам не нравится, когда кто-то посягает на их свободу. Порой, желая продемонстрировать заботливость и внимательность, девушки перегибают палку - постоянно звонят мужчинам, засыпают их СМС, буквально следя за каждым шагом. Однако, такое поведение провоцирует обратный эффект. Вместо заботливой и милой подруги мужчина видит перед собой надзирателя, который пытается ограничить его личное пространство.

5. Отсутствие благодарности

Вкладывая что-то в отношения, мужчина рассчитывает получить ответную реакцию в виде благодарности. Если же вы воспринимаете все его подарки и сюрпризы как должное, через время его запал иссякнет. Не ощущая благодарности от девушки, мужчина придёт к выводу, что она состоит с ним в отношениях не из-за любви, а из-за каких-то других целей. Чтобы не вызвать у своего партнёра подобных мыслей, попытайтесь не сдерживать эмоций, и искренне благодарите его за всё, что он для вас делает.

6. Ревность

Чувство ревности напоминает соль. В умеренных количествах она придаёт блюду вкус и насыщенность, но её переизбыток делает пищу несъедобной. Женская ревность, которая носит патологический характер, пугает и отталкивает мужчин. Если мужчина находится с вами в отношениях, это ещё не значит, что он не может общаться и контактировать с другими представительницами слабого пола. К тому же, ревнивые девушки выглядят в глазах мужчин неуверенными и скандальными особами.

7. Разговоры о прошлом

Мужчины легче отпускают проблемы. По крайней мере, они стараются не смешивать прошлое и настоящее. Поэтому расспросы и рассказы о бывших партнёрах кажутся им чем-то ненужным и лишним. Когда девушка чрезмерно интересуется прошлой жизнью партнёра, это выглядит так, словно она не доверяет ему. Если же женщина часто рассказывает о своих бывших отношениях, создаётся впечатление, будто бы она ещё не отпустила их, из-за чего мужчина чувствует себя ненужным.

8. Истерики и склочность

Никто не любит истеричных людей, особенно мужчины. Женщина, умеющая закатить скандал по любому поводу, вызывает у представителей сильного пола не просто раздражение, а самый настоящий страх. Единожды став предметом женской агрессии, в последующем мужчина начнёт контролировать свои слова и поступки, что неизбежно породит у него чувство дискомфорта. Это совсем не значит, что мужчинам нужно потакать во всём. Просто старайтесь донести до него свои претензии без скандалов и истерик.

9. Болтливость

По сравнению с мужчинами в течение суток женщины произносят примерно в 3 раза больше слов. Эта особенность обусловлена нашими психофизическими различиями. Во время беседы женщины снимают эмоциональное напряжение, а мужчины - утомляются. Именно поэтому разговоры без умолка вызывают у представителей сильного пола злость и раздражение.

10. Привычка жаловаться

В мужских мечтах идеальная женщина выглядит весёлым и беззаботным созданием, которое создано для того, чтобы одаривать мир своими лучезарными улыбками. Всем нам известно, что реальность не всегда совпадает с нашими идеалами, однако, к ним нужно стремиться. Женщина с пессимистическим мировоззрением, привычкой жаловаться и плакать вызывает у мужчин только лишь уныние.





Зная, что раздражает мужчин в женщинах, вы сможете лучше понять желания и стремления своего партнёра. Постарайтесь немного подкорректировать своё поведение, чтобы мужчина смог разглядеть в вас идеал всей своей жизни.