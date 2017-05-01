Почему мужчины боятся жениться? 10 причин

Времена, когда мужчины обивали пороги девичьих домов с предложением руки и сердца, давно остались в прошлом. В современном обществе институт брака постепенно изживает себя. По крайней мере, так считают социологи. В большей мере нежелание заводить семейные отношения проявляется у представителей сильного пола. Согласно психологическим и социологическим опросам, более 60% холостяков в возрасте от 30-ти лет считают официальную регистрацию отношений ненужной формальностью, которой можно избежать. Почему мужчины боятся жениться и чем вызван их страх, читайте в нашей статье.

Почему мужчины боятся жениться?

1. Негативные жизненные примеры

Стремление к чему-либо базируется на нашем жизненном опыте. Например, мы мечтаем купить машину, потому что знаем, что она упростит нам жизнь и сэкономит время. Если же автомобиль ассоциируется у вас с авариями и поломками, скорее всего, вы не будете стремиться приобрести «четырёхколёсного друга». Точно так же и с браком. Если мужчина воспитывался в счастливой и гармоничной семье, женитьба будет главенствовать в списке его жизненных ценностей. Если же в детстве и юности мужчина являлся свидетелем скандалов, обид и ненависти между родителями, семейная жизнь будет ассоциироваться у него с негативом. И даже если мужчина понимает, что родительский пример - не единственный вариант развития брака, подсознательно он будет бояться оказаться в детском кошмаре, тем самым оттягивая женитьбу.

2. Боязнь потерять свободу

Для многих мужчин свобода является синонимом счастья, а брак - синонимом ограничения. Семейная жизнь автоматически требует от мужчины ответственности, заботливости и внимательности. Далеко не каждый представитель сильного пола чувствует в себе внутреннюю готовность отказаться от плюсов холостяцкой жизни в пользу призрачного семейного счастья. Мужчине может казаться, что, вступив в брак, он станет зависимым от жены, и больше не сможет свободно распоряжаться своим временем, деньгами и желаниями.

3. Боязнь ошибиться

Так же как и женщинам, мужчинам не чужды мечты о «судьбе» и «второй половинке». Не исключено, что ваш партнёр не стремится к женитьбе из-за неуверенности, что он встретил свою «единственную». Как показывают результаты психологических опросов, 80% холостяков приемлют только лишь брак по большой любви. И встречу со своим идеалом они готовы ждать годами.

4. Боязнь разлюбить

Прошлый жизненный опыт диктует нам модель поведения в настоящем. Если по предыдущим отношениям мужчина знает, что чувства имеют свойства угасать, он не будет спешить с официальным браком. Мужчина может опасаться того, что через какое-то время после начала семейной жизни он разлюбит свою избранницу, совершив тем самым роковую ошибку.

5. Страх перед ответственностью

В нашем обществе мужчина негласно считается главой семьи. Это означает, что он должен заботиться о своей избраннице материально и морально. Далеко не все представители сильного пола уверены в своём потенциале. Например, мужчине может казаться, что он не справится со своей новой ролью, разочаровав тем самым спутницу жизни.

6. Скука и бытовые трудности

Для многих мужчин брак ассоциируется с бытом и скукой. Тихая семейная жизнь, обязанности по дому, планирование отпусков и выходных - всё это вводит мужчин в уныние. Если ваш партнёр ещё не готов расстаться со своей свободой и независимостью, скорее всего, брак будет казаться ему чем-то ужасным.

7. Боязнь отцовства

Логическим продолжением официальной регистрации отношений является беременность и рождение ребёнка. Так принято в нашем обществе и именно такой сценарий заложен у нас в голове. Если возможное отцовство вызывает у мужчины страх и ужас, нет ничего удивительного, что именно такие эмоции возникают у него и при упоминании о женитьбе.

8. Нежелание быть верным

Хороший муж должен быть верным. Так считают 99% женщин. С мужской точки зрения это значит, что брак автоматически лишит его возможности интимных отношений с другими женщинами. Все мы знаем о мужской полигамности, и даже научились оправдывать её инстинктами. Но, если на данном жизненном этапе количество партнёрш играет для мужчины первостепенное значение, значит, он действительно ещё не готов к браку.

9. Боязнь быть обманутым

В мужских кругах о женской расчётливости ходят легенды. Закоренелые холостяки поговаривают, что представительницы слабого пола во что бы то ни стало хотят связать их узами брака, чтобы завладеть их кошельками и душой. Существует категория мужчин, которые уверены, что брак нужен только женщинам и только по меркантильным целям. Живя с такими убеждениями, мужчина будет сторониться брака как огня.

10. Материальные проблемы

Нежелание регистрировать отношения официально не всегда связано с психологическими проблемами. Иногда страх перед браком обусловлен материальными трудностями. Если мужчина не чувствует финансовой свободы, ему будет сложно решиться взять на себя ответственность ещё за кого-то. Это совсем не значит, что мужчина не хочет вкладываться финансово в семейную жизнь. Возможно, он мечтает обеспечивать избранницу на самом высоком уровне, но пока не может себе этого позволить.

Брак - это одно из самых ответственных жизненных решений. И, если мужчина не спешит жениться, не нужно обвинять его во всех смертных грехах. Возможно, он понимает свою неготовность к семейной жизни, тем самым оберегая себя и вас от душевных травм.