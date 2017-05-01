35 самых интересных фактов о мужчинах

Различия между мужчинами и женщинами - тема, волнующая учёных и психологов всего мира. Оказывается, помимо видимой физиологической разницы между нами и представителями сильного пола, присутствует множество забавных несовпадений, которые затрагивают чуть ли не все жизненные аспекты. Хотите знать больше о сильном поле? Читайте в нашей статье топ самых интересных фактов о мужчинах.

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Самые интересные факты о мужчинах

Согласно последним исследованиям, мужская неверность определяется уровнем IQ. Как оказалось, IQ мужчин, которые изменяют жёнам, ниже, чем у моногамных представителей сильного пола. Мужчины любят наслаждаться женской красотой. В среднем, провожая взглядом привлекательных незнакомок, мужчины тратят около года своей жизни. Половина женщин, умерших насильственной смертью, была убита своими нынешними или прошлыми партнёрами. Вопреки распространённому мнению, мужчины лгут чаще женщин. В среднем, неправда из уст мужчин вылетает 6 раз в день, в то время как представительницы слабого пола перевирают факты только три раза в течение суток. Риск развития онкологических заболеваний у мужчин на 50% выше, чем у женщин. Мужчинам не стоит держать ноутбук на коленях, т.к. высокие температуры повышают риск развития бесплодия. Если посчитать суммарно, сколько времени мужчины тратят на бритьё, то окажется, что это занятие отнимает полгода их жизни. Лысые мужчины воспринимаются женщинами сильнее и выше, чем мужчины с пышной шевелюрой. Согласно исследованию, мужчины, удовлетворённые своей семейной жизнью, часто страдают лишним весом. Представители сильного пола не боятся начинать жизнь «с нуля». Примером тому является 99-летний мужчина, который развёлся со своей 96-летней супругой, имея за плечами 77 лет семейной жизни. Причиной столь решительного поступка стало известие о том, что супруга изменила ему в 1940 году. Мужчины умеют удивлять. Например, несколько лет назад мужчина из Индии связал себя узами брака с собакой. Мужчины любят мстить своим обидчикам. В одном из американских штатов мужчина купил дом рядом с домом своей бывшей супруги только для того, чтобы установить в своём дворе, выходящем на её окна, гигантскую статую среднего пальца. Курение пагубно влияет на мужское здоровье, в том числе, ускоряя развитие импотенции. Обувь на каблуке первыми начали носить мужчины. Каблуки помогали представителям сильного пола казаться выше. Во всём мире мужчины чаще женщин сводят счёты с жизнью. В некоторых странах эта разница выглядит ошеломляюще. Например, в России и Бразилии количество мужских самоубийств в 6 раз превышает количество женских. Праздник День отца впервые состоялся в 1910 году в городе Споукэйна штата Вашингтон. Его основательницей стала миссис Додд, которой показалось несправедливым, что у её матери есть специальный праздник, а у отца - нет. Из 151 миллиона мужчин, живущих в настоящее время в США, более 64 миллионов являются отцами. В силу физиологических особенностей в организме взрослого мужчины примерно на 50% меньше жира, чем в организме взрослой женщины. По данным Министерства юстиции США, представители сильного пола в 10 раз чаще совершают различного рода правонарушения. Мужчины агрессивнее, темпераментнее и увереннее женщин. Это связано с тем, что в мужском организме присутствует большое количество тестостерона. Мужчины злоупотребляют наркотиками и алкоголем в 3 раза чаще, чем женщины. Однако, пагубные зависимости быстрее развиваются у представительниц слабого пола. Более 90% смертей, произошедших на рабочем месте, приходится на долю мужчин. По сравнению с девочками у мальчиков чаще диагностируется дефицит внимания и гиперактивность. Мальчики-подростки бросают школу в 4 раза чаще, чем девочки. Примерно 75% расстройств аутистического спектра диагностируется у мальчиков. Острота зрения выше развита у мужчин. В ночных кошмарах мужчины чаще всего видят погони, убийства или войны. Примерно 33% мужчин со всего мира испытали на себе обрезание. Чаще всего эта операция связана с религиозными убеждениями. Во время полового созревания тембр голоса мальчиков может повышаться на целую октаву. По сравнению с девушками мужчины чаще страдают дальтонизмом. Согласно исследовательским данным, представители сильного пола хуже воспринимают синие, зелёные и жёлтые оттенки. Мозг взрослого мужчины примерно на 10% больше мозга женщин. Это связано с тем, что в мужском организме сильнее развита мышечная масса. Сосредотачиваясь, мужчины задействуют только одну половину головного мозга. В то время как у женщин наблюдается активность обоих полушарий. Мужчины практически никогда не страдают от варикозного расширения вен. Большинство парней считает своей главной жизненной целью карьерный успех. В откровенных беседах с психологами более 60% взрослых мужчин признались, что они до сих пор небезразличны к своей первой любви.

Надеемся, что вышеуказанные факты о мужчинах помогут вам лучше понять своих партнёров.