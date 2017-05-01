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35 самых интересных фактов о мужчинах
Различия между мужчинами и женщинами - тема, волнующая учёных и психологов всего мира. Оказывается, помимо видимой физиологической разницы между нами и представителями сильного пола, присутствует множество забавных несовпадений, которые затрагивают чуть ли не все жизненные аспекты. Хотите знать больше о сильном поле? Читайте в нашей статье топ самых интересных фактов о мужчинах.
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Самые интересные факты о мужчинах
- Согласно последним исследованиям, мужская неверность определяется уровнем IQ. Как оказалось, IQ мужчин, которые изменяют жёнам, ниже, чем у моногамных представителей сильного пола.
- Мужчины любят наслаждаться женской красотой. В среднем, провожая взглядом привлекательных незнакомок, мужчины тратят около года своей жизни.
- Половина женщин, умерших насильственной смертью, была убита своими нынешними или прошлыми партнёрами.
- Вопреки распространённому мнению, мужчины лгут чаще женщин. В среднем, неправда из уст мужчин вылетает 6 раз в день, в то время как представительницы слабого пола перевирают факты только три раза в течение суток.
- Риск развития онкологических заболеваний у мужчин на 50% выше, чем у женщин.
- Мужчинам не стоит держать ноутбук на коленях, т.к. высокие температуры повышают риск развития бесплодия.
- Если посчитать суммарно, сколько времени мужчины тратят на бритьё, то окажется, что это занятие отнимает полгода их жизни.
- Лысые мужчины воспринимаются женщинами сильнее и выше, чем мужчины с пышной шевелюрой.
- Согласно исследованию, мужчины, удовлетворённые своей семейной жизнью, часто страдают лишним весом.
- Представители сильного пола не боятся начинать жизнь «с нуля». Примером тому является 99-летний мужчина, который развёлся со своей 96-летней супругой, имея за плечами 77 лет семейной жизни. Причиной столь решительного поступка стало известие о том, что супруга изменила ему в 1940 году.
- Мужчины умеют удивлять. Например, несколько лет назад мужчина из Индии связал себя узами брака с собакой.
- Мужчины любят мстить своим обидчикам. В одном из американских штатов мужчина купил дом рядом с домом своей бывшей супруги только для того, чтобы установить в своём дворе, выходящем на её окна, гигантскую статую среднего пальца.
- Курение пагубно влияет на мужское здоровье, в том числе, ускоряя развитие импотенции.
- Обувь на каблуке первыми начали носить мужчины. Каблуки помогали представителям сильного пола казаться выше.
- Во всём мире мужчины чаще женщин сводят счёты с жизнью. В некоторых странах эта разница выглядит ошеломляюще. Например, в России и Бразилии количество мужских самоубийств в 6 раз превышает количество женских.
- Праздник День отца впервые состоялся в 1910 году в городе Споукэйна штата Вашингтон. Его основательницей стала миссис Додд, которой показалось несправедливым, что у её матери есть специальный праздник, а у отца - нет.
- Из 151 миллиона мужчин, живущих в настоящее время в США, более 64 миллионов являются отцами.
- В силу физиологических особенностей в организме взрослого мужчины примерно на 50% меньше жира, чем в организме взрослой женщины.
- По данным Министерства юстиции США, представители сильного пола в 10 раз чаще совершают различного рода правонарушения.
- Мужчины агрессивнее, темпераментнее и увереннее женщин. Это связано с тем, что в мужском организме присутствует большое количество тестостерона.
- Мужчины злоупотребляют наркотиками и алкоголем в 3 раза чаще, чем женщины. Однако, пагубные зависимости быстрее развиваются у представительниц слабого пола.
- Более 90% смертей, произошедших на рабочем месте, приходится на долю мужчин.
- По сравнению с девочками у мальчиков чаще диагностируется дефицит внимания и гиперактивность.
- Мальчики-подростки бросают школу в 4 раза чаще, чем девочки.
- Примерно 75% расстройств аутистического спектра диагностируется у мальчиков.
- Острота зрения выше развита у мужчин.
- В ночных кошмарах мужчины чаще всего видят погони, убийства или войны.
- Примерно 33% мужчин со всего мира испытали на себе обрезание. Чаще всего эта операция связана с религиозными убеждениями.
- Во время полового созревания тембр голоса мальчиков может повышаться на целую октаву.
- По сравнению с девушками мужчины чаще страдают дальтонизмом. Согласно исследовательским данным, представители сильного пола хуже воспринимают синие, зелёные и жёлтые оттенки.
- Мозг взрослого мужчины примерно на 10% больше мозга женщин. Это связано с тем, что в мужском организме сильнее развита мышечная масса.
- Сосредотачиваясь, мужчины задействуют только одну половину головного мозга. В то время как у женщин наблюдается активность обоих полушарий.
- Мужчины практически никогда не страдают от варикозного расширения вен.
- Большинство парней считает своей главной жизненной целью карьерный успех.
- В откровенных беседах с психологами более 60% взрослых мужчин признались, что они до сих пор небезразличны к своей первой любви.
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Надеемся, что вышеуказанные факты о мужчинах помогут вам лучше понять своих партнёров.
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