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Георгиевский набор канзаши к 9 мая, мастер-класс: брошь и цветы-заколки

Любая девочка с гордостью наденет такой замечательный набор георгиевских аксессуаров в виде броши и цветочков-резиночек канзаши, и пойдет вместе с родителями или бабушками и дедушками на Парад Победы. Предлагаем мастер-класс броши канзаши к 9 мая и заколочек в таком же стиле. Сделать такие патриотические изделия можно самостоятельно из минимума фурнитуры, затратив не так много времени, как кажется на первый взгляд. Георгиевские мотивы – это неотъемлемый атрибут мая, когда расцветает природа, и все мы празднуем Победу над фашизмом. Разберемся пошагово, как смоделировать такие замечательные украшения в технике канзаши на 9 мая своими руками.

 

Георгиевский набор канзаши к 9 мая: фото

 

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Для броши канзаши к 9 мая будем использовать:

  • репсовую георгиевскую ленту 4*25 см – 1 дорожку;
  • репсовую георгиевскую ленту 2,5*6 см – 6 дорожек:
  • оранжевую ленту атласной фактуры 2,5*7 см – 6 вырезок;
  • черную атласную или репсовую ленту 2,5*7 см – 6 вырезок;
  • маленькую металлическую булавку;
  • обниматель-цветочек золотого цвета – 1 штуку;
  • полубусинку черного цвета матовую или перламутровую диаметром 0,8 см – 1 штуку;
  • золотую шину длиной примерно 4,5 см – 2 отрезка;
  • фетровую круглую основу диаметром 3 см – 1 штуку.
Ориентируясь на перечень, указанный для броши, необходимо подготовить и фурнитуру для цветочков-заколочек. Каждый из них будет выполнен по тому же сценарию, что и центральный цветок на георгиевской петельке, а в дальнейшем наклеен на резинку для волос.

Для одного цветка-заколки понадобится:

  • репсовая георгиевская лента 2,5*6 см – 6 дорожек:
  • оранжевая лента атласной фактуры 2,5*7 см – 6 вырезок;
  • черная атласная или репсовая лента 2,5*7 см – 6 вырезок;
  • обниматель-цветочек золотого цвета – 1 штука;
  • полубусинка черного цвета матовая или перламутровая диаметром 0,8 см – 1 штука;
  • фетровая круглая основа диаметром 3 см – 1 штука
  • резинка для волос (желательно черного цвета).

Мастер-класс по канзаши «Как сделать георгиевский набор – брошь и заколки к 9 мая своими руками»:

1) Чтобы сделать победоносную брошь, подготовьте центральную петельку из полосатой черно-оранжевой дорожки размером 4 см на 25 см. Также понадобятся отрезки черного, оранжевого цвета и полосатые шириной 2,5 см и длиной 7 см и 6 см соответственно для лепестков цветка.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 1

 

2) Чтобы сформировать остроконечный объемный лепесток, проведите следующую процедуру складывания. Загните полосу атласа в сторону под углом 90о, повернув отрезок изнанкой к себе.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 2

 

3) Затем согните уголок так, чтобы совместить две его стороны и сформировать деталь, по форме напоминающую домик. Поверните заготовку лицом к себе. Нижние правый и левый уголки сомкните в центре, формируя складку. Подобные остроконечные лепестки, склеенные у основания, выполняются из оранжевых и черных полос.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 3

 

4) Полосатую георгиевскую дорожку длиной 6 см начинайте сгибать таким же способом – отодвиньте верхнюю часть относительно нижней на 90о. Затем загните так, чтобы совместить обе части, оставляя вверху уголок.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 4

 

5) Лепестки этого вида не складывайте внизу, а соберите все на нить. Проколите дважды иглой внизу, протяните нить, затем нанижите второй, третий и все остальные лепестки.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 5

 

6) Затяните узелок, чтобы получить цветок из 6 лепестков. Подготовьте также серединку и полубусину.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 6

 

7) Кроме украшенного полубусиной и обнимателем георгиевского цветка, также нужны черные и оранжевые лепестки, смоделированные ранее.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 7

 

8) Подклейте с помощью термопистолета второй и третий слои – оранжевый и черный. Сместите уголки деталей в просветы между лепестками первого слоя.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 8

 

9) К нижним хвостикам георгиевской ленты приклейте золотую шину.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 9

 

10) Приклейте цветок в центр петли, а сзади – булавку с помощью фетра.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 10

 

11) Переходя к созданию маленьких цветочков для декорирования заколочек в том же стиле, вырежьте вторую порцию аналогичной фурнитуры. Начните сбор репсового георгиевского лепестка созданием угловатого домика. Но в дальнейшем сформируйте тройную складку у основания лепестка, чтобы он был более выпуклым, объемным.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 11

 

12) Склейте или сшейте между собой 6 моделей в цветок.

 

Мастер-класс по канзаши «Георгиевский набор к 9 мая: фото 12

 

13) Снизу таким же способом, как и раньше, наклейте оранжевый и черный слой. А в центре зафиксируйте обниматель и полубусину. Приклейте с обратной стороны резиночку на фетр.

 

Георгиевский набор канзаши к 9 мая: фото

 

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Набор аксессуаров к Дню Победы в стиле канзаши готов. Теперь останется купить букет гвоздик, сделать открытку с поздравлениями и оправляться на встречу с героями – ветеранами.

 

Георгиевский набор канзаши к 9 мая: фото

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Автор: Светлана Сорокина
Сегодня, 08:00
Фото: Светлана Сорокина

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