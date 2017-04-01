Основы стиля спорт-шик в одежде (фото)

Стиль спорт-шик в одежде, фото

Основные черты

Сочетание с разными стилями. Спорт-шик позволяет комбинировать базовую спортивную вещь (например, свитшот, спортивные брюки или спортивный топ) с различными деталями гардероба, позволяя создавать образы разного направления. Например, в сочетании с курткой-косухой и байкерскими ботинками получится микс спорта и гранжа. Комбинация со строгим жакетом или юбкой-карандашом поможет добавить спортивности офисному стилю, а трикотажные платья, уютные пальто и брюки 7/8 с кроссовками – это тандем спорта и стиля кежуал.

Стиль спорт-шик в одежде для многих является загадкой и чем-то странным – как можно носить босоножки на шпильке с трикотажными спортивными штанами? Да и понимают этот стиль многие по-своему: для кого-то кроссовки под пальто или образ в стиле «иду в тренажёрный зал» – это уже спорт-шик. На самом деле этот стиль - один из самых интересных, многогранных и творческих.Возник он в 80-х годах прошлого века, когда рок-н-рол, наркотики и свободные сексуальные отношения сменило повальное увлечение здоровым образом жизни. Тогда на улицах стали появляться люди, одетые в практичные спортивного плана вещи, но с налётом богемности и гламура. Сочетание несочетаемого всегда в моде, а в наши времена модных экспериментов и подавно. Давайте разберёмся, что за стиль такой, этот спорт-шик?

Многослойность. Спортивные образы по умолчанию предусматривают наслоение одежды – топ, сверху майка или футболка, а поверх спортивная куртка или бомбер, например. Этот же принцип перешёл и в более гламурный спорт-шик. Создавать сложные многослойные образы не просто, но очень увлекательно. Главное, при этом не увлекаться и не походить на капусту и подбирать максимально простые и гармонирующие между собой вещи.

Лёгкая небрежность. В спорт-шике нет лощёности гламура или тщательности офисного стиля. Он удобен, свободен и подразумевает такой вид, словно вы вышли из дома, не особо долго подбирая наряд перед этим. Такому впечатлению способствуют свободные силуэты и способ ношения вещей: рваные джинсы, выглядывающие воротнички и низ рубашек, словно растянутые свитера, полузаправленные свитшоты, небрежно завязанные на талии майки и т.д.

Следим за яркостью. Наряду с вещами ярких, даже неоновых оттенков, в этом стиле распространены и спокойные базовые цвета, особенно белый и серый. Особых правил их сочетаний нет, но важно использование в комбинации чёрного или белого. А также надо следить за яркостью, не используя в одном образе больше трёх насыщенных цветов и используя принципы колорблокинга.

Внимание на детали. Спорт-шик интересен своими деталями. Это могут быть капюшоны, замки-молнии, манжеты на рукавах, шнуровка, лампасы, пояса-резинки, накладные карманы, сетчатые вставки и заметная металлическая фурнитура.

Базовые вещи стиля спорт-шик

Как и любой другой стиль, спортивный шик имеет свои базовые и характерные вещи, которые могут стать основной гардероба и прекрасно комбинируются с другими вещами.

Свитшоты

Трикотажные свитшоты с круглой горловиной перекочевали в женский гардероб прямиком из мужского спорта. Теперь эти уютные и комфортные свитеры прочно обосновались в стиле глэм-спорт и являются основой базового повседневного гардероба многих модниц.



С чем сочетать: с трикотажными облегающими юбками, джинсами бойфренда, скинни и mom-джинсами, юбками миди, брюками чинос, классическими костюмами, поверх лёгких платьев и сарафанов любой длины ниже колена и макси.

Бомберы

Куртки американских лётчиков оказались настолько удобны и выразительны, что дизайнеры с удовольствием переняли такой фасон и для фешн-стилей. Сейчас бомберы переживают свой очередной взлёт, солируя на модных показах.

Бархатные, кружевные, атласные, стёганые, джинсовые, с вышивкой, аппликациями, ажурными вставками – бомбер может быть любым.



С чем носить: с романтичными юбками, классическими брюками, платьями-рубашками, джинсами любого фасона, с атласными и бархатными платьями в бельевом стиле, струящимися сарафанами.

Майки/футболки спортсменов

Красочные футболки и майки спортсменов с крупными цифрами на груди и спине стали знаковой вещью для спорт-шика. Ещё бы, носить их можно по-разному, и как футболку, и как платье, и всегда такой образ привлекает внимание.



С чем носить: с кожаными и не только мини-юбками, строгими юбками-карандашами и пышными романтичными юбками, брюками-бананами, в виде платья с кардиганами и парками.

Брюки с лампасами

Войдя в моду несколько сезонов назад, брюки с вертикальными полосами по бокам так и остались на модных подиумах по сей день, не теряя популярности. В них привлекает внимание сочетание неспортивных тканей (шерсти, атласа, шёлка и бархата) с типично спортивным элементом – контрастными лампасами.



С чем носить: с топами в бельевом стиле, базовыми футболками, белыми рубашками, кроп-топами, удлинёнными жилетками и укороченными куртками.

Трикотажные платья

Они могут быть самыми разными: объёмными как удлинённый свитер, обтягивающими длинными или миди, в виде лёгких сарафанов или строгих закрытых платьев-водолазок.



С чем носить: с джинсовыми или кожаными куртками, бомберами, объёмными свитерами поверх, большими шарфами, платками или снудами.

Спортивные брюки

Классика спортивного стиля – брюки из мягкого трикотажа, с резинкой на поясе и с манжетами на штанинах. Они могут затягиваться на шнурок или идти в комплекте с небольшим пояском.



С чем носить: с белыми рубашками, кружевными топами, лёгкими футболками, кроп-топами, спортивными майками и босоножками/туфлями на каблуках.

Кроссовки/кеды

Появление кроссовок в различных модных стилях, начиная от офисного и заканчивая кежуал, с восторгом встретили все – ещё бы, такая удобная и любимая обувь теперь может носиться с любой вещью в гардеробе.



С чем носить: с классическими брючными костюмами и строгими брюками, юбками любой длины и фасона, лёгкими шортами и брюками, с куртками и пальто в стиле кежуал.

Аксессуары

Что касается аксессуаров, то для спорт-шика характерно использование кепок и солнцезащитных козырьков, бандан, тканевых ремней, рюкзаков, сумочек на пояс, объёмных сумок-шоперов и ярких клатчей или сумок-малюток на цепочке, солнцезащитных очков, гольфов и носочков даже в сочетании с босоножками.