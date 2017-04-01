Как выбрать джинсы по типу фигуры

Джинсы уже давно перестали восприниматься нами как одежда спортивная или сугубо повседневная. Сейчас вполне допускается надеть джинсы на свидание или какое-то светское мероприятие. Подтверждение тому – дизайнерские джинсы с вышивкой, стразами, кружевом и прочим декором, в которых красуются селебрити на красных дорожках.



Джинсы сейчас – это основа гардероба для многих женщин, и даже бизнесвумен или гламурные барышни предпочитают практичные брюки из денима в различных ситуациях. Как же выбрать свою идеальную джинсовую пару, то есть такие джинсы, которые будут сидеть как влитые и подчеркивать достоинства? Расскажем, как сделать это в зависимости от типа фигуры.

Песочные часы

Задача №1 – выделить талию, поэтому выбирать следует джинсы со средней или высокой посадкой, чтобы их верх приходился на самое узкое место туловища.

Важно не утяжелить зону бёдер низкой посадкой, поэтому джинсы с заниженной талией откладываем в сторону.

Отличный вариант – mom-джинсы, т.е. модели с завышенной талией и свободным кроем, удобные и стильные. Они мягко подчеркнут женственные изгибы бёдер без излишней мешковатости.

Укороченные. Девушки с ярко выраженной талией и одинаковыми объёмами бёдер и груди могут носить джинсы длины 7/8 или чуть выше – это уравновешивает силуэт и делает его более изящным.

При отсутствии лишних килограммов можно смело носить джинсы-скинни, но обязательно с наличием эластана в составе.

Для женственной и выразительной фигуры этого типа не так-то просто подобрать джинсы. Дело в том, что «песочные часы» имеют выраженные округлые изгибы, а деним – это плотная ткань, которая хорошо держит форму. Также создаёт трудности в подборе ярко выраженная разница между объёмами талии и бёдер, поэтому то, что хорошо в талии, будет мало в бёдрах, и наоборот.

Овал

Идеальная посадка джинсов для такой фигуры – средняя или высокая. С помощью акцента на талии мы уравновешиваем пропорции и визуально создаём горизонтальную границу. Также плотный деним поможет уменьшить область живота. Но не стоит слишком «затягиваться» в джинсы, иначе по бокам будут свисать некрасивые «валики».

Джинсы-клёш от колена или «буткат» помогут уравновесить фигуру и создать плавные и женственные линии.

Джинсы в районе талии должны быть максимально простыми – никаких защипов, вышивок или потёртостей. И не стоит дополнять их яркими, широкими ремнями с крупными пряжками.

Можно выбрать джинсы, свободно облегающие ноги и слегка зауженные книзу, чтобы подчеркнуть красоту стройных ног.

Главная особенность этого типа фигуры – неявно выраженная талия и наличие животика. Часто такие особенности присутствуют у женщин с лишним весом. Все эти нюансы вполне могут скорректировать правильно подобранные джинсы:

Треугольник

Высокая посадка джинсов – то, что надо. В этом случае внимание акцентируется на самой узкой части торса, отвлекая от зоны бёдер.

Тёмные цвета и матовые ткани помогут скрыть лишние объёмы, а вот блестящие материалы и светлые оттенки, наоборот, подчеркнут недостатки такой фигуры.

Джинсы фасона клёш от бедра подчеркнут красивую линию бёдер и при этом уравновесят низ силуэта.

Прямые джинсы со стрелкой или вертикальными швами по средней линии штанин также хорошо вытягивают силуэт. Только не забывайте про обувь на высоком устойчивом каблуке.

Лучше избегать декора и потёртостей в зоне ягодиц и на передней верхней части джинсов.

У женщин-«груш» обычно широкие массивные бёдра, при этом неширокие плечи и выраженная талия. Такой женственный силуэт может смотреться очень красиво и привлекательно, если немного уравновесить пропорции фигуры.

Перевёрнутый треугольник

Расширяем нижнюю часть тела с помощью светлых джинсов и вариантов с выраженными потёртостями в шаговой зоне.

Можно выбрать и джинсы с заниженной талией, которые добавят горизонтальную линию на бёдрах и тем самым расширят их. Но это не работает, если есть выступающий животик – его убираем с помощью средней посадки брюк.

Также хорошо подходят прямые джинсы. Они могут быть самых разных оттенков, в том числе и ярких, которые помогут сделать акцент на нижней части фигуры.

Подойдут и модели с выразительным декором – вышивкой, бахромой, горизонтальными швами, модными рваностями и т.д. Всё это привлекает внимание к низу, что и требуется для фигуры «перевёрнутый треугольник».

Ещё одна палочка-выручалочка – это актуальные сейчас джинсы с максимально широкими штанинами, а также кюлоты – укороченный вариант. Они отлично уравновесят фигуру и придадут объём бёдрам и ногам. Девушкам невысокого роста стоит носить такие модели с обувью на высоком каблуке.

При таком типе фигуры, наоборот, главная задача - визуально выделить нижнюю часть тела и сделать её пропорциональной широким плечам.

Прямоугольник

Девушкам с такой фигурой подходят джинсы любых оттенков, с ярким декором и дополнительными украшениями в виде нашивок, аппликаций, декоративной отстрочки, вышивки и т.д.

Хорошо смотрятся джинсы-скинни, которые подчеркнут стройные ноги и придадут фигуре женственности. Причём, посадка может быть любая.

Подходят и прямые фасоны, но если вы выбираете такие джинсы, не забывайте о каблуках.

Ещё один удачный вариант - джинсы клёш от колена, которые добавляют округлости в зоне бедра.

Стройные и высокие девушки могут смело надевать кюлоты – такие укороченные и широкие брюки придадут объёма нижней части фигуры.

Расслабленные и практичные «бойфренды» добавляют объёма в бёдрах и потому также хорошо смотрятся на девушках с невыраженной талией и стройными бёдрами.

Джинсы для прямого типа фигуры – это основа гардероба, поскольку вещи из плотного денима и подходящего фасона придают объём, а это такому типу телосложения совсем не повредит.