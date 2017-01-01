Какая женщина не мечтала идти в красивом платье по красной дорожке под руку с очаровательным спутником? Вокруг объективы фотокамер, постоянно ловящие её жесты и взгляды. К ней подходят поздороваться известные голливудские актёры, мужчины говорят комплименты, а женщины делятся последними новостями. Безусловно, для обычного человека всё это лишь грёзы. Но ведь каждая женщина – немножко актриса. И пусть она не играет в кино и не прогуливается по красной дорожке, но что касается актёрского мастерства и внешности, «обычная» девушка даст фору знаменитым звёздам.

Однако, даже самая привлекательная и обаятельная леди мечтает быть похожей на любимую актрису, подражая ей в стиле одежды, манере наносить макияж и другом. Но стоит заметить, чаще всего мы интуитивно выбираем в кумиры человека не по внешнему виду, а того, с кем мы схожи по характеру, манере поведения, а также по духу. Если вы хотите узнать вашу сестру-близнеца среди знаменитостей, то стоит пройти тест: На какую актрису вы похожи? Главное – это отвечать, не обманывая себя.

Вопросы теста «На какую актрису вы похожи?»:

1. Если бы вы могли выбрать, в каком городе жить, то это был бы…



Париж

Нью-Йорк

Лондон

Лос-Анджелес



