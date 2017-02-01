Дети с большим энтузиазмом выполняют замечательные подарки своими руками для любимых мам. Им интересно создавать что-то необычное, а также сделать маме приятное. Если речь идёт о Дне матери, то чаще всего поделки выполняются в группах детских садов под руководством воспитателей. Однако, и сами мамы могут руководить процессом создания поделки дома, ведь так интересно наблюдать, как любимый и родной малыш старается для неё, радоваться вместе с ним творческим успехам. Прекрасным подарком для праздника станет красочная открытка-сердечко – детская поделка из пластилина ко Дню матери, основой которой станет заготовка из цветного картона. Выполнение такого варианта достаточно понятное и простое. Сначала следует вырезать из картона основу – сердечко, а затем можно нанести на него цветочный орнамент из пластилина. И маме будет невероятно приятно получить от своего малыша такой душевный подарок.

Для создания открытки из пластилина ко Дню матери потребуется:

картон любого цвета (лучше тёмного, поскольку на таком фоне цветочный орнамент будет смотреться более выразительно);

красный, зелёный, оранжевый и жёлтый пластилин (любые другие яркие цвета по желанию);

карандаш с ножницами;

1 камушек диаметром 0,5 см или около того;

зубочистка.

Мастер-класс детской поделки-открытки из пластилина ко Дню матери:

1) Взяв в руки картон и ножницы, а также карандаш, создайте основу – бумажное сердечко. С одной стороны сразу можно написать несколько поздравительных слов от ребёнка, если он сделает это самостоятельно, то мама будет вдвойне счастлива. Если же малыш ещё не умеет писать, то можно распечатать подходящий стих и наклеить его.

2) Чтобы сделать цветочек, разомните яркий, например, красный, пластилин в руках. Отщипните от него несколько кусочков, сформируйте колбаски и наклейте несколько по окружности. Это будет первый слой цветочка. К каждой колбаске приложите зубочистку, чтобы сделать рельеф лепестка. Сам цветок можно расположить по центру или асимметрично сместить в сторону.

3) Оформите первый яркий слой, затем налепите второй слой колбасок другого цвета, смещая детали в центр круга. По краю цветка приклейте несколько зелёных листиков такой же формы, как и лепестки.

4) Центральную часть можно сделать ярко-оранжевой. В углубление приклейте серединку-камушек, чтобы цветок получился нарядным.

5) Вытяните зелёный пластилин, предварительно размяв его в руках, в тонкие веточки. Сформируйте из них растительный орнамент, прикрепив на бумажную поверхность.

6) Прикрепите несколько зелёных шариков и продавите каждый из них остриём зубочистки. Это дополнительное украшение, которое добавит изюминку.

7) Наклейте вдоль зелёных лиан оранжевые лепесточки, каждый из них также придавите стекой.

8) На открытку можно также приклеить дополнительные детали в виде маленьких красных сердечек, а ещё зубочисткой поколоть сами веточки, чтобы сделать песчаный узор.

Замечательная открытка ко Дню матери готова. Эта детская поделка в виде сердечка станет замечательным сувениром, сделанным своими руками, который обязательно поднимет маме настроение и заставит улыбаться.