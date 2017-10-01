Топ-10 советов, чтобы выглядеть выше ростом девушке

Как выглядеть выше ростом девушке и при этом не носить кабуков? Далеко не каждую девушку природа наградила высоким ростом. Причём, некоторые совершенно не переживают по этому поводу, будучи абсолютно довольными своими параметрами. Но для кого-то это целая трагедия.

Тем не менее, любая женщина имеет все шансы «стать» высокой, приняв во внимание приведённые в этой статье подсказки. Конечно, они не помогут увеличить физический рост, да это и незачем. Используя определённые предметы гардероба, вы будете визуально казаться выше, оставаясь при этом самой собой.

10 советов, как выглядеть выше ростом девушке

1. Расклешённые джинсы

Очень простой способ зрительно увеличить свой рост - надеть расклешённые джинсы с завышенной талией. Они превосходно справляются с поставленной целью, придавая вашим ногам несколько лишних сантиметров. Не забудьте надеть высокие каблуки, так джинсы не будут тянуться по полу. А в качестве завершающей изюминки наденьте кроп-топ или просто заправьте часть рубашки или футболки спереди, чтобы немного открыть талию.

2. Брюки палаццо с завышенной талией

Точно так же работают и брюки палаццо с завышенной талией. Они позволяют создавать иллюзию очень длинных ног. Комбинируя их с высокими шпильками и кроп-топами, вы гарантированно получите потрясающий результат. Брюки практически полностью будут скрывать туфли, что поможет вам смотреться выше как минимум на 10 сантиметров. Такая вот нехитрая игра пропорций!

3. Макси-платье или макси-юбка

Не менее эффективны макси-платья и макси-юбки. Если вы выбрали юбку, комбинируйте её с кроп-топами, дабы опять-таки немного завысить линию талии. Надеть туфли на каблуках или обычные сандалии - решать вам, так как оба варианта превосходно подходят в данном случае. В итоге вы будете выглядеть как высокая, стройная, безупречная статуя.

4. Мини-юбка

Кто-то возразит: «Как же так, ведь было сказано, что макси-платья и макси-юбки позволяют казаться выше?» Всё верно, и вот в чём здесь секрет. Будучи невысокой, можно с успехом использовать как макси, так и мини. Макси-юбки или платья создают целостный удлинённый образ, тогда как мини-юбки не ниже середины бедра не скрадывают длину ног, открывая их во всей красе. А вот юбочки до колен - неудачный выбор, потому что они визуально укорачивают ваши ноги.

5. V-образный вырез

Рубашки или футболки с V-образным вырезом - ещё одна хитрость, зрительно увеличивающая ваш рост. Открывая шею и аккуратно спускаясь вниз, этот вырез удлиняет ваш «верх», создавая длинную, целостную линию, тогда как вещи «под горло» действуют совершенно противоположным образом. Поэтому невысоким девушкам стоит если не отказаться от последних, то хотя бы надевать их значительно реже.

6. Одежда с вертикальными линиями

Ещё один рабочий совет, позволяющий выглядеть выше, - это одежда с вертикальным принтом. Длинные, вертикальные линии не скрадывают ваш рост, как это делают горизонтальные линии, а, наоборот, вытягивают его. Единственное, что стоит заметить, линии должны быть тонкие, как и пробел между ними. Тогда вы будете казаться выше и даже стройнее.

7. Монохромный образ

Последнее время монохромный образ и так пользуется огромной популярностью. Однако, невысокие девушки смогут извлечь из него ещё больше пользы. Монохромный образ хорош тем, что он опять-таки позволяет создать одну сплошную вертикальную линию, зрительно увеличивающую рост. Ещё одна хорошая новость - абсолютное отсутствие цветовых табу. Это наверняка воодушевит вас в том случае, если вы не любите носить вещи исключительно строгих или спокойных цветов. Тут уж вы вольны отдаться своим фантазиям, выбрав розовый, зелёный, жёлтый или любой другой вариант. Главное, чтобы все элементы образа соответствовали одному выбранному цвету.

8. Бежевые туфли на каблуке

Нюдовые туфли на каблуке тоже помогают визуально увеличить рост. Они будто сливаются с ногами, создавая одну непрерывную линию, делая их значительно длиннее. К тому же, благодаря своему универсальному цвету, они превосходно подходят для любого образа, гармонируя со всеми предметами гардероба.

Если вы не готовы ограничиваться этим нейтральным цветом, предпочитая туфли тёмной или яркой расцветки, обязательно выбирайте модель «лодочки». Вытянутый, зауженный носок отлично работает в данном случае, позволяя «разгуляться» в выборе цвета туфель.

9. Маленьким сумочкам - да, тоутам - нет

Не забывайте, что знание пропорций и умение правильно использовать их в процессе создания своего образа очень важно. Потому что неправильно подобранная сумочка может создать совершенно нежелательный акцент. И дело даже не в её стиле, а в размере. Помните, если ваш рост невелик, стоит как можно реже носить с собой массивные сумки по типу тоут или шоппер. Лучше отдайте предпочтение небольшим сумочкам или клатчам. Они не будут скрадывать ваш рост, поддерживая идеальный баланс общих пропорций. С ними вы точно будете выглядеть выше и стройнее.

10. Высокий пучок

На первый взгляд эта подсказка может показаться необычной. Однако, стоит испробовать её только раз, и вы убедитесь, что она действительно работает. Высокий пучок визуально добавляет несколько сантиметров вашему росту, выгодно открывая лицо, шею и плечи. При этом, он делает образ более утончённым и элегантным.

Как видите, представленные выше советы, как выглядеть выше ростом девушке, довольно просты и в то же время чрезвычайно эффективны. Благодаря им вы сможете стать заметно «выше», просто используя правильно выбранные предметы своего гардероба.