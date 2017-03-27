Темы, на которые мужчины ненавидят разговаривать с женщинами

Разговаривая с мужчиной, некоторые темы лучше даже не затрагивать - если вы, конечно, не хотите, чтобы дело дошло до ругани. В отношениях всегда найдутся поводы для каких-то ссор, а некоторые из них приводят к игре в молчанку или затяжному конфликту. Надо сказать, что не всегда мужчина и его поведение являются виновниками раздора.. Правда в том, что мы сами частенько провоцируем своих избранников. Есть темы, которые для них словно красная тряпка для быка.

Это не означает нечестной игры против своих женщин или сокрытия фактов. Просто их способ мышления и взгляды на реальность отличаются от наших. Кроме того, у них совсем другие цели. Когда мы думаем о свадьбе и детях, они задаются вопросом, как уговорить нас остаться на ночь. Итак, какие темы лучше не затрагивать с мужчинами и почему? Обратите внимание на наш черный список.

7 тем, которых лучше избегать в разговорах с мужчинами

1. Бывшие женщины

Лучше не затрагивать тему бывших. Да, по какой-то причине они расстались, но это не означает, что между ними не было прекрасных, незабываемых моментов. Вы хотите ему о них напомнить? Кроме того, у этой девушки или женщины были какие-то свои достоинства, а в некоторых вещах она наверняка была лучше вас. Напоминание о бывшей в конечном итоге закончится сравнением, и что будет, если оно окажется не в вашу пользу? Мужчина также может задаться вопросом, почему вы о ней выпытываете, начнет подозревать, что у вас есть причины чувствовать себя в текущих отношениях неуверенно.

2. Его чувства к вам

Парни не балуют нас своими признаниями. Разве что только представители отдельных национальностей, например, латиноамериканцы. Тогда, конечно, можно ожидать большего количества уверений и комплиментов, но необязательно они будут правдивыми… Но вернемся к нашим мужчинам. Они проявляют свои чувства поступками. Для вас они готовы стоять в пробках по несколько часов, отказаться от свободного вечера и приехать, чтобы узнать, что случилось с вашей стиральной машиной, и сделать массу подобных вещей. Благодаря этому вы будете знать, действительно ли он питает к вам настоящие чувства. Прямой вопрос «Ты меня любишь?» сильный пол обычно раздражает.

3. Его мама

Мама - это важный человек в жизни каждого мужчины, но лучше не вмешивать ее в отношения. Зачем вам третье лицо? Партнер еще, чего доброго, сделает вывод, что вы хотите ее видеть чаще, а потом вам будет трудно выкрутиться из этой ситуации. Кроме того, это непременно вызовет в нем волну подозрений. Может, он подумает, что его мама вам не нравится или вы к ней ревнуете. Трудно сказать наверняка, ведь мужчины говорят мало, но думают много и по своей природе недоверчивы и подозрительны. Не давайте ему для этого оснований и стремитесь быть для него человеком, на котором он будет концентрировать максимум своего внимания.

4. Будущее

Мужчины не любят разрабатывать далеко идущих планов. Им вполне достаточно настоящего. Ограничьте себя планированием максимум предстоящего отпуска. Что будет через пять, десять лет? Лучше оставьте это на волю судьбы. Иначе партнер придет к выводу, что вы уже хотите заманить его в ловушку брака, хотя знакомы всего несколько месяцев.

5. Дети

Никакого сюсюканья с детьми и долгих проникновенных разговоров о них, даже если это члены вашей семьи! Мужчины умны и сразу распознают ваши намерения. Они подумают, что вы хотите оказать на них деликатное давление. А ведь мысли о ребенке наполняют многих из них ужасом. Может быть, потом, когда-нибудь после 30… Но и тогда они бывают не слишком готовы к появлению потомства. Впрочем, каждый случай индивидуален, но как минимум поначалу темы детей нужно избегать.

6. Заработки

Это очень щекотливая тема. Не затрагивайте ее, если мужчина зарабатывает меньше, и вообще - лучше не говорить о зарплате. Помните, что всегда найдутся мужчины, которые зарабатывают больше, чем ваш избранник, имеющие более роскошные автомобили и более просторные жилища. Если муссировать тему о деньгах, он может подумать, что вы ищете, прежде всего, мужчину с толстым кошельком или оказываете на него давление.

7. Друзья, которые преуспевают в жизни лучше, чем он

Мужчины очень чувствительны в вопросах жизненных достижений. Этот прессинг особенно сильно ощущается в крупных городах. Учитывается все: компетенции, интересный опыт, поездки за границу, престижность позиций… Спрашивая о коллегах в таком контексте, вы будете вызывать у него раздражение, а ведь вам совсем не нужно ассоциироваться с негативными чувствами. Вопреки расхожему мнению, вы этим не сможете мотивировать его к большей активности. За исключением ситуаций, когда вашему партнеру действительно есть чем похвастать.