О чем молчат мужчины: 10 вещей, которых они не скажут вам никогда

Мужчины и без того создания в большинстве своем несловоохотливые, но есть вещи, услышать которые от них крайне маловероятно. О чем же молчат мужчины? Что именно сильный пол предпочитает оставлять при себе и по каким причинам? В этой статье вы найдете 10 вещей, которые мужчины вам никогда не расскажут.

О чем молчат мужчины?

1. О том, что ему не нравятся ваши шутки

И, может быть, он ко всему прочему считает, что у вас нет чувства юмора. Вам кажется, что это невозможно, не так ли? Ведь он всегда смеется, когда вы шутите! Он просто делает вид, что ему это нравится. Но в действительности ваши шутки не смешат его лишь потому, что мужские остроты в большинстве случаев намного грубее, чем женские. Превосходство над другими, политическая некорректность, высмеивание недостатков других людей - вот основа мужского юмора. Поэтому ваш избранник считает действительно смешным только такой анекдот, который бы вы наверняка себе не позволили. А если вы описываете забавную ситуацию или рассказываете анекдот, который без угрызений совести можно рассказать даже ребенку, с его точки зрения это совсем не смешно. И, к слову, именно поэтому он не любит смотреть романтические комедии: он просто не понимает, когда нужно смеяться!

2. О том, что его бывшая была замечательной женщиной

Скорее всего, вы вообще ничего о ней не узнаете и, задавая подобный вопрос, вынудите его солгать. Он придумает какой-то страшный ее достаток, с которым якобы не смог смириться. А если кто-то скажет, что их союз был идеален, то не думайте, что вас хотят обмануть или расстроить. Обманывается ваш мужчина. Что касается привычки наводить тень на плетень в вопросе бывших пассий, то, во-первых, партнер демонстрирует собственный подход к этому вопросу: он не хотел бы потерять очков в сравнении с вашим бывшим. И он тоже умеет строить замечательные отношения! Во-вторых, партнер просто не хочет вас провоцировать и делать так, чтобы вы ревновали.

3. О том, что он ждет от вас комплиментов

Можно сказать, что сегодня не мужчины выбирают женщин, а женщины выбирают мужчин. Мы в состоянии заработать себе на жизнь, способны жить в одиночестве, и никто нас за это не осудит. В общем, парень уже не считается априори прекрасный принцем, которого стоит ждать всю жизнь. Проблема заключается в том, что все еще считается, будто комплименты мужчине не нужны - разве что можно его время от времени (желательно пореже) хвалить за что-то конкретное или поблагодарить. А на самом деле партнер ждет, когда вы скажете ему «просто так», что он замечательный, и очень нуждается в том, чтобы слышать подобные фразы почаще.

4. О том, что у него интимные проблемы

Даже если парень молодой и здоровый, его «гордость» может отказаться от сотрудничества. Организм бывает непредсказуемым, и вы хорошо это понимаете. Но, конечно, он сам никогда вам об этом не скажет.

5. О том, что хочет побыть один

Периодическое одиночество - это необходимое условие нормальной жизни. А если мы вообще никогда не остаемся наедине с собой, наш мозг думает, что что-то не так, и запускает механизм защиты от стресса. Проблема заключается в том, что постоянная, непрерывная защита - это занятие утомительное, от которого тоже нужно отдыхать. Поэтому услышьте и правильно поймите его, когда он говорит, что хочет остаться дома для того-то и того-то. Это не значит, что он не хочет в принципе с вами куда-то выходить, вместе проводить время. Это значит, что он просто хочет здесь и сейчас побыть один.

6. О том, что ему не хочется заниматься любовью

И это абсолютно нормально. Но по какой-то причине считается, что «настоящие мужчины» никогда и ни за что не отказываются от постельных утех. Поэтому партнер никогда вам не признается, что как раз сегодня ему не хочется ничего «такого». Он предпочтет сделать вид, что заснул, пока вы были в душе.

7. О том, что очень чего-то боится

Пауков, воды, мертвых птиц, монстра, который прячется под кроватью… Фобии есть практически у всех, но только женщины признаются в их наличии открыто. Страх - это ведь так «не по-мужски». Это во-первых. А во-вторых, мужчина просто не любит говорить о том, чего боится.

8. О том, что у него есть деньги, о которых вам ничего не известно

Социологи говорят, что среднестатистические мужчины скрывают от партнерш от 10 до 20 % своих доходов. Просто представители сильной половины человечества считают, что у них должно быть что-то про запас - только потому, что тогда они чувствуют себя гораздо комфортнее.

9. О том, что смотрит фильмы и фото «для взрослых»

Он делает регулярно и думает, что это великая тайна, о которой вы даже не подозреваете. Наивный!

10. О том, что вы его первая женщина

Как правило, у женщин всегда есть шанс вытащить из своего мужчины на свет любую тайну. Любую, но не эту. И вам придется с этим смириться…