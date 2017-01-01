Кто вы: счастливчик или неудачник? Онлайн тест

Британские психологи решили провести опыт: дали объявление в газету, в котором людям, считающим себя счастливчиками или же, наоборот, страшно невезучими, предлагали стать участниками опыта. Каждому выдавалось объёмное газетное издание, в котором было размещено множество фотографий, их нужно было подсчитать. Но подвох был в том, что на одной из страниц было напечатано жирным шрифтом рекламное объявление, которое гласило, что тот, кто его увидел, должен сообщить об этом экспериментатору, чтобы получить в качестве приза за внимательность 250 фунтов стерлингов. Удивительно было то, что заметили его только «удачники», за что и получили награду. А вот «невезучие» люди чётко выполняли задание, поэтому на текст не обращали внимания. Отсюда можно сделать вывод, что удача – это не стечение благоприятных обстоятельств, а желание ими воспользоваться.

А вы знаете, к какому типу людей относитесь вы: нашедших объявление или же считающих количество фотографий? Не уверены в ответе? Значит, пройдите онлайн-тест «Кто вы: счастливчик или неудачник?»

Вопросы онлайн теста «Кто вы: счастливчик или неудачник?»

1. Вы в супермаркете. Перед вами несколько касс, в которые выстроилась очередь. Как обычно движется ваша очередь?



Довольно быстро.

С такой скоростью, что я успеваю ещё и поговорить с кем-то.

Как это ни смешно, но даже если я встану в маленькую очередь, то обслуживающий кассир или уйдёт куда-то, или начнёт менять ленту, или же у неё начнётся перерыв именно тогда, когда пришёл черёд обслуживать меня.



