Кто вы: счастливчик или неудачник? Онлайн тест
Британские психологи решили провести опыт: дали объявление в газету, в котором людям, считающим себя счастливчиками или же, наоборот, страшно невезучими, предлагали стать участниками опыта. Каждому выдавалось объёмное газетное издание, в котором было размещено множество фотографий, их нужно было подсчитать. Но подвох был в том, что на одной из страниц было напечатано жирным шрифтом рекламное объявление, которое гласило, что тот, кто его увидел, должен сообщить об этом экспериментатору, чтобы получить в качестве приза за внимательность 250 фунтов стерлингов. Удивительно было то, что заметили его только «удачники», за что и получили награду. А вот «невезучие» люди чётко выполняли задание, поэтому на текст не обращали внимания. Отсюда можно сделать вывод, что удача – это не стечение благоприятных обстоятельств, а желание ими воспользоваться.
А вы знаете, к какому типу людей относитесь вы: нашедших объявление или же считающих количество фотографий? Не уверены в ответе? Значит, пройдите онлайн-тест «Кто вы: счастливчик или неудачник?»
Вопросы онлайн теста «Кто вы: счастливчик или неудачник?»
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