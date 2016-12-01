5 вещей, которые девушки считают привлекательными для парней, но это не так

Иногда мы думаем, что, совершая те или иные действия, увеличиваем свои шансы на симпатию противоположного пола. Но в некоторых случаях это большое заблуждение. Единственное, чего мы достигнем, - это лишь обратного эффекта. Какие вещи девушки нередко считают привлекательными, а мужчины не видят в них абсолютно ничего интригующего и волнующего?

1. Употребление алкоголя

Иногда девушки думают, что градусы добавляют им очков в глазах мужчин. На самом же деле в большинстве случаев всё обстоит ровно наоборот. Бокалы вина или кружки пива, распиваемые в присутствии мужчины с целью произвести на него впечатление особы современной, раскрепощённой, взрослой, соблазнительной, не являются хорошей идеей. И уж тем более никогда не нужно заставлять себя пить алкоголь только для того, чтобы кого-то впечатлить и очаровать. Быть трезвой - это намного сексуальнее!

2. Детский голосок

Очень часто женщины в присутствии мужчин превращают свой голос (иногда даже «автоматически») в более высокий, словно девчачий. А в свои высказывания включают много слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, думая, что это делает их сладкими милашками. Стоит помнить, что такая манера речи вовсе не считается в глазах мужчин привлекательной - наоборот, они считают её инфантильной и раздражающей.

3. Большое количество парфюмерии

В вопросе использования ароматов стоит руководствоваться принципом «чем меньше, тем лучше». Слишком большое количество «удушающего» запаха, который можно почувствовать уже издалека, никогда не воспринимается как нечто привлекательное, волнующее и соблазнительное.

4. Ношение неудобной обуви

Высокие каблуки, безусловно, придают любой женщине шарма, очарования, женственности - при условии, что она умеет в них красиво ходить. Если на шпильках или другом каблуке вы чувствуете себя плохо, очень неудобно, то, скорее всего, у вас не получится это виртуозно скрыть. Заметит это и любой мужчина. Более того - многие из них откровенно подсмеиваются над неуклюжей походкой девушек и дам, явно не справляющихся с ходьбой на каблуках, но пытающихся произвести неизгладимое впечатление. А значит, в погоне за привлекательностью делать ставку на несвойственную вам обувь не стоит.

5. Крепкие словечки

Из этого правила нет никаких исключений. Ругательства, «пряные» словечки и остроты в устах девушки (особенно, юной и милой), пытающейся выглядеть «своим парнем», никогда не звучат привлекательно, более того - они способны очень эффективно отпугнуть любого мужчину (речь идёт, разумеется, о достойных кавалерах). Благодаря такой лексике вы не станете сильной, уверенной, умеющей дать отпор женщиной в его глазах - скорее, вульгарной и не умеющей контролировать себя, далёкой от «высокого класса» - в общем, какой угодно, но только не притягательно-волнующей.