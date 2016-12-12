Что делать, если у парня вечно нет на вас времени?

Вы встречаетесь довольно редко, а вам хотелось бы видеться почаще? Что делать, если у парня нет времени на вас и ваши отношения? Ведь постепенно эта ситуация начинает вас тяготить... Мы подскажем, что нужно делать, если у парня на вас вечно нет времени!

Что делать, если у парня нет времени на меня?

1. Попробуйте с ним откровенно поговорить

Просто поделитесь с ним тем, как вы себя чувствуете из-за того, что вам не хватает повседневного общения. Расскажите, что хотели бы встречаться почаще, и выясните, что этому препятствует. Возможно, вы вместе найдёте компромиссное решение. Напрямую, без всяких политесов спросите у него, в чём причина того, что вы встречаетесь так редко. Она может оказаться достаточно банальной. Например, у парня может быть огромное количество обязанностей на работе, которые поглощают и нерабочее его время. А может, у него сейчас не самая благоприятная финансовая ситуация, и просто не хватает денег на то, чтобы ваши свидания были красивыми, а подарки и сюрпризы - щедрыми. И он предпочитает вовсе избегать встреч, чтобы не разочаровывать вас своей несостоятельностью и проблемами.

Список подобных причин можно продолжать чуть ли не до бесконечности. Но главное то, что все они никак не связаны с отсутствием интереса с его стороны, нежеланием видеть вас, наслаждаться вашим общением. Чтобы не теряться в неприятных догадках, остаётся единственный выход - это откровенный разговор. Только не начинайте его сразу с претензий к молодому человеку и постарайтесь сохранять спокойствие, выдерживать ровный, доброжелательный тон.

2. Помогите ему в выполнении повседневных обязанностей

Возможно, в ходе вашего разговора выяснится, что у него нет на вас времени, потому что, кроме обязанностей на работе, по возвращении домой его ждут многочисленные домашние и другие дела. Подумайте, как вы можете ему в этом помочь, предложите свою поддержку. Может быть, время от времени вы будете к нему приходить, помогать убираться, закупаться на неделю продуктами для него или для его болеющей мамы, готовить обеды и ужины, а потом всё это вместе есть?

Такие свидания могут получиться, вопреки ожиданиям, весьма романтичными, даже если после общих дел парню придётся вернуться к работе или каким-то другим делам. Кроме того, вашему возлюбленному необязательно уделять максимальное внимание именно вам. Если его ждут какие-то неотложные обязанности, вы можете просто посидеть рядом с книгой, вязанием или фильмом на ноутбуке.

3. Что, если у него есть время для всех и для всего, только не для вас?

А вот это уже совершенно другая ситуация. Он всегда находит время для друзей, вечеринок с коллегами, а когда предлагаете встретиться вы, часто звучат всевозможные отговорки? Вам не раз давали таким образом «отставку»? У вас создаётся впечатление, что вы находитесь в списке его приоритетов где-то далеко внизу? Неудивительно, что такая ситуация вас раздражает. Что делать? Опять же, откровенно с ним поговорить, подумать, можно ли считать оправдания своего парня убедительными. Собрав материал для размышлений, тщательно и по возможности беспристрастно проанализируйте ваши отношения. Только вы можете оценить, действительно ли у них есть будущее и насколько важное место в нём будет отведено именно вам.