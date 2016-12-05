6 простых способов обратить на себя внимание парня

Он уже давно вам понравился, но у вас создаётся впечатление, что этот парень не только вам не симпатизирует, но и вообще вас в упор не замечает? Вы понятия не имеете, как обратить на себя внимание парня, который нравится? Попробуйте эти способы!

Как обратить на себя внимание парня, который тебе нравится?

1. Наденьте платье!

Дело не только в том, что многие парни и мужчины любят женщин в платьях (хотя это правда!) Речь идёт о кардинальном изменении повседневного облика. Если вы обычно носите брюки, удобные рубашки и свитера, ваш вид в платье или женственной юбке может его просто шокировать - и парень посмотрит на вас «свежим взглядом».

Естественно, это очень общий совет, и его можно и нужно адаптировать к вашей собственной ситуации. Чаще всего вы одеваетесь в тёмные цвета? Наденьте что-то яркое. Носите в основном обувь на плоской подошве? Сделайте ставку на шпильки. Главное - что-то изменить в своей внешности.

2. Подчеркните макияжем свои сильные стороны

Каждая из нас имеет свои преимущества, и вашей сильной стороной могут быть губы, красивые глаза или изящные, правильные черты лица. Постарайтесь мягко подчеркнуть их макияжем. Вы лучше всех знаете своё лицо и его достоинства. Для разнообразия попробуйте накраситься иначе, чем обычно, например, сильно подчеркните губы красной помадой или сделайте более выразительный мейк-ап глаз.

3. Измените причёску!

Всегда связываете волосы? На этот раз их распустите. Прямые прядки можете превратить в локоны или волны, а кудряшки - выпрямить. Изменение причёски - это хороший способ обратить на себя его внимание.

4. Попросите его о мелкой услуге

Это не должно быть что-то серьёзное и затруднительное. Главное, чтобы обстановка и повод обратиться были максимально естественными. Если вы учитесь в одном учебном заведении, спросите, не мог бы он одолжить вам конспект по какому-то предмету. Вместе работаете и часто встречаетесь в кафе или столовой? Попросите достать что-то с высокой полки, до которой не дотягиваетесь. Такие ни к чему не обязывающие, естественные жесты хороши в ситуации, когда вы вообще не знакомы. Те из вас, кто ближе знаком с объектом своих воздыханий, могут просить о большей услуге, например, подвезти до дома. Это идеальная возможность, чтобы отплатить парню, скажем, приглашением на кофе.

5. Улыбнитесь ему!

Часто проходите мимо друг друга в коридоре, но у вас нет повода обменяться парой слов? Улыбнитесь ему! Может, парень сделает следующий шаг…

6. Попросите кого-нибудь, чтобы вас представили друг другу

Вы знаете, что приятельница знакома с объектом ваших симпатий? Во-первых, вытащите из неё хоть немного информации о парне - чем занимается, какое имеет хобби и т.п. Это хорошая почва для последующих бесед. А во-вторых, попросите, чтобы вас каким-нибудь ненавязчивым образом ему представили - например, на вечеринке, где будете вы все.