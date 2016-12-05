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6 простых способов обратить на себя внимание парня

Он уже давно вам понравился, но у вас создаётся впечатление, что этот парень не только вам не симпатизирует, но и вообще вас в упор не замечает? Вы понятия не имеете, как обратить на себя внимание парня, который нравится? Попробуйте эти способы!

 

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Как обратить на себя внимание парня, который тебе нравится?

1. Наденьте платье!

Дело не только в том, что многие парни и мужчины любят женщин в платьях (хотя это правда!) Речь идёт о кардинальном изменении повседневного облика. Если вы обычно носите брюки, удобные рубашки и свитера, ваш вид в платье или женственной юбке может его просто шокировать - и парень посмотрит на вас «свежим взглядом».

Естественно, это очень общий совет, и его можно и нужно адаптировать к вашей собственной ситуации. Чаще всего вы одеваетесь в тёмные цвета? Наденьте что-то яркое. Носите в основном обувь на плоской подошве? Сделайте ставку на шпильки. Главное - что-то изменить в своей внешности.

2. Подчеркните макияжем свои сильные стороны

Каждая из нас имеет свои преимущества, и вашей сильной стороной могут быть губы, красивые глаза или изящные, правильные черты лица. Постарайтесь мягко подчеркнуть их макияжем. Вы лучше всех знаете своё лицо и его достоинства. Для разнообразия попробуйте накраситься иначе, чем обычно, например, сильно подчеркните губы красной помадой или сделайте более выразительный мейк-ап глаз.

3. Измените причёску!

Всегда связываете волосы? На этот раз их распустите. Прямые прядки можете превратить в локоны или волны, а кудряшки - выпрямить. Изменение причёски - это хороший способ обратить на себя его внимание.

4. Попросите его о мелкой услуге

Это не должно быть что-то серьёзное и затруднительное. Главное, чтобы обстановка и повод обратиться были максимально естественными. Если вы учитесь в одном учебном заведении, спросите, не мог бы он одолжить вам конспект по какому-то предмету. Вместе работаете и часто встречаетесь в кафе или столовой? Попросите достать что-то с высокой полки, до которой не дотягиваетесь. Такие ни к чему не обязывающие, естественные жесты хороши в ситуации, когда вы вообще не знакомы. Те из вас, кто ближе знаком с объектом своих воздыханий, могут просить о большей услуге, например, подвезти до дома. Это идеальная возможность, чтобы отплатить парню, скажем, приглашением на кофе.

5. Улыбнитесь ему!

Часто проходите мимо друг друга в коридоре, но у вас нет повода обменяться парой слов? Улыбнитесь ему! Может, парень сделает следующий шаг…

 

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6. Попросите кого-нибудь, чтобы вас представили друг другу

Вы знаете, что приятельница знакома с объектом ваших симпатий? Во-первых, вытащите из неё хоть немного информации о парне - чем занимается, какое имеет хобби и т.п. Это хорошая почва для последующих бесед. А во-вторых, попросите, чтобы вас каким-нибудь ненавязчивым образом ему представили - например, на вечеринке, где будете вы все.

 (голосов: 2)
Автор: Анна Афинкина
5 декабря 2016

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