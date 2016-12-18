Петушок из фетра – игрушка на Новый год 2017 своими руками

В 2017 году шумная и суматошная обезьяна сдаёт пост спокойному, гордому и уверенному в себе петуху, а стихия огня продолжается. Неважно, верите ли вы в астрологию и следите ли за гороскопом: Новый год – это в любом случае праздник символов, традиций и ритуалов, поэтому фигурка хозяина года на ёлочке или среди украшений интерьера совсем не помешает. Петушок из фетра – оригинальная ёлочная игрушка на Новый год, которую можно изготовить своими руками из небольших кусочков фетра.

Инструменты и материалы для изготовления новогодней игрушки-петушка своими руками:

разноцветный фетр

бумага, карандаш

ножницы

иголка с нитью

клей

блёстки

ленточка

Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки на Новый год:

1) Делаем на бумаге шаблон петушка и вырезаем его.

2) Прикладываем вырезанную из бумаги фигурку к фетру, обводим контур мелом и вырезаем из фетра две одинаковые детали. Если игрушка предназначается только для украшения ёлки, можно сделать её односторонней, сэкономив время и материалы. В этом случае вторая деталь всё равно нужна для того, чтобы петушок был более объёмным и игрушка держала форму.

3) Складываем детали вместе и крепко прошиваем по периметру, оставляя несшитыми хвост и лапы.

4) Делаем «перья», разрезая обе детали хвоста узкими дугами.

5) Из кусочков фетра других цветов вырезаем ещё несколько «перьев», подставляем их в хвост и пришиваем потайным швом (проводя иголку внутри фетра) или приклеиваем клеем.

6) Наш петушок будет молоденьким и стройным, поэтому не будем делать ему пышное оперенье горластого хозяина двора – пусть наивный птенчик смягчит грядущий год. Делаем серьги под клювом, гребешок и разноцветные крылышки.



В магазинчиках с товарами для рукоделия можно найти готовые глазки для игрушек, но если таких нет, пришиваем глаза из кружочков белого и чёрного фетра.

7) Последний штрих – украшение игрушки. Обычно ёлочные игрушки переливаются и мерцают, и мы не будем отступать от этой приятной традиции. Конечно, совсем не обязательно делать игрушку блестящей, но ёлочка выглядит особенно нарядной, когда блёстки игрушек отражают свет гирлянд в унисон с искорками на снегу.



Здесь для украшения использовался самый обычный лак с крупными блестками, но этот вариант не очень хорош, особенно, если не будет времени хорошо проветрить игрушки, чтобы полностью испарился ацетон, поэтому лучше посадить блёстки на клей.

Вот и всё, игрушка готова – хозяин года будет доволен оказанным ему вниманием!