Все люди по-разному проявляют себя в различных ситуациях. Как правило, поведение зависит от воспитанности человека. Кто-то перебивает, кто-то громко разговаривает, кто-то «забывает» здороваться, а кто-то даже хамит. Другой же всегда выслушает собеседника, беседу ведёт тихим голосом, всё время приветлив, однако, может обидеть неосторожным словом или действием. Поэтому ни первого, ни второго человека нельзя назвать воспитанным, потому что человек с хорошими манерами в первую очередь ориентируется на то, не обидит ли, не затронет ли интересы и моральные принципы другого.

Оценивая воспитание кого-то, нужно анализировать не только манеру говорить, соблюдение этикета, умение вести себя в общественных местах, но и внутренний мир человека, то есть его внутреннюю интеллигентность – скромность, тактичность и внимательность. Поэтому быть вежливым не так уж и легко, потому что здесь нужны самодисциплина, бескорыстие и уважение к коллективу в частности и обществу в целом. Можете ли вы назвать себя такой личностью, поможет узнать тест: Воспитанный ли вы человек?

Вопросы онлайн-теста «Воспитанный ли вы человек?»

1. Вы заходите в магазин и перед вами открывает дверь мужчина, пропуская вперёд. Какова ваша реакция?



Скажу ему спасибо и улыбнусь.

Улыбнусь, но говорить ничего не буду.

Пройду вперёд, он ведь мужчина и по этикету должен пропускать вперёд женщин.



