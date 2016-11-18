Тест: Контролируете ли вы свою жизнь или полагаетесь на судьбу?

Возможно ли изменить собственную судьбу? «Конечно!» – скажут одни, кто не страшится никаких преград, встречающихся на их жизненном пути. Другие же на этот вопрос ответят отрицательно, так как они просто не способны изменить рисунок жизни, предначертанный сверху. Ни в коем случае не стоит хвалить первых и винить последних. Всё зависит от человеческого характера и темперамента. Ведь каждый имеет право выбора – поменять работу на более интересную и высокооплачиваемую или же ходить изо дня в день в нелюбимый офис, выполнять одни и те же задания и общаться с неприятными людьми только по причине злого рока. То есть все мы имеем две дороги – по одной мы идём все, это путь, который уготован судьбой, а вторая дорожка – это дорога человека, который не полагается на случай и «асфальтирует» её он по-своему, прикладывая для этого усилия. Ясно, что не всегда такая дорога широкая и ровная, бывают на ней и ямы провалов, однако, сильные и решительные люди всегда смогут вылезти из них. Поэтому каждый решает, кем ему быть – хозяином своей жизни или же марионеткой в руках капризной фортуны. А благодаря предложенному тесту «Контролируете ли вы свою жизнь или полагаетесь на судьбу», вы сможете выяснить, кто вы – пассивные наблюдатели за свой жизнью или борцы за место под солнцем!

Вопросы онлайн-теста «Контролируете ли вы свою жизнь или полагаетесь на судьбу?»

1. Вы быстро принимаете решения?



Довольно быстро.

Зависит от сложности проблемы.

Сначала взвешиваю все за и против.



