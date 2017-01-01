Как сделать объёмной картинку для аппликации: мастер-класс с фото

Порадуйте вашего ребёнка, украсив картинкой с объёмным изображением котёнка его настольные приборы, например, подставку для карандашей или просто коробочку для хранения разных мелочей. Смотрите подробный мастер-класс с пошаговыми фотографиями, как сделать объёмной картинку для аппликации.

Материалы и инструменты:

картонная коробка,

акриловый грунт,

косметический спонж,

шлифовальная бумага № 200,

картинка с изображением котёнка (2 шт.),

ножницы,

клей для декупажа,

полиэтиленовый пакетик,

кисточка плоская синтетическая,

клей ПВА,

шпаклёвка Literplast (для ремонтных работ, заполнения трещин и пустот, швов в дереве, гипсе, стенах и бетоне),

глянцевый акриловый лак,

акриловые краски,

резиновый шпатель,

деревянная шпажка.

Мастер-класс «Как сделать объёмной картинку для аппликации»:

1) Если вы планируете сделать аппликацию на готовое изделие, то есть уже каким-то образом оформленное, окрашенное или залакированное, то можете пропустить следующий шаг.

Если же вы собираетесь сделать аппликацию на картоне, фанере или дереве, то сначала вы должны их подготовить, то есть покрыть акриловым грунтом, высушить и отшлифовать. Чтобы грунт ложился ровно, наносите его с помощью косметического спонжика.

2) Поверхность подготовлена, теперь нужно из обеих картинок вырезать фигурку котёнка.

3) Одного котёнка наклейте на крышку коробочки. Для этого картинку положите лицевой стороной вниз на плёнку, намочите, затем промокните сухой салфеткой.

4) Покройте картинку клеем.

5) Наложите картинку с плёнкой на крышку, разгладьте через плёнку шпателем.

6) Снимите плёнку, покройте картинку клеем и просушите.

7) Чтобы придать объём котёнку, возьмите шпатлёвку, которую в строительстве используют для заделывания швов и трещин. Она очень лёгкая и не липнет к рукам. Чтобы шпаклёвка хорошо держалась на бумаге, накладывайте её на клей ПВА.



Смажьте небольшой участок картинки клеем ПВА и наложите горкой шпаклёвку, чем ближе к краю картинки - тем тоньше слой шпаклёвки. Затем смажьте клеем следующий участок и наложите шпаклёвку.

8) Действуйте так, пока не покроете всю поверхность. Пока не старайтесь придать шпаклёвке форму котёнка. Картинка просто равномерно покрыта шпаклёвкой.

9) Теперь нужно наклеить сверху второе изображение котёнка. Делайте это также с помощью полиэтиленовой плёнки. После того, как вы снимете картинку, пройдите по контуру и плотно прижмите края. Удобно использовать для этого пластиковый одноразовый нож, деревянную шпажку или зубочистку, но можно это сделать и просто кончиками пальцев.

10) Котёнок уже объёмный, но не рельефный.

11) Пока ещё не просохла шпаклёвка, и наклеенная сверху картинка ещё влажная и способна немного растягиваться, вооружитесь деревянной шпажкой и, держа её под наклоном, слегка на неё нажимая, сделайте, где нужно, углубления. Выделите бантик на хвостике, голову, лапы, глаза и нос. Котёнок станет более выразительным.

12) Покройте всю поверхность коробочки глянцевым акриловым лаком. Объёмная аппликация готова. Чтобы котёнок выглядел ещё более естественно, можно подрисовать вокруг него фон, как будто он лежит на зелёном лугу. Всё зависит от вашей фантазии и ваших способностей к рисованию. Если с рисованием совсем плохо, то ищите полноценную картинку с готовым фоном, сначала наклеивайте её целиком, не вырезая фигурку, которую собираетесь сделать объёмной, а из второй картинки вырежьте фигурку и дальше действуйте так, как здесь написано. Успехов в вашем творчестве!