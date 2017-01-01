Накладные карманы, вязаные крючком: мастер-класс с фото и схемой

Как придать индивидуальность обычной футболке? Сделать вещь неповторимой поможет ажурный акцент в виде двух небольших кармашков, связанных крючком, с отделкой в тон футболки. Накладные карманы, вязаные крючком, сделают вашу вещь оригинальной. Ниже вы найдёте подробный мастер-класс вязаных кармашков с пошаговыми фотографиями и схемой.

Для работы над накладными карманами понадобится:

крючок №2,5;

белые нитки «Фиалка» или любые другие, подходящие по цвету и толщиной на крючок №2,5;

моточек мулине подходящего к одежде цвета;

швейные принадлежности.

Мастер-класс «Накладные карманы, вязаные крючком»:

1) Белыми нитками «Фиалка» сделайте петлю и провязав две петли подъёма, провяжите в эту же петлю ещё семь столбиков с накидом.

2) Далее вяжите по схеме

3) Небольшие пояснения к схеме: первые пять рядов вяжется полукруг. Шестой–седьмой ряды вяжутся прямыми рядами по окончаниям рядов полукруга, а восьмой ряд обвязывает всю деталь, начиная с прямого ряда, продолжая обвязку по полукругу ажурными фестонами.

4) Свяжите аналогично второй такой же кармашек.

5) Затем возьмите мулине и крючком, тамбурным швом, проложите две декоративные строчки, как на фото.

6) Из мулине свяжите четыре цепочки по сорок петель каждая, на одном из концов каждой цепочки завяжите узелок. Проденьте получившиеся шнурки между столбиками с накидом, как на фото, и завяжите бантик.

7) Наденьте футболку, приложите кармашки, отступив от низа примерную высоту самого кармашка, заколите иголочками и, если расположение карманов Вам понравилось, пришейте вручную швом «вперёд иголка», можно пристрочить на швейной машине.

Оригинальные накладные карманы, вязаные крючком, готовы! Таким простым способом можно обновить старую вещь или украсить новую.