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Накладные карманы, вязаные крючком: мастер-класс с фото и схемой

Как придать индивидуальность обычной  футболке? Сделать вещь неповторимой поможет ажурный акцент в виде двух небольших кармашков, связанных крючком, с отделкой в тон футболки. Накладные карманы, вязаные крючком, сделают вашу вещь оригинальной. Ниже вы найдёте подробный мастер-класс вязаных кармашков с пошаговыми фотографиями и схемой.

 

Накладные карманы вязаные крючком: фото

 

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Для работы над накладными карманами понадобится:

  • крючок №2,5;
  • белые нитки «Фиалка» или любые другие, подходящие по цвету и толщиной на крючок №2,5;
  • моточек мулине подходящего к одежде цвета;
  • швейные принадлежности.

Мастер-класс «Накладные карманы, вязаные крючком»:

1) Белыми нитками «Фиалка» сделайте петлю и провязав две петли подъёма, провяжите в эту же петлю ещё семь столбиков с накидом.

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 1

 

2) Далее вяжите по схеме

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 2

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 3

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 4

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 5

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 6

 

3) Небольшие пояснения к схеме:  первые пять рядов вяжется полукруг. Шестой–седьмой ряды вяжутся прямыми рядами по окончаниям рядов полукруга, а  восьмой ряд обвязывает всю деталь, начиная с прямого ряда, продолжая обвязку по полукругу ажурными фестонами.

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 7

 

4) Свяжите аналогично второй такой же кармашек.

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 8

 

5) Затем возьмите мулине и крючком, тамбурным швом, проложите две декоративные строчки, как на фото.

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 9

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 10

 

6) Из мулине свяжите четыре цепочки по сорок петель каждая, на одном из концов каждой цепочки завяжите узелок. Проденьте получившиеся шнурки между столбиками с накидом, как на фото, и завяжите бантик.

 

Мастер-класс по изготовлению накладных карманов, вязаных крючком: фото 11

 

7) Наденьте футболку, приложите кармашки, отступив от низа примерную высоту самого кармашка, заколите иголочками и, если расположение карманов Вам понравилось, пришейте вручную швом «вперёд иголка», можно пристрочить на швейной машине.

 

Накладные карманы вязаные крючком: фото

 

Накладные карманы вязаные крючком: фото

 

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Оригинальные накладные карманы, вязаные крючком, готовы! Таким простым способом можно обновить старую вещь или украсить новую.

 (голосов: 1)
Автор: Ирина Иванова
Вчера, 08:00
Фото: Ирина Иванова

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