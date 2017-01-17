Повязка-чалма на голову, вязаная спицами: мастер-класс с пошаговыми фото

Ближе к осени женщины начинают задумываться о шапках, платках и шарфиках. Но когда ещё рано носить шапки, а на улице прохладно, можно воспользоваться повязками на голову. На сегодняшний день очень популярны среди женщин стали повязки в виде чалмы. И мы свяжем такую повязочку спицами. Повязка-чалма на голову, вязаная спицами, по силам даже новичкам в вязании. А смотрится готовое изделие очень женственно.

Для вязания повязки-чалмы нам понадобятся:

Пряжа (50-100 г);

Спицы;

Иголка;

Линейка или метр.

Для повязки можно взять любую понравившуюся пряжу. Если взять более толстую, то повязка просто получится объёмней. Цвет также можно подобрать к митенкам или перчаткам.

Мастер-класс «Повязка-чалма на голову, вязаная спицами»:

1) Начинаем вязать повязку с набора петелек.

Их нам необходимо набрать двадцать шесть, две из них будут кромочными.

2) Далее вяжем следующим образом. Первую петельку мы просто снимаем. Следующие две у нас пойдут лицевыми, две другие изнаночными. Так чередуем ряд. То есть вяжем обычной резинкой два на два. Последнюю кромочную всегда провязываем изнаночной петлёй.



Разворачиваем вязание и вяжем следующие ряды. Вяжем резинку по рисунку. Там, где в предыдущем ряду мы вязали лицевыми петлями, будем уже вязать изнанкой.

3) Нам нужно провязать двадцать или двадцать два сантиметра.

4) Далее снимаем первую кромочную. И вяжем по рисунку резинки двенадцать петель.

5) Теперь берём третью спицу и разворачиваем вязание. Вяжем те же самые двенадцать петель и последнюю кромочную.

6) И так нам необходимо выполнить девятнадцать рядов.

7) Вяжем оставленную часть. Здесь вяжем двадцать рядов.

8) Теперь перебрасываем одну спицу через другую и получаем перекрестие.

9) И теперь первую петельку (кромочную) провязываем два раза. То есть за одну и за другую стенку.



Дальше продолжаем вязать по рисунку. Всё это делаем третьей спицей.



Последнюю петельку мы не провязываем, а перетаскиваем на вторую спицу. И провязываем изнаночной петлёй сразу две петельки.



Далее вяжем по рисунку. А последнюю мы снова провяжем два раза.

10) Вяжем дальше ряд по рисунку. Доходим до серединки и видим, что здесь у нас не две, а три изнаночных. Мы первые две провязываем вместе. Всё остальное вяжем по рисунку.



И далее просто вяжем в длину двадцать-двадцать два сантиметра.



Закрываем вязание. Берём иголку и сшиваем две стороны повязки.



Вот такая стильная повязка-чалма получается! Осенью она согреет уши и голову и завершит образ!