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Повязка-чалма на голову, вязаная спицами: мастер-класс с пошаговыми фото

Ближе к осени женщины начинают задумываться о шапках, платках и шарфиках. Но когда ещё рано носить шапки, а на улице прохладно, можно воспользоваться повязками на голову. На сегодняшний день очень популярны среди женщин стали повязки в виде чалмы. И мы свяжем такую повязочку спицами. Повязка-чалма на голову, вязаная спицами, по силам даже новичкам в вязании. А смотрится готовое изделие очень женственно.

 

Повязка-чалма на голову вязаная спицами: фото

 

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Для вязания повязки-чалмы нам понадобятся:

  • Пряжа (50-100 г);
  • Спицы;
  • Иголка;
  • Линейка или метр.

Для повязки можно взять любую понравившуюся пряжу. Если взять более толстую, то повязка просто получится объёмней. Цвет также можно подобрать к митенкам или перчаткам.

Мастер-класс «Повязка-чалма на голову, вязаная спицами»:

1) Начинаем вязать повязку с набора петелек.

 

Их нам необходимо набрать двадцать шесть, две из них будут кромочными.

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 1

 

2) Далее вяжем следующим образом. Первую петельку мы просто снимаем. Следующие две у нас пойдут лицевыми, две другие изнаночными. Так чередуем ряд. То есть вяжем обычной резинкой два на два. Последнюю кромочную всегда провязываем изнаночной петлёй.


Разворачиваем вязание и вяжем следующие ряды. Вяжем резинку по рисунку. Там, где в предыдущем ряду мы вязали лицевыми петлями, будем уже вязать изнанкой.

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 2

 

3) Нам нужно провязать двадцать или двадцать два сантиметра.

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 3

 

4) Далее снимаем первую кромочную. И вяжем по рисунку резинки двенадцать петель.

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 4

 

5) Теперь берём третью спицу и разворачиваем вязание. Вяжем те же самые двенадцать петель и последнюю кромочную.

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 5

 

6) И так нам необходимо выполнить девятнадцать рядов.

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 6

 

7) Вяжем оставленную часть. Здесь вяжем двадцать рядов.

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 7

 

8) Теперь перебрасываем одну спицу через другую и получаем перекрестие.

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 8

 

9) И теперь первую петельку (кромочную) провязываем два раза. То есть за одну и за другую стенку.


Дальше продолжаем вязать по рисунку. Всё это делаем третьей спицей.


Последнюю петельку мы не провязываем, а перетаскиваем на вторую спицу. И провязываем изнаночной петлёй сразу две петельки.


Далее вяжем по рисунку. А последнюю мы снова провяжем два раза.

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 9

 

10) Вяжем дальше ряд по рисунку. Доходим до серединки и видим, что здесь у нас не две, а три изнаночных. Мы первые две провязываем вместе. Всё остальное вяжем по рисунку.


И далее просто вяжем в длину двадцать-двадцать два сантиметра.

 

 

Мастер-класс по созданию повязки-чалмы на голову: фото 10

 

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Закрываем вязание. Берём иголку и сшиваем две стороны повязки.


Вот такая стильная повязка-чалма получается! Осенью она согреет уши и голову и завершит образ!

 

Повязка-чалма на голову вязаная спицами: фото

 (голосов: 3)
Автор: Елена Николаева
17 января 2017
Фото: Елена Николаева

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