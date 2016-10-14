Умеете ли вы говорить «Нет»? Тест онлайн

Умеете ли вы говорить «нет»? Сколько раз вам приходилось говорить «да», а после об этом сожалеть? Как часто вы берёте на себя обязательства, а потом не можете их выполнить? Идти на свидание с человеком, который вам не симпатичен? Часто? Этот факт говорит о том, что вы не умеете никому отказывать. Причин для этого много – доброта, боязнь обидеть, родственные чувства и другое. Такое поведение обычно присуще людям вдумчивым и чувственным, потому что именно они начинают анализировать и ставить себя на место того, кому они откажут, и картинки обязательно будут печальными. К тому же, эти люди, сказав «нет», начинают страдать и даже впадать в депрессию. Хотя, с другой стороны, ответив положительно на чью-то просьбу, они навешивают на себя массу проблем, тратя на их решение кучу времени и сил, что так же отрицательно отражается на здоровье. Так, может, пришла пора научиться говорить «нет» и перестать на себя взваливать всё на свете? Тем более, что отказ довольно часто может, наоборот, поднять вас в глазах других как личность сильную, которая может постоять за себя. Для того, чтобы выяснить, можете ли вы говорить «Нет», пройдите этот бесплатный онлайн тест.

Вопросы теста «Умеете ли вы говорить Нет?»:

1. Подруга позвала вас к себе в гости. Но когда вы приходите к ней, то понимаете, что ничего ещё не готово. Ваши действия?



Конечно же, помогу ей.

Сразу же приступлю к работе, но потом найду предлог, чтобы выйти из кухни.

Посмотрю на всё это и, пользуясь задержкой в вечеринке, схожу в салон, сделаю маникюр.



