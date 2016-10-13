Как правильно принять решение, если сомневаешься? Лучшие методы

В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно принять трудное решение. Как правильно принять решение, если сомневаешься? Какое направление обучения выбрать? Партнёр, с которым я сейчас, не разочарует меня в будущем, любовь ли у меня с ним на всю жизнь? Стоит ли принимать предложение или я смогу найти более интересную работу? Это лишь некоторые дилеммы, с которыми сталкивается большинство из нас.

Выбор, что купить - яблоки или груши, кажется ничтожным по сравнению с решениями, последствия которых могут повлиять на всю жизнь. Как быть уверенным в том, что вы принимаете правильные решения? Как избежать внутреннего диссонанса, впечатления, что вариант, от которого вы отказались, может быть лучше выбранного? Как принимать трудные решения?

Методы принятия решений

Применяется в основном две стратегии принятия решений - эвристика и алгоритм. Думая алгоритмически, человек тщательно изучает и анализирует, сопоставляет за и против конкретного варианта. Эвристика экономит нам время, потому что апеллирует к эмоциям, интуиции, предпочтениям, внутренним убеждениям, обходясь без «калькуляции».

Кажется, что в случае трудного выбора разумнее всё тщательно продумать несколько раз, прежде чем принимать окончательное решение. Между тем, люди очень часто руководствуются, скорее, сердцем, чем разумом - даже в случае принятия решений, которые оказывают влияние на всю их жизнь (например, при выборе спутника жизни). Как понять, что в данной ситуации лучше для нас?

В зависимости от ранга проблемы человек обычно использует от 1 до 3 стратегий принятия решений. Какие методы используются при принятии жизненных выборов?

1. Получение информации от других

Когда вы не знаете, на что решиться, вы часто пользуетесь поддержкой близких, друзей, семьи. Вы консультируетесь, ищете дополнительную информацию. При необходимости принять сложное решение стоит посоветоваться с другими, спросить, что бы сделали в подобной ситуации они. Мозговой штурм, обмен мнениями с другими помогает взглянуть на проблему с новой точки зрения.

2. Откладывание решения во времени

Если никто и ничто не помогает, не торопитесь с выбором, дайте себе время. Вы можете временно не чувствовать себя достаточно сильными принимать решения, которые могут повлиять на всю вашу жизнь. Отложить решение на потом может оказаться удачной идеей, поскольку за это время могут обнаружиться новые факты, которые помогут сделать выбор. Но важно не откладывать его до бесконечности, в конце концов нужно определиться.

3. Исключение худших вариантов

Когда у вас есть несколько разных вариантов и вы не знаете, какому отдать предпочтение, сделайте выбор, исключая то, что кажется самым плохим и менее интересным. В конце подобного отсева останется лучшая альтернатива.

4. Выбор наименьшего зла

Не всегда выбор заключается между хорошо-лучше или хорошо-хуже: приходится выбирать между двумя не самыми привлекательными вариантами. Как выбрать одну из двух одинаково неприятных альтернатив?

Нужно выбирать то, что несёт меньше потенциально негативных последствий, и смириться с решением. Есть вещи, на которые мы повлиять просто не в состоянии. Поэтому иногда легче смириться с необходимостью принять решение с плохими последствиями, чем принять такой выбор.

5. Прежде чем выбрать, анализируйте

Это стратегия, относящаяся к алгоритмическому мышлению. Составьте для себя плюсы и минусы каждой из альтернатив и выберите ту, у которой положительных последствий больше. Иными словами, составляется баланс прибылей и потерь, связанных с выбором одного варианта и отказа от другого. Однако, подобный холодный расчёт возможен не всегда, потому что иногда эмоции берут верх над рассудком.

6. Действуйте под влиянием момента

Иногда нет ни времени, ни возможности долго рассматривать полученные предложения. Тогда нужно принять решение стихийно, сразу же, на горячую руку. В этом случае лучше довериться своему чутью, внутреннему голосу. Не всегда, руководствуясь эмоциями, мы поступаем опрометчиво. В ретроспективе оказывается, что это правильное решение, поэтому доверяйте себе и своей интуиции.

7. Квадрат Декарта

Один из самых эффективных и простых способов принять трудное решение. Вам предлагается проанализировать любую ситуацию или проблему с разных точек зрения. Чтобы принять правильное решение, ответьте на четыре вопроса, взглянув на рисунок ниже.

Будьте осторожны, давая ответ на четвёртый вопрос, поскольку ваш мозг попытается игнорировать двойное отрицание и попытается ответить, как в первом пункте. Не позволяйте этому произойти!

Почему этот метод настолько эффективен? Когда вы находитесь в ситуации, которая требует от вас принятия сложного решения, вы часто застреваете в первой точке - что случится, если это произойдёт? Однако, квадрат Декарта позволяет нам взглянуть на проблему многогранно и сделать тщательно продуманный и осознанный выбор.

8. Метод PMI

Как эффективно принимать трудные решения? Можно воспользоваться методом Эдварда де Боно - методом PMI. Эта аббревиатура является производной английских слов (plus, minus, interesting). Метод очень прост. Он основывается на том, что перед принятием решения оно всесторонне оценивается. На листе бумаги рисуется таблица с тремя столбцами (плюсы, минусы, интересно), и в каждой из колонок указываются аргументы за и против. В колонке «интересно» записывается всё, что не хорошо и не плохо, но при этом связано с принятием решения.

Ниже приведён пример. Решение: снимать ли квартиру на окраине вместе с подругой?

Плюсы: Минусы: Интересно: приятное общество знакомого человека, можно снимать квартиру получше, низкая оплата. далеко от центра города, меньший метраж комнаты, клубный стиль жизни подруги. есть сомнения, что поладим с приятельницей.

Когда оформляется данная таблица, производится балльная оценка каждого из аргументов в соответствии с направлением (аргументы за обозначаются плюсом, против - минусом). Например, для кого-то большее значение имеет большее пространство, чем приятное общество. В конце суммируется значение всех аргументов и определяется, будет ли баланс положительным или отрицательным.

Метод PMI нельзя назвать новаторским, он принципиально не отличается от того, как мы принимаем решения в повседневной жизни. Кажется, что он оценивает сильные и слабые стороны данного выбора. Нет ничего более далёкого от истины. Большинство из нас, принимая решение, на самом деле уже с самого начала принимают его для себя и затем подбирают аргументы, которые бы оправдали наш выбор. Даже если окажется, что принятое нами решение имеет на 3 минуса больше, мы всё равно его выберем. Люди на самом деле не слишком рациональны, руководствуются больше личными предпочтениями, вкусом и т.д. Плюсы и минусы на листе бумаги позволят провести точный анализ, по меньшей мере, при частичном отключении эмоций.

Люди очень часто боятся последствий своего выбора и не любят принимать решения. Они охотно переложили бы ответственность за свою жизнь на других людей. К сожалению, если мы хотим быть счастливыми, то должны научиться сами решать свои вопросы и нести бремя жизненных выборов. Нет никакой гарантии, что другие сделали бы это вместо нас лучше. Мы никогда не узнаем, лучше ли проигнорированные нами варианты тех, что мы выбрали, поэтому не стоит плакать над пролитым молоком и постоянно сожалеть о плюсах отклонённых альтернатив. Постоянно длящийся диссонанс убивает нас морально.