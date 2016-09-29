Как заставить ребёнка учиться в школе? Советы психолога

Как заставить ребёнка учиться в школе? Родители хотят, чтобы их дети делали успехи в учёбе, потому что понимают, что только так можно чего-либо добиться в жизни. Именно поэтому они стараются устроить детей в престижные учебные заведения. Правда, мало что зависит от выбранной школы. Важно, чтобы на протяжении всего курса обучения у ученика было желание учиться. Мало кто из детей понимает важность обучения. Есть, конечно, очень ответственные дети, которые на уроках внимательно слушают учителя, а дома выполняют все необходимые виды работ, но таких мало.

Существуют и такие ученики, которые учиться не хотят совсем. Они не любят выполнять задачи, требующие хотя бы минимального умственного напряжения. Родителям таких учеников ни в коем случае нельзя пускать обучение на самотёк. Надо систематически прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы поддерживать в детях интерес к учебе. Эти 10 советов психолога помогут заставить ребёнка учиться хорошо.

Советы психолога, как заставить ребёнка учиться в школе

1. Создать хорошую учебную обстановку.

Рабочее место ученика дома должно быть хорошо и правильно оборудовано. Сюда не должны доноситься звуки из других комнат. Здесь должно быть чисто, уютно и светло.

2. Научить ребёнка ставить цели.

Цели должны быть достижимыми в сравнительно небольшие промежутки времени. Если цель легко достичь, учиться совсем не так и страшно.

3. Не требовать от ребёнка слишком многого.

Некоторые родители постоянно оказывают на ребёнка давление с тем, чтобы он всегда хорошо учился. Но это не всегда возможно. Невозможность достичь поставленных родителями целей часто приводит к развитию у ребёнка депрессии, плохого поведения и вызывает отвращение к учёбе.

4. Показать, что учёба - это важно.

Многие из учеников, которые плохо учатся, не понимают, зачем они вообще ходят в школу. Для них существуют более интересные дела, а школа служит им помехой. Таким детям важно рассказать, почему им необходимо учиться, что даёт обучение и как это всё пригодится в будущей жизни.

5. Использовать интересные методы обучения.

Это больше относится к учителям. Интересной деятельностью всегда дети занимаются с большим желанием, чем рутинной и скучной. Хотя, впрочем, это спорный вопрос. Если ребёнку очень давно учиться не нравится, знаний по различным предметам практически нет, а школа не вызывает ничего, кроме отвращения, то какие методы работы ни используй, заинтересовать ученика практически невозможно. Возможно, и здесь ребёнку смогут помочь родители, если у них хватит фантазии интересно поработать с ним над домашней работой.

6. Концентрироваться на тех областях знаний, которые вызывают у ребёнка наибольший интерес.

У каждого ребёнка свои интересы. Одних притягивает музыка и музыкальные исполнители, других - компьютерные игры. Если изучаемые в школе предметы будут хотя бы минимально соприкасаться с подобными темами, учиться станет гораздо интереснее.

7. Поощрять ребёнка.

Поощрение и похвала творят чудеса. Если ребёнок находится в депрессии, бесполезно его ругать и заставлять заниматься. Лучше всего похвалить за то, что он может сделать. Вы увидите, что с каждым разом ему будет хотеться сделать всё больше и больше.

8. Помогать учиться.

Многие родители считают, что обучать ребёнка должна только школа, поэтому не считают нужным помочь ему разобраться с трудным домашним заданием. А ведь многие ученики не любят учиться только потому, что не понимают какой-либо предмет или даже несколько. Если родители отложат свои дела и помогут с этим ребёнку, интереса к учёбе у него будет гораздо больше.

9. Поощрение конкуренции.

Совершенно не обязательно заставлять ребёнка быть лучше всех во всём, но надо обязательно его похвалить, если он лучше всех в классе написал контрольную или ответил на уроке. Желание и на следующем уроке получить хорошую оценку поможет ребёнку лучше подготовиться к уроку.

10. Награждать за достижения.

За большие успехи в учёбе ребёнка можно не только похвалить, но и вручить ему небольшой подарок. Некоторые родители не знают, что дарить своим детям, поэтому часто дают им деньги, особенно, если дети учатся в старших классах. Это не всегда правильный подход. То же самое касается и подарков. Дети быстро привыкают к такому отношению и без подарков в дальнейшем просто уже ничего не хотят делать. Если у вас всё-таки ограниченный бюджет, возможно, к этому прибегать и не следует.

Отсутствие мотивации при обучении - серьёзная проблема среди учеников. Помочь вызвать интерес к учёбе им могут учителя и родители. Самое простое средство - похвала и поощрение. Благодаря этим нехитрым способам дети способны преодолеть нежелание учиться и смогут достичь успеха в учёбе.