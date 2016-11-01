Дети » Детские поделки » Новогодние снежинки из цветной бумаги в технике киригами: мастер-класс детской поделки

Новогодние снежинки из цветной бумаги в технике киригами: мастер-класс детской поделки

Разве можно обойтись без ярких снежинок перед Новым годом, если в доме есть маленькие дети? Ни в коем случае нельзя, ведь вырезание таких детских поделок для них – это настоящее таинство, они с удовольствием создают невероятные шедевры под руководством взрослых, ожидая сказку. В этом мастер-классе приведена интересная идея для зимнего творчества – новогодние снежинки из цветной разносторонней бумаги в технике киригами. От более привычной для нас оригами эта методика как раз и отличается тем, что здесь подразумевается использование ножниц.

 

Новогодние снежинки из цветной бумаги в технике киригами: фото

 

Итак, мы приведём несколько вариантов снежинок, которые могут быть получены из начальной заготовки одного вида. Разными поделки будут за счёт использования неодинаковой цветной бумаги и других способов загибания уголков в каждом новом случае. Ещё одно важное условие: цветная бумага должна быть обязательно разносторонняя, хотя бы белая с обратной стороны, если же лист будет одинаковым с двух сторон, то изделие будет смотреться не так эффектно.

 

Смотрите также: Новогодние фонарики из бумаги. Мастер-класс детской поделки и шаблон для вырезания.

Для создания нарядных снежинок из бумаги в технике киригами возьмите:

  • цветную бумагу (подойдёт любой цвет, даже чёрный), обратная сторона которой белая;
  • ножницы;
  • циркуль или какой-либо круглый предмет в качестве шаблона.

Мастер-класс детской поделки "Новогодние снежинки в технике киригами":

1) Начните создание новогодних поделок с подготовки бумаги и вырезания кругов. Диаметр круга примерно 15 см. Если использовать заготовки меньшего размера, то с бумагой будет сложнее работать. Здесь была использована бумага четырёх цветов: красная, чёрная, оранжевая (с рисунком) и зелёная.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 1

 

2) Чтобы сделать заготовку для вырезания снежинки, сложите круг. Сделайте 3 сгиба, чтобы получить сегмент, равный восьмой части круга.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 2

 

3) Вырежьте в полученном сегменте внешнюю сторону в форме сердечка. Именно на примере такой заготовки будут выполнены все предложенные снежинки. Однако, вырезать край можно по-разному: в виде букв V или W, полукругом или углом.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 3

 

4) Продвигаясь остриём ножниц от уголка к более широкой части, сделайте по 4 насечки с каждой стороны. И в этом случае можно поэкспериментировать, вырезая разные заготовки по-другому.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 4

 

5) Разверните бумагу. Теперь заготовка превратилась в цветочек.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 5

 

6) Полученные в результате вырезания полос стрелочки в снежинке начинайте загибать. Первый способ показан на зелёном фоне.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 6

 

7) Все 8 уголочков можно изогнуть одинаково, чтобы получить нарядную поделку.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 7

 

8) С обратной стороны изделие также смотрится гармонично – на белом фоне проглядывают зеленые лучики.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 8

 

9) Второй вариант загибания вырезанных элементов показан на чёрном фоне.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 9

 

10) В этом случае можно выделить более острые двойные белые лучики.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 10

 

11) Если вы повернёте снежинку обратной стороной, то, возможно, такой ракурс вам понравится больше.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 11

 

12) Ещё 2 уникальных способа показаны на примере красной и оранжевой заготовок. Рассмотрев изображения, несложно повторить такие манипуляции с бумагой.

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 12

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 13

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 14

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 15

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 16

 

Мастер-класс по созданию новогодних снежинок в технике киригами: фото 17

 

Смотрите другие идеи новогодних подарков и поделок с детьми.

 

В результате вы получите совершенно оригинальные и неповторимые снежинки, каждый член семьи может вырезать свой экземпляр, менять способы сгибания лучиков. В приведённом случае снежинки получились с 8 лучиками. Можно изменить и это, достаточно согнуть круги по-другому.

 

Новогодние снежинки из цветной бумаги в технике киригами: фото

 

Новогодние снежинки из цветной бумаги в технике киригами: фото

 (голосов: 4)
Автор: Инна Ильина
1 ноября 2016
Фото: Инна Ильина

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Новый год 2017 Новый год 2017

Дети:

» Развитие ребенка

» Детские поделки

» Беременность и роды

» Воспитание детей

» Новости о детях