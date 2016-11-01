Новогодние снежинки из цветной бумаги в технике киригами: мастер-класс детской поделки

Разве можно обойтись без ярких снежинок перед Новым годом, если в доме есть маленькие дети? Ни в коем случае нельзя, ведь вырезание таких детских поделок для них – это настоящее таинство, они с удовольствием создают невероятные шедевры под руководством взрослых, ожидая сказку. В этом мастер-классе приведена интересная идея для зимнего творчества – новогодние снежинки из цветной разносторонней бумаги в технике киригами. От более привычной для нас оригами эта методика как раз и отличается тем, что здесь подразумевается использование ножниц.

Итак, мы приведём несколько вариантов снежинок, которые могут быть получены из начальной заготовки одного вида. Разными поделки будут за счёт использования неодинаковой цветной бумаги и других способов загибания уголков в каждом новом случае. Ещё одно важное условие: цветная бумага должна быть обязательно разносторонняя, хотя бы белая с обратной стороны, если же лист будет одинаковым с двух сторон, то изделие будет смотреться не так эффектно.

Для создания нарядных снежинок из бумаги в технике киригами возьмите:

цветную бумагу (подойдёт любой цвет, даже чёрный), обратная сторона которой белая;

ножницы;

циркуль или какой-либо круглый предмет в качестве шаблона.

Мастер-класс детской поделки "Новогодние снежинки в технике киригами":

1) Начните создание новогодних поделок с подготовки бумаги и вырезания кругов. Диаметр круга примерно 15 см. Если использовать заготовки меньшего размера, то с бумагой будет сложнее работать. Здесь была использована бумага четырёх цветов: красная, чёрная, оранжевая (с рисунком) и зелёная.

2) Чтобы сделать заготовку для вырезания снежинки, сложите круг. Сделайте 3 сгиба, чтобы получить сегмент, равный восьмой части круга.

3) Вырежьте в полученном сегменте внешнюю сторону в форме сердечка. Именно на примере такой заготовки будут выполнены все предложенные снежинки. Однако, вырезать край можно по-разному: в виде букв V или W, полукругом или углом.

4) Продвигаясь остриём ножниц от уголка к более широкой части, сделайте по 4 насечки с каждой стороны. И в этом случае можно поэкспериментировать, вырезая разные заготовки по-другому.

5) Разверните бумагу. Теперь заготовка превратилась в цветочек.

6) Полученные в результате вырезания полос стрелочки в снежинке начинайте загибать. Первый способ показан на зелёном фоне.

7) Все 8 уголочков можно изогнуть одинаково, чтобы получить нарядную поделку.

8) С обратной стороны изделие также смотрится гармонично – на белом фоне проглядывают зеленые лучики.

9) Второй вариант загибания вырезанных элементов показан на чёрном фоне.

10) В этом случае можно выделить более острые двойные белые лучики.

11) Если вы повернёте снежинку обратной стороной, то, возможно, такой ракурс вам понравится больше.

12) Ещё 2 уникальных способа показаны на примере красной и оранжевой заготовок. Рассмотрев изображения, несложно повторить такие манипуляции с бумагой.

В результате вы получите совершенно оригинальные и неповторимые снежинки, каждый член семьи может вырезать свой экземпляр, менять способы сгибания лучиков. В приведённом случае снежинки получились с 8 лучиками. Можно изменить и это, достаточно согнуть круги по-другому.