Заколки канзаши с цветами из атласных лент: мастер-класс для начинающих с фото

Заколки канзаши с бело-синими цветами из атласной ленты – красивый аксессуар для волос, который можно сделать своими руками. Все начинающие мастерицы модной техники канзаши просто обязаны научиться выполнять традиционные для этого вида творчества острые лепестки из лент. Начинать, конечно, лучше с одинарных вариантов, затем приниматься за двойные и тройные. В этом уроке для начинающих мастериц как раз показано, как создавать острые лепестки одноцветные и двуцветные, а также, как собирать их в очаровательные цветочки для декорирования заколочек. А чтобы не скучно было уже опытным рукодельницам, здесь будут задействованы слегка расщеплённые кокетливые лепесточки.

Для одной заколки канзаши с атласными цветами понадобится:

белая атласная лента – 16 квадратов 4 на 4 см для 8 лепестков верхнего слоя;

белая и синяя атласная лента – по 8 квадратов 5 на 5 см для 8 лепестков нижнего слоя;

полубусинка по типу стразы, цвета аквамарина – 1 штука диаметром 0,8 см;

обниматель из серебряного металла, соответствующий по размеру полубусинке – 1 штука;

маленькая заколочка клик-клак;

фетровая основа – кружок 2 см.

Пошаговый мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент:

1) Для создания верхнего белого цветочка подготовьте квадраты со стороной 4 см. Один лепесток необходимо сложить из двух одинаковых квадратов.

2) Определите одну диагональ в каждом квадрате, согните заготовку. Затем определите высоту в полученном треугольнике и согните ещё раз. Аккуратно пламенем свечи опалите место стыка нескольких слоёв атласа, чтобы заготовка приняла треугольную форму.

3) Два полученных маленьких треугольника используйте для создания острого лепесточка канзаши. Один треугольник вставьте в другой, верхние уголки должны быть смещены примерно на 5 мм.

4) Захлопните уголки детали, формируя овальный лепесток.

5) Если посмотреть на деталь сбоку, то её форма будет напоминать кресло.

6) Снизу лепесток следует обрезать ножницами, чтобы высота равнялась примерно 0,5 см.

7) Сделайте 8 расщеплённых белых лепесточков.

8) Соберите цветочек на клей или с использованием нити с иглой.

9) Если вы планируете создать пару одинаковых заколочек, то второй белый цветочек сделайте таким же по форме и размеру.

10) Для нижнего цветка подготовьте белые и голубые квадраты со стороной 5 см.

11) Согните дважды квадраты таким же способом, что и белые заготовки.

12) Вставьте белый треугольник в синий, верхние уголки могут быть смещены всего на 1-2 мм.

13) Сформируйте овальный бело-синий лепесток.

14) Высота такого лепестка будет равняться примерно 1 см.

15) Срежьте 0,5 см нижней части.

16) Подготовьте 8 бело-синих деталей.

17) Соберите яркий цветочек.

18) Бело-синий цветок, предназначенный для нижнего яруса, будет примерно на 1 см больше в диаметре.

19) Оставшаяся фурнитура для заколки: полубусина, обниматель и заколка клик-клак с фетровым кружком. Вырежьте полосу в фетре, сдвинув её от центра, проденьте в щель язычок.

20) Наклейте обниматель с полубусиной в качестве яркой серединки верхнего цветка.

21) Приклейте верхний белый ярус к нижнему – бело-синему.

22) Приклейте снизу заколку.

Простые и милые заколочки с цветочками готовы. Такая лёгкая методика доступна всем, кто только учится или уже умеет держать в руках ленту.