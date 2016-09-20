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Заколки канзаши с цветами из атласных лент: мастер-класс для начинающих с фото

Заколки канзаши с бело-синими цветами из атласной ленты – красивый аксессуар для волос, который можно сделать своими руками. Все начинающие мастерицы модной техники канзаши просто обязаны научиться выполнять традиционные для этого вида творчества острые лепестки из лент. Начинать, конечно, лучше с одинарных вариантов, затем приниматься за двойные и тройные. В этом уроке для начинающих мастериц как раз показано, как создавать острые лепестки одноцветные и двуцветные, а также, как собирать их в очаровательные цветочки для декорирования заколочек. А чтобы не скучно было уже опытным рукодельницам, здесь будут задействованы слегка расщеплённые кокетливые лепесточки.

 

Заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото

 

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Для одной заколки канзаши с атласными цветами понадобится:

  • белая атласная лента – 16 квадратов 4 на 4 см для 8 лепестков верхнего слоя;
  • белая и синяя атласная лента – по 8 квадратов 5 на 5 см для 8 лепестков нижнего слоя;
  • полубусинка по типу стразы, цвета аквамарина – 1 штука диаметром 0,8 см;
  • обниматель из серебряного металла, соответствующий по размеру полубусинке – 1 штука;
  • маленькая заколочка клик-клак;
  • фетровая основа – кружок 2 см.

Пошаговый мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент:

1) Для создания верхнего белого цветочка подготовьте квадраты со стороной 4 см. Один лепесток необходимо сложить из двух одинаковых квадратов.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 1

 

2) Определите одну диагональ в каждом квадрате, согните заготовку. Затем определите высоту в полученном треугольнике и согните ещё раз. Аккуратно пламенем свечи опалите место стыка нескольких слоёв атласа, чтобы заготовка приняла треугольную форму.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 2

 

3) Два полученных маленьких треугольника используйте для создания острого лепесточка канзаши. Один треугольник вставьте в другой, верхние уголки должны быть смещены примерно на 5 мм.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 3

 

4) Захлопните уголки детали, формируя овальный лепесток.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 4

 

5) Если посмотреть на деталь сбоку, то её форма будет напоминать кресло.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 5

 

6) Снизу лепесток следует обрезать ножницами, чтобы высота равнялась примерно 0,5 см.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 6

 

7) Сделайте 8 расщеплённых белых лепесточков.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 7

 

8) Соберите цветочек на клей или с использованием нити с иглой.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 8

 

9) Если вы планируете создать пару одинаковых заколочек, то второй белый цветочек сделайте таким же по форме и размеру.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 9

 

10) Для нижнего цветка подготовьте белые и голубые квадраты со стороной 5 см.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 10

 

11) Согните дважды квадраты таким же способом, что и белые заготовки.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 11

 

12) Вставьте белый треугольник в синий, верхние уголки могут быть смещены всего на 1-2 мм.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 12

 

13) Сформируйте овальный бело-синий лепесток.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 13

 

14) Высота такого лепестка будет равняться примерно 1 см.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 14

 

15) Срежьте 0,5 см нижней части.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 15

 

16) Подготовьте 8 бело-синих деталей.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 16

 

17) Соберите яркий цветочек.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 17

 

18) Бело-синий цветок, предназначенный для нижнего яруса, будет примерно на 1 см больше в диаметре.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 18

 

19) Оставшаяся фурнитура для заколки: полубусина, обниматель и заколка клик-клак с фетровым кружком. Вырежьте полосу в фетре, сдвинув её от центра, проденьте в щель язычок.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 19

 

20) Наклейте обниматель с полубусиной в качестве яркой серединки верхнего цветка.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 20

 

21) Приклейте верхний белый ярус к нижнему – бело-синему.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 21

 

22) Приклейте снизу заколку.

 

Мастер-класс по созданию заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото 22

 

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Простые и милые заколочки с цветочками готовы. Такая лёгкая методика доступна всем, кто только учится или уже умеет держать в руках ленту.

 

Заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото

 

Заколки канзаши с цветами из атласных лент: фото

 (голосов: 2)
Автор: Елена Николаева
20 сентября 2016
Фото: Елена Николаева

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