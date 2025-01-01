15 ключевых вещей, которых следует ожидать, встречаясь с очень умным мужчиной

Встречаться с очень умным мужчиной может быть одновременно и волнующе, и пугающе, так как часто общение с ним бывает не всегда простым. Но, с другой стороны, как приятно осознавать, что рядом с тобой интеллектуал. Любительницам таких парней нужно знать 15 вещей коммуникации с ними.

15 вещей, которые могут ожидать девушек умных парней

Никаких светских бесед. У умного мужчины есть интересы и собственное мнение, особенно по темам, которые его интересуют. И он хочет разговора, который его стимулирует. Конечно, интеллектуал может несколько минут поболтать о погоде, но он быстро потеряет интерес. А когда дело доходит до тем, в которых он ничего не смыслит, то обязательно об этом скажет, так как не чувствует необходимости нести чушь в разговоре. Поэтому, если вы хотите удержать его внимание, то поддерживайте интересную беседу, позволяйте ему говорить, чтобы вы могли понять темы, которые ему интересны, и никакой пустой болтовни.

Коммуникация – проблема. Не секрет, что умные люди, как правило, общаются хуже, чем люди со средним уровнем IQ. Высокоинтеллектуальные мужчины часто испытывают трудности с выражением своих эмоций. Они могут быть очень красноречивыми в целом, но это не значит, что они могут передать словами то, что чувствуют. Или слушать и сопереживать вам, когда вы делитесь своими мыслями и тревогами.

Рядом с ним вы не умны. Такое возможно, что он всё как будто понимает намного быстрее, чем вы, и поэтому злится, что вы такая глупенькая. В таком случае говорите ему такую фразу: «Если ты сразу понимаешь, это не значит, что все остальные тоже». Это достаточно простое напоминание о том, что он не может ожидать, что окружающие будут учиться в его темпе. Или знать столько же, сколько он, по определённым темам. Так что не бойтесь постоять за себя, если такая ситуация когда-нибудь возникнет с вашим мужчиной. Он будет больше вас уважать и восхищаться вами, если вы укажете ему на его высокомерие.

Высокие ожидания и стандарты. Умный мужчина знает, за что он выступает, с чем он готов мириться и что является решающими факторами. Он предъявляет к себе исключительно высокие требования и, следовательно, ожидает того же от всех остальных. Это не всегда плохо, иногда приятно встречаться с кем-то, кто подталкивает вас стремиться к большему. Но это также может привести к разочарованию и фрустрации с обеих сторон, если эти ожидания не будут выполнены. Если это произойдёт, обязательно поговорите со своим мужчиной о своих ожиданиях и постарайтесь прийти к компромиссу.

Интеллект не равнозначен здравому смыслу. Он может браться за сложные проекты, молниеносно обучаться, красноречиво спорить, однако самая простая повседневная работа или поручение могут полностью выбить из колеи даже очень умного человека. Так почему же интеллект не тождественен здравому смыслу? Одна из теорий заключается в том, что люди с высоким IQ склонны применять логику в разных ситуациях, а не следовать своим чувствам.

Отсутствие социальных навыков. Интеллект может сделать мужчину необщительным человеком. Это может вас разочаровать, особенно если вы любите проводить время в компании друзей и семьи. Но если вы хотите продолжать встречаться с очень умным мужчиной, вам придётся пойти на компромисс и понять, что он не всегда захочет участвовать в вашем веселье.

Он быстро учится и обращает внимание на детали. Будучи от природы быстро обучаемым, ваш высокоинтеллектуальный мужчина будет замечать мельчайшие детали и запоминать их. Это замечательно, когда речь идёт о днях рождения и годовщинах — он вспомнит, как много вы намекали на новый парфюм или книгу в качестве подарка. Но это также означает, что он с большей вероятностью запомнит ваши разногласия и перескажет слово в слово то, что вы говорили во время них.

Он - капризный и самоограничивающийся. Как и в случае с дружбой, высокоинтеллектуальный мужчина может быть разборчивым в вопросах еды, мест тренировок и даже того, в чём спать. У большинства из нас есть предпочтения, от способа приготовления пищи до стиля одежды, которую мы носим. Так что с этим не должно быть трудно жить, если это «нормальный» уровень придирчивости. Проблема возникает, когда он становится самоограничивающимся. Если ваш мужчина немного перфекционист, то он может попытаться избегать всего, что ставит его в уязвимое положение. Даже чего-то столь обыденного, как попытка попробовать острое карри в местном индийском ресторане.

Поддержка интереса. Если его интересует какая-то тема, возможно, его работа или хобби, было бы здорово тайно узнать об этом и удивить его своими новыми знаниями. Или, если у него есть интерес к искусству или музыке, включить эту тему и организовать поход в галерею или на концерт, где он никогда не был. Поддерживайте интерес к вашим свиданиям, как и к разговорам. Конечно, не всё должно быть фейерверком и волнением, но не бойтесь время от времени держать его в напряжении.

Решает проблемы. Всем нам нужен кто-то, к кому мы можем обратиться в кризисные времена, и нет никого лучше, чем умный человек. Будь то рабочая проблема, по которой вам нужен совет, или просто человек, который умеет быстро соображать и принимать мгновенные решения, вы обнаружите, что ваш мужчина придёт к вам на помощь, когда вам это понадобится. И даже если он сам не знает ответов, он прекрасно справится с их поиском из разных источников.

Ему трудно смеяться над собой. Вы можете заметить, что ему не нравятся шутки в его адрес. Но ведь самая лучшая часть свиданий — это возможность посмеяться вместе, беззаботно подшучивать друг над другом и делиться забавными моментами, которые впоследствии превратятся в счастливые воспоминания. Так что если он не способен видеть смешную сторону жизни, возможно, вам стоит поискать кого-то с таким же чувством юмора, как у вас.

Вы должны быть хорошим слушателем. Умение быть внимательным слушателем — хорошее качество для любого человека, с которым вы встречаетесь. Но когда дело доходит до общения с очень умным мужчиной, вполне вероятно, что ему есть что сказать, и он ищет ту особенную женщину, которая будет его слушать. Он начнёт доверять вам и с нетерпением делиться с вами своими идеями и мыслями, когда бы они у него ни возникали. Это просто его способ открыться вам. Но не позволяйте ему всё время доминировать в разговоре. Когда вам есть что сказать, убедитесь, что вы доносите свою мысль до собеседника.

Последнее слово никогда не будет за вами. Недостатком высокого интеллекта является то, что ваш мужчина, вероятно, не привык, чтобы ему доказывали его неправоту. А поскольку он, как правило, прав в большинстве ситуаций, это может привести к тому, что он станет заносчивым и менее склонным признавать поражение. Особенно, когда вы спорите.

Будьте честны. Большинство умных парней не заинтересованы в том, чтобы тратить своё время попусту. Если он встречается с вами, он, вероятно, уже взвешивает, подойдёте ли вы ему в долгосрочной перспективе. У него есть цели и видения, и он хочет кого-то, кто его поддержит.

Он может показаться неэмпатичным. Правда в том, что высокоинтеллектуальный мужчина, как правило, обладает и хорошим уровнем эмоционального интеллекта. Но его способ обращения с эмоциями может отличаться от других. Поскольку такой парень использует логический подход к решению проблем и обработке чувств, то он может показаться холодным или безразличным. Особенно если это касается мелких проблем, которые он не видит смысла обдумывать слишком много. Если он хорошо владеет контролем над своими эмоциями, ему может быть неприятно находиться рядом с людьми, которые этого не умеют. Так что не спешите делать вывод, что парень безразличен просто потому, что изначально он так выглядит. На самом деле, он может быть очень заботливым, но покажет это только тогда, когда ему будет комфортно это делать.



Встречаться с очень умным мужчиной не всегда будет легко. Но это того стоит, когда вы обнаружите все замечательные качества, которые он привносит в вас и ваши отношения!