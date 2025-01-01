17 признаков того, что вы встретили нужного человека в неподходящее время

Трудно сказать, существуют ли понятия «подходящий человек», «неподходящее время»: даже у экспертов есть противоречивые мнения на этот счёт. С одной стороны, вы можете встретить того, кто подходит по всем параметрам, но из-за обстоятельств с ним невозможно построить отношения прямо сейчас. С другой стороны, есть теория, что если двоим суждено быть вместе, то это случится, независимо от «неподходящего времени». Но всё же давайте рассмотрим признаки того, что вы встретили нужного человека не вовремя.

17 сигналов, что вы в неподходящее время встретили нужного вам человека

Будущие цели не совпадают. Например, вы хотите путешествовать по миру, а он никогда не покинет свой родной город. Или же вы стремитесь к карьерному росту, прикладывая большие усилия, а он – сидит на привычной работе с минимальной оплатой, которой хватает только на еду. Даже если вы чувствуете, что этот человек вам подходит по многим признакам, но при этом не можете представить, что измените свои жизненные планы ради того, чтобы быть рядом с ним, то сейчас явно не время строить с ним отношения.

Окончание длительных отношений. Если вы только что вышли из длительных отношений, возможно, вам неприятно осознавать, что рядом человек, который идеально подходит, но вы не можете быть с ним, потому что в данный момент оплакиваете потерю отношений и предыдущего партнёра. На самом деле действительно зрелое решение - не двигаться дальше слишком быстро и дать себе время погоревать. Если бы вы решили сразу же начать роман, это могло бы привести к постоянному сравнению с бывшим, так как он пока в вашем сердце.

Смена места жительства. Это может разбить сердце, если вы понимаете, что с этим человеком действительно сходитесь, но он скоро уедет из города, так как собирается в длительное путешествие, переезжает в другой город или в долгую командировку. То же самое может относиться и к вам. Возможно, за несколько недель до знакомства вы подписали контракт на работу в другой стране. Это может быть сильным ударом, когда вы знаете, что приходится уезжать от идеального партнёра. Но по-другому никак!

Большие обязательства по работе. Возможно, вы только что получили работу мечты, которую всегда искали, поэтому и не откажетесь от этой возможности ни за что. Или же идеальный партнёр начинает свой собственный бизнес. Он скорее будет озабочен работой допоздна, чем романтическими отношениями.

Расстояние. Вы могли встретить человека и влюбиться в него, а потом понять, что он живёт на другом конце страны или, что ещё хуже, в другом государстве. Отношения на расстоянии могут работать, но это зависит от того, сколько усилий вы оба вкладываете в это. К тому же, если вы жаждете очень близких отношений, а возлюбленный живёт далеко, то они не будут соответствовать вашим потребностям или стандартам, а значит, потерпят неудачу.

Ощутимая разница в возрасте. Возраст обычно не имеет большого значения, если двое действительно любят друг друга. Трудности возникают, когда партнёры хотят разных вещей в жизни в один и тот же момент времени. Молодой человек может хотеть более непринуждённых отношений, в то время как кто-то постарше ждёт стабильности от романтической связи. Также может случиться так, что вы влюбитесь в человека, у которого больше жизненного опыта, чем у вас: у него могут быть дети, он уже был женат и разведён, поэтому он теперь не хочет ни деток, ни брака, о чём так сильно мечтаете вы.

Нежелание начинать отношения. Что действительно может быть грустно, когда человек, который вам нравится и который кажется вам идеальной парой, просто не хочет ни с кем общаться. Вероятно, это потому, что в прошлом ему причинили боль, и он больше никому не доверяет своё сердце. И изменить данную ситуацию может только время.

Есть другой партнёр. У вас может быть искра с кем-то, кто уже занят. Конечно, вы не собираетесь ломать те отношения, но это кажется несправедливым, что вы встретили того, кто так хорош для вас. В этой ситуации вы действительно ничего не можете сделать, его статус отношений мешает вам быть вместе.

Переживание трудных времен. Если кто-то из вас страдает от физической болезни или плохого психического здоровья, финансовых проблем, стресса на работе, может показаться невозможным уделять время и энергию кому-то другому. И если вы искренне заботитесь о человеке, вы, вероятно, не хотите втягивать его в свои проблемы, независимо от того, насколько он готов помочь.

Усилия по установлению отношений односторонние. Если кто-то из вас слишком занят, чтобы отвечать на сообщения, организовывать свидания или общаться по телефону, то вам явно не по пути. Если это действительно «нужный человек», встреченный в «неподходящее время», возможно, вы найдёте здоровый компромисс.

Эмоциональная недоступность. Существует множество причин, по которым кто-то может быть эмоционально недоступен, включая травмирующее детство, нездоровые романтические отношения в прошлом, проблемы с психическим здоровьем, а также текущие обстоятельства и приоритеты. Пока человек не проделает работу, необходимую для решения проблем и травм, ему, возможно, сложно быть эмоционально доступным для окружающих.

Интуиция. Иногда вы встречаете кого-то, кто кажется правильным человеком, но ваша интуиция говорит, что это не так. Находясь в таких отношениях, вы можете чувствовать себя крайне противоречиво, потому что голова говорит одно, а сердце - другое.

Нежелание выполнять внутреннюю работу над собой. Находясь в серьёзных отношениях с кем-то, приходится выходить из зоны комфорта. Это может привести к тому, что вы столкнётесь с неисцелёнными и непроработанными травмами и страхами второй половинки или вашими собственными. К сожалению, многие люди не желают выполнять внутреннюю работу, необходимую для функционирования в партнёрстве. Если это так, то сейчас неподходящее время для серьёзных отношений. Сначала может потребоваться некоторая переоценка ценностей.

Внешнее давление. Часто серьёзное внешнее давление может быть губительным для новых отношений. Такие вещи, как дети от предыдущих отношений, потеря работы или уход за больным родителем, скорее всего, будут иметь приоритет над новыми отношениями. Однако, если этот человек действительно подходит вам, по мере того как его жизнь придёт в норму, между вами может всё наладиться.

Разные цели. Такие вещи, как место, где вы оба хотите жить, привычки расходовать/экономить, физическая активность и здоровое питание, религиозные убеждения, жизненные цели и семейные ценности — вот лишь несколько факторов, которые необходимо учитывать перед тем, как вступать в серьёзные отношения. Возможно, человек живёт на ферме, а вы хотите жильё в городе. Для него важно ходить в церковь каждое воскресенье, а вы не видите в этом смысла. Что бы это ни было, эти факторы могут привести к краху отношений.

Дети. Один из вас хочет детей, а другой нет. Именно несогласие в этом вопросе довольно часто и становится причиной разлада.

Не лучшая версия себя. Если вы находитесь в такой ситуации в жизни, когда вы не чувствуете себя лучшей версией себя — ни в умственном, ни в физическом, ни в эмоциональном плане, — вы не сможете дать другому человеку то, чего он заслуживает, независимо от того, является ли он подходящим человеком. Вам явно пока будет некомфортно друг с другом.



Не стоит расстраиваться, что в данный момент вы не готовы завязать отношения с идеальным по вашим меркам партнёром в силу определённых причин. Если вам суждено быть вместе, то никто и ничто не помешает этому.