11 хитрых уловок, которые используют мужчины, чтобы скрыть свою измену

Измена — это сложная и болезненная тема, которая затрагивает как эмоции, так и доверие в отношениях. К сожалению, некоторые мужчины могут прибегать к хитрым уловкам, чтобы скрыть свои неверные поступки от второй половинки. Они могут варьироваться от простых обходных манёвров до более сложных стратегий манипуляции, направленных на то, чтобы предотвратить подозрения. Рассмотрим некоторые из них, чтобы тут же предотвратить измену.

11 мужских уловок, чтобы скрыть измену

Пытается вести себя нормально, но как-то слишком. Для изменника важно сохранять свои привычки. Таким образом, ваш мужчина будет избегать резких изменений в своём поведении или внешности, которые могут вызвать у вас тревогу. Сохраняя всё, казалось бы, нормальным, он стремится полностью скрыть свою неверность. Он будет очень стараться сделать вид, будто для него ничего не изменилось. Неудивительно, что его трудно в чём-то обвинить, так как он просто идеальный.

Подарки и сюрпризы. Внезапно вы стали звездой шоу и центром его мира! Покупка дорогостоящих подарков для партнёрши или семейные выходы, чтобы отвлечь внимание от своих поступков, поэтому ожидайте больше привязанности, спонтанных подарков и сильной близости. Это его способ отвлечь вас от проблемы. Но это как раз и является сигналом, чтобы задуматься о переменах в его отношении к вам.

Он – лучший! Предатель тщательно планирует свои встречи, выбирая время, когда он может легко оправдать своё отсутствие новым хобби или занятием. Сохраняет всегда спокойствие, надеясь избежать каких-либо вопросов от вас. С ним не бывает никаких ссор, никаких недопониманий, полная гармония и взаимопонимание.

Короткие отлучения. Предатели — мастера тайм-менеджмента, поэтому невозможно их заподозрить в измене. Чтобы минимизировать риск, мужчина поддерживает короткие и нечастые отношения. Эти краткие интрижки помогают ему избежать обнаружения и сохранить иллюзию верности в ваших основных отношениях.

Он в «режиме скрытности». Изменщик — профессионал в организации тайных встреч. Он выбирает отдалённые места и использует такие оправдания, как рабочие встречи или занятия в спортзале, чтобы замести следы. Это гарантирует, что вы никогда ничего не заподозрите.

Крепость из паролей. Ожидайте внезапного роста количества устройств и приложений, защищённых паролем. Мужчина, имеющий любовницу, блокирует всё с помощью новых или изменённых паролей, чтобы гарантировать сохранность своей тайны. Даже когда эти устройства не используются, они остаются заблокированными и скрытыми от глаз. Он везде носит с собой телефон, даже когда идёт принять душ.

Использует секретные гаджеты. Второй или третий телефоны и скрытые учётные записи электронной почты — классические инструменты в арсенале предателя. Эти устройства и учётные записи позволяют ему свободно общаться без риска быть обнаруженным. Идеальный способ скрыть свою двойную жизнь.

Его отношения не имеют цифровых следов. Изменщик становится цифровым волшебником, заставляя исчезнуть все следы его отношений. Он удаляет сообщения, электронные письма и журналы вызовов и очень осторожно использует свои устройства рядом с вами. Беззвучный режим и отодвигание экранов — его любимые способы скрыть секреты.

Выполнение всех обязательств в отношениях. Несмотря на свою неверность, изменник изо всех сил старается выглядеть полностью заинтересованным в ваших отношениях. Поддерживает последовательное поведение, следя за тем, чтобы ничего не казалось необычным.

Появились новые загадочные друзья. Когда на сцену выходит новый «друг» или «коллега», предатель сводит ваши подозрения к минимуму. Он настаивает на том, что этот человек — всего лишь безобидный новый член его круга общения, игнорируя любые опасения по поводу истинной природы их отношений.

Он использует друзей как алиби. Изменщики часто используют друзей, чтобы прикрыть своё отсутствие, говоря, что они с другом, хотя на самом деле они встречаются со своей возлюбленной. Однако этих друзей обычно держат подальше от вас, чтобы избежать каких-либо промахов.



Не чувствуйте себя виноватой, если пропустили признаки измены, изменщики играют как профессионалы. По крайней мере, теперь вы будете знать, на какое поведение вам следует обратить внимание.