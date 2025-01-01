Как ведёт себя каждый знак зодиака, когда сомневается в любви

Нет людей, которые бы не сталкивались с чувством, что из отношений уходит любовь, как со стороны самого человека, так и со стороны второй половинки. Только все по-разному на это реагируют: кто-то всеми способами пытается вернуть чувства, а кто-то, наоборот, решает всё пустить на самотёк, чтобы судьба сама всё решила. Как считают астрологи, всё зависит от знака Зодиака.

Поведение знаков Зодиака при сомнениях в любви

Овен. Этот знак Зодиака обычно всё говорит напрямую, но в данной ситуации выбирает дистанцирование от второй половинки. При этом Овен пытается вывести из себя партнёра, чтобы тот сам захотел поставить точку на отношениях. Если же ему достался терпеливый любимый человек, то представители этого зодиакального созвездия сами уйдут, тихо и без объяснений. Потом они даже при встрече не станут здороваться с бывшим партнёром.

Телец. Представители этого знака Зодиака выбирают удобное время и уютную обстановку, чтобы поговорить со второй половинкой и во всём разобраться. Притом происходит это без повышенных тонов и ругани, так как Телец старается избегать конфликтов. Возможно, после такой беседы всё вернётся на круги своя, а возможно, и станет финальным разговором, закончившимся дружбой и полным взаимопониманием между бывшими партнёрами.

Близнецы. Понять, что Близнец сомневается в чувствах в отношениях можно по тому, как он становится сварливым и придирчивым даже к мелочам. Он постоянно спорит, пытаясь доказать свою правоту. Нередко начинает обвинять партнёра в том, что из-за него были потеряны лучшие годы, которые уже не вернуть. Вторая половинка даже не сразу и поймёт, в чём причина такого резкого поведения Близнеца, чем ещё сильнее разозлит представителей этого зодиакального созвездия.

Рак. Когда Раки понимают, что любовь в отношениях начинает угасать, они стараются проводить с партнёром как можно больше времени, разжигая искру. Могут напомнить, почему возникли чувства в паре, устроить романтический ужин или же инсценировать первую встречу. Этот знак Зодиака до последнего будет бороться за чувства, но если поймёт, что всё бесполезно, то просто молча уйдёт, чтобы не травмировать ни себя, ни вторую половинку.

Лев. Этот знак Зодиака даже не будет стараться вернуть былые отношения. Почувствовав разочарование в партнёре, он тут же примется подыскивать ему замену – походы по ночным клубам, знакомства с разными людьми, а также активное общение с коллегами после работы. Это не говорит о том, что они начинают изменять. Нет и ещё раз нет, потому что Лев – один из самых верных знаков Зодиака. Они просто всегда должны иметь запасной вариант.

Дева. Как только этот знак Зодиака понимает, что в отношениях не всё хорошо, то тут же начинает составлять список плюсов и минусов, чтобы придумать лучший выход из сложившейся ситуации. И если Дева решит, что из данной ситуации можно выйти, только расставшись, то она обязательно об этом скажет второй половинке. Недомолвки и непонятности она не потерпит. Этому зодиакальному созвездию нужна только определённость.

Весы. Если этот знак Зодиака становится холодным по отношению ко второй половинке, то можно тут же заподозрить проблемы, над решением которых думают Весы. Но чаще всего они приходят к мысли, что не стоит бороться, лучше всё отпустить и идти дальше. Поэтому возвращать чувства в отношения должен партнёр, делая разные приятности для второй половинки. Иначе они так и сойдут на нет.

Скорпион. Представители этого зодиакального созвездия обычно начинают закрываться эмоционально и физически от партнёра, если чувствуют, что в отношениях не всё хорошо. Так они показывают свою безучастность, чтобы партнёр начал действовать и выводить их пару из кризиса. Скорпион же примет выжидательную позицию, смотря со стороны, как будут обстоять дела.

Стрелец. Этот знак Зодиака начинает много говорить со своей второй половинкой, тем самым выясняя, есть ли смысл продолжать отношения. Или же лучше не тянуть с их финалом. Стрелец не привык сидеть сложа руки, и любовное партнёрство не исключение. Если он поймёт, что будущего нет, тут же займётся поиском нового партнёра, но при этом не потеряет связь и с прежним, поддерживая его в любой ситуации и советом, и действиями.

Козерог. Как только Козероги понимают, что в отношениях не всё хорошо, они уединяются и начинают размышлять, как выйти из данной ситуации. Если не находят выхода, то просят помощи у второй половинки, разговаривая о возникших проблемах и путях решения. При обоюдном согласии расстаться Козероги сохраняют тёплое отношение к бывшему любимому человеку.

Водолей. Свободолюбивый знак Зодиака, почувствовав сложности в отношениях, тут же отстраняется от второй половинки. Начинает много времени проводить с друзьями, пропадая у них сутками напролёт, полностью забывая о любимом человеке. И очень скоро в их жизни появляется новая любовь, с которой Водолей становится счастливейшим человеком, не думая о том, что ранил бывшего партнёра своим безразличием к нему.

Рыбы. Они привыкли быть нежными и ласковыми со своими вторыми половинками, отдаваясь им всей душой и телом. Но как только начинают понимать, что в отношениях произошло охлаждение, то Рыбы постепенно исчезают из жизни партнёра – перестают слать сообщения, звонить, дарить подарки и говорить комплименты. Вернуть прежние чувства обычно у Рыб не получается.

Сомнения в чувствах могут возникать довольно часто в любовных отношениях, но не стоит тут же ставить точку на них. Надо постараться, если, конечно, оба партнёра готовы к этому, вернуть их. Главное, обращать друг на друга внимание, чтобы не пропустить момент, когда вторая половинка начинает сомневаться в перспективности данной связи.