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7 знаков Вселенной, что этот человек – ваша судьба
Многие думают, что, вступив в серьёзные отношения, встретили свою судьбу. Однако чаще всего это не так, потому что это лишь влюблённость, которая через время угасает. Кто-то ставит точку на такой связи, чтобы снова и снова обжигаться, а кто-то продолжает строить жизнь с нелюбимым партнёром, каждый раз находя разные причины для этого. Как же выяснить, что человек перед вами предначертан вам свыше? Просто обратите внимание на некоторые сигналы, которые подаёт Вселенная.
7 вселенских знаков, что вы встретили свою вторую половинку
- Пророческие сны. Сновидения могут подсказать, кто ваша вторая половинка, задолго до самой встречи с ней. Высшие силы могут показать его лицо или же даже как пройдёт первая встреча с ним, чтобы вы наяву не упустили свой шанс. Как только вы увидите его в реале, то может возникнуть чувство, что вы давно с ним знакомы, что он близкий человек, появившийся в жизни не просто так. Поэтому так важно его не упустить. Такие сновидения приходят ко всем, но не все о них помнят или же не умеют увидеть в них знаки, чтобы сделать верные выводы.
- Зеркало. Как только вы увидите свою судьбу, вы можете заметить в нём свои черты характера, манеры поведения или же привычки. Кстати, может даже быть так, что ваша первая встреча произойдёт, когда вы потянетесь в магазине за одним и тем же кусочком сыра или же при выборе подарка для мамы – вы словно привязанные будете ходить друг за другом по одним и тем же отделам супермаркета. Этот человек как в зеркале станет всё повторять за вами.
- Дежавю. С данным эффектом встречаются все люди, потому что, по мнению учёных, это сбой в работе нейронов или же воспоминания позабытых сновидений. Дежавю создаёт ощущение, что вы давно знаете свою вторую половинку. Лишь пара деталей – и всё сложилось в вашей голове. К тому же, такое чувство может возникнуть, когда люди были близки в прошлой жизни.
- Общие совпадения. Их не все сразу замечают, но через какое-то время всё же они становятся явными. Например, одинаковые имена ваших родителей и второй половинки, других родственников, знакомых. Могут совпасть знаки Зодиака, даты рождения. Даже сны, схожие жизненные истории. Также стоит обратить внимание на место первой встречи – если она произошла в памятном для обоих месте или же во время занятий любимым хобби, то всё это неспроста.
- Потеря чувства времени. Рядом с человеком, предначертанным вам судьбой, вы можете перестать замечать, как летит время. Может показаться, что вы никогда не наговоритесь друг с другом. В такие моменты мир вокруг теряет свою значимость, и всё, что имеет значение, — это ваш совместный досуг. Когда вы чувствуете сильную связь с человеком, всё остальное уходит на второй план. Позитивные эмоции и смех – ваши постоянные спутники.
- Чувство предопределённости. Ощущение, что Вы понимаете друг друга на глубоком уровне, даже без слов. Это может быть связано с тем, что Вы чувствуете, будто знаете этого человека всю жизнь, поэтому у вас полное взаимопонимание – никаких ссор и конфликтов. Пара может обнаружить, что у них схожие жизненные цели и мечты, что создаёт ощущение, будто их пути были предначертаны. Без своего партнёра вы не видите будущего, а все проблемы - лишь факторы, способствующие вашей встрече.
- Повторяющиеся цифры. Если вы, находясь рядом со второй половинкой, замечаете, что вам постоянно встречаются одинаковые цифры, то с точки зрения нумерологии вы созданы друг для друга. Ещё числовой знак, предупреждающий о том, что рядом ваша судьба, появляется, когда вы видите такие цифры, как 06:06; 12:21; 15:51; 22:22.
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Есть много знаков судьбы, указывающих на то, что вы встретили свою вторую половинку, но не все их замечают. Будьте внимательнее, и Вселенная подаст в нужные моменты сигнал!
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