12 причин, почему парень рассказывает вам о своей бывшей

Для некоторых девушек разговор её любимого о бывшей — это огромный красный флаг, в то время как другие считают, что это признак зрелости и эмоционального интеллекта. Поэтому прежде, чем нервничать или же, напротив, игнорировать такое поведение, нужно проанализировать, как он об этом говорит и почему.

12 вариантов, почему парень говорит о своей бывшей с вами

Они остались друзьями. Это совершенно нормально, что он всё ещё говорит о своей бывшей. После того, как расстались, они решили, что хотят остаться друзьями, и у них это получилось. Если он останется другом своей бывшей, это может означать, что у него просто отличный вкус в выборе девушек и что он способен продолжать видеть в человеке хорошее даже после того, как романтические отношения закончились. Обвинение бывшего в том, что он ужасный, — это простая инстинктивная реакция на конец отношений. Построение дружбы исключает эту возможность и указывает на то, что ваш парень – неплохой человек, с которым вы всегда сможете быть дружны, несмотря ни на что.

Он рассказывает вам о важных событиях в своей жизни. Он может говорить о своей бывшей, когда делится с вами откровенным. Ведь его прошлая партнёрша сыграла значительную роль в этих событиях, и он может рассказать об этом. Открытость и обмен вещами, которые важны для нас, необходимы для близких, любящих отношений, особенно если эти вещи помогли сформировать то, кем мы являемся сейчас. Часто знание того, кто был близок и как он поддерживал (или не поддерживал), является ценным контекстом, который поможет вам лучше понять любимого. Если он говорит о своей бывшей – это лучше, чем если бы он пытался вообще не говорить о ней. И не стоит расстраиваться – она не имеет для него большого значения.

Он объясняет прошлую травму. Если ваш парень рассказывает вам о партнёрше, которая его оскорбляла, это сильное проявление доверия. Открыто говорить о насилии почти всегда сложно, и мужчины часто получают дополнительный уровень стигмы, если их обижала женщина. Если он рассказывает вам о жестокой бывшей, нужно проявить к нему внимание и заботу, разузнав, как он себя чувствует. Всё остальное вторично по сравнению с тем, чтобы помочь жертве насилия почувствовать себя в безопасности и получить поддержку.

Он пытается избежать повторения тех же ошибок. Он может захотеть поговорить с вами о своей бывшей, потому что чувствует, что в прошлых отношениях совершил ошибки, и теперь делает всё возможное, чтобы избежать их с вами. Опять же, это отличный признак как эмоциональной зрелости, так и его преданности вам.

Она всё ещё общается с его друзьями и семьёй. Длительные отношения часто приводят к дружбе с членами семьи или друзьями партнёров. Если разрыв был достаточно дружеским (а иногда даже и нет), многие захотят сохранить это приятельство. Это совершенно нормально. Парень часто рассказывает вам о мероприятиях, на которых будет бывшая, или о вещах, которые её касаются, чтобы вы чувствовали себя включённой в его жизнь. Это определённо лучше того, когда она неожиданно появится на семейном мероприятии или у друзей вашего любимого.

У них по-прежнему есть общие обязанности. Некоторым мужчинам необходимо разговаривать со своими бывшими и рассказывать о них, поскольку у обоих всё ещё есть общие обязанности. Самый распространённый пример — совместные дети, но это также могут быть домашние животные или бизнес. Такое поведение показывает, что он серьёзно относится к своим обязательствам и ответственности. Разделение обязанностей с бывшей может быть сложным, и это нормально, если он хочет поговорить с вами о том, как ему это трудно. Или же он может захотеть поделиться новостями о своих детях или бизнесе, которые требуют обсуждения и его прошлой партнёрши тоже.

Он груб, оскорбляет или нарушает личную жизнь бывшей. По тому, как парень говорит о своей бывшей, можно многое узнать о нём. Если он груб и оскорбителен по отношению к бывшей или нарушает её личную жизнь, это может быть признаком того, что изначально у него не было к ней уважения. Женоненавистники часто «выдают себя», используя сексистские или гендерные оскорбления в адрес своих бывших. Особенно тревожно, если он говорит таким образом о нескольких (или даже обо всех) своих бывших. Или же он нарушает личную жизнь бывшей пассии, например, делится её интимными фотографиями. Вы можете задаться вопросом, будет ли он говорить о вас таким же образом и поступать так же.

Он постоянно сравнивает вас и бывшую девушку. Если он начинает сравнивать вас и свою бывшую, это значит, что он думает о вас обеих в похожем контексте. Это может объяснить, почему вам так неловко, когда парень делает вам комплименты, говоря что-то вроде «ты намного красивее моей бывшей». Если вы находитесь в моногамных отношениях, вы обычно хотите быть единственным человеком в сердце любимого.

Он всё ещё её любит. Существует огромная разница между тем, чтобы говорить о своей бывшей как об одном из друзей или части своего прошлого, и говорить о ней как о своей «потерянной любви» или «той, которая ушла». Если он всё ещё любит свою бывшую и много говорит о ней, это нехороший знак. Это не значит, что он тот, кто вас хочет обмануть. Нет. Он просто не готов к новым отношениям.

Он не может или не хочет оставить поведение бывшей без внимания. Отношения иногда заканчиваются плохо, но это не должно мешать текущим отношениям. Одна из проблем, когда парень всё ещё зациклен на том, как плохо с ним обращалась его бывшая, заключается в том, что он берёт на себя роль жертвы. Поэтому он будет постоянно искать признаки того, что вы ему изменяете, и пытаться ограничить вашу свободу, чтобы вам было сложнее изменять. Он может даже говорить что-то вроде «все женщины изменяют, если у них есть возможность» или «все мне изменяют». Он также будет постоянно поднимать тему её измены и использовать это, чтобы оправдать своё поведение.

Он возносит бывшую на пьедестал. Существует огромная разница между тем, чтобы говорить о бывшей девушке как о части его жизни до встречи с вами и выставлять её в качестве идеального примера прекрасного пола. Помните, что его отношения с бывшей распались. Это значит, что они явно не были идеальной парой. Если он не хочет признавать этот факт, то, вероятно, всё ещё любит её.

Он ревнует, когда она встречается с кем-то другим. Если ваш парень действительно забыл свою прошлую пассию, он не будет слишком беспокоиться о том, с кем она встречается. В конце концов, у него теперь есть вы. Когда парень начинает ревновать бывшую к её новому партнёру, это признак того, что он её ещё не забыл и, возможно, ещё не полностью готов к новым отношениям. Из этого правила есть одно исключение. Если у него есть веские причины беспокоиться о том, что её нынешний мужчина склонен к насилию, то совершенно нормально, что он захочет поговорить с вами об этой проблеме.



Есть масса причин, почему парень рассказывает вам о своей бывшей девушке, но если вас это ранит, то лучше поговорить с ним об этом и найти выход из данной ситуации.