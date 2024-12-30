Самый несчастливый месяц для каждого знака Зодиака в 2025 году

Новый год – волшебный праздник, который дарит надежду и веру в счастливое будущее. Но обычно удача идёт в ногу с невезением, а значит, важно знать, какой месяц не подходит для реализации крупных планов для каждого знака Зодиака. На самом деле, ничего страшного не произойдёт в указанный период, однако лучше на это время взять небольшую паузу и не рваться вперёд.

Невезучие месяцы для каждого зодиакального созвездия в 2025 году

Овен. Август будет для этого знака словно гром среди ясного неба, так как Овен точно не ждёт, что в его довольно безоблачной жизни наступят неприятности. Но не нужно нервничать и тем более выпускать свой гнев на родных и близких. Все трудности – временные: деньги скоро найдутся, отношения с начальством наладятся, а коллеги, из-за которых и возникли сложности в карьере, понесут наказание. Тем более справедливость на стороне представителей этого знака Зодиака, и они это знают. Главное, после разрешения всех проблем снова не попасться на ту же удочку: среди доброжелателей масса ненастоящих, меркантильных личностей.

Телец. Рождённые под данным созвездием часто боятся показать свою обиду, ранимость, прикрываясь за маской веселья, поэтому и неудивительно, что многие этим пользуются. Но в феврале таких «пользователей» будет очень много. Телец будет, словно магнит, притягивать к себе токсичных людей, которые потянут его на дно. Если вовремя не расставить приоритеты и не проявить характер, то может оказаться слишком больно потом. Этот знак останется в долгах, оклеветанный и с упавшей самооценкой, которую вернуть будет очень сложно. Хорошо, что рядом окажутся родные люди, которые его поддержат как словом, так и действиями.

Близнецы. В декабре нельзя соглашаться на крупные сделки, а также подписываться под финансовыми документами, предварительно внимательно не прочитав. Иначе всё закончится весьма плачевно. У этого знака Зодиака создастся впечатление, что его все опережают, а он болтается в конце, поэтому он, стараясь обойти конкурентов, и окажется в сложном положении. В этом месяце рекомендуется просто плыть по течению, даже если это очень сложно. Нужно подумать о своём будущем: сейчас не время хвататься за всё подряд, лишь бы не сидеть без дела; и помнить, что за серой полосой всегда идёт белая. Поэтому нужно спокойно её дождаться.

Рак. Октябрь практически ежедневно будет преподносить неприятные сюрпризы, которых к концу месяца наберётся целая гора. Могут возникнуть сложности, как на работе, так и в личной жизни – любовные разочарования, недопонимания с родственниками и разногласия с приятелями. Важно в таком состоянии не паниковать, а искать решения, тем более они лежат на поверхности. Рекомендуется обратиться за помощью к близким и ни в коем случае не корить себя за то, что были упущения, приведшие к данной ситуации. Нужно помнить, что все иногда допускают ошибки. Важнее – их не повторять!

Лев. Увы, но январь станет для этого знака Зодиака одним из самых невезучих месяцев. И причин для этого много, начиная от бесконечной работы и заканчивая постоянными тратами. Лев любит жить на широкую ногу. Однако есть большой плюс в данной ситуации – этот знак будет настолько занят поиском решений, как выбраться из сложившейся ситуации, что не заметит, как в его жизнь придёт одиночество, которого он боится больше всего на свете. Но как только найдётся выход, Лев снова будет в строю – веселиться с друзьями, посещать светские мероприятия и просто радоваться жизни.

Дева. В ноябре этот знак будет жить в режиме «работа 24/7», что, в конце концов, и приведёт к сбою в организме. Как только будет уходить одна болезнь, тут же будет появляться другая. И так по кругу. Таким образом тело делает знаки, что пора взять отпуск или хотя бы длинные выходные. С собой необходимо взять и родственников, чтобы как раз наладить испортившиеся на фоне постоянной работы Дев отношения. Отдых поможет восстановиться и физически, и морально. Иначе навалившиеся неприятности со здоровьем могут перерасти в хронические заболевания, лечиться придётся постоянно, а не только один несчастливый осенний месяц.

Весы. В марте этот знак Зодиака почувствует истощение и эмоциональное выгорание, поэтому различные проекты, которые начнут на него сыпаться с разных сторон, им будут проигнорированы. За это Весы станут себя корить. Но делать этого не нужно. Напротив, в этом месяце правильное решение – притормозить. Пережидание бури принесёт намного больше пользы, чем бросание в неё с головой. Ведь из депрессивного состояния не так уж и легко выбраться. Сейчас нужно взять мини-отпуск и уехать подальше от всех. Одиночество пойдёт только на пользу. Притом и для близких Весов, которым надоело смотреть на их кислые лица.

Скорпион. В июне этот знак Зодиака решит объять необъятное, так как ранее у него это всегда получалось легко и без проблем. Но в первый месяц лета силы будут на исходе. Поэтому сейчас нужно расставить приоритеты. Важные дела постараться сделать вовремя, например, обратившись за помощью коллег или близких людей, а необязательные – отложить до лучших времен. Ещё одна астрологическая рекомендация – возникшее недовольство не нужно копить в себе. Прорвёт лавиной и всё снесёт на своём пути, в том числе и безвинных людей. Лучше говорить сразу и по адресу. К тому же, негативные эмоции приводят к душевным проблемам.

Стрелец. Апрель – месяц, когда этот знак Зодиака столкнётся с предательством близкого человека, которое он будет очень тяжело переносить. Стрелец может начать пить, гулять и веселиться до беспамятства. В итоге подорвёт здоровье, авторитет в обществе и потеряет веру в любовь. Конечно, игнорировать обман не стоит, но и устраивать вакханалию тоже не выход. Лучше переключиться на что-то: найти хобби и начать его развивать, уехать в путешествие или же поискать новую работу, которая подарит массу приятных эмоций и знакомств. Неплохо в такой сложный период подумать о своём бизнесе. Он может принести в будущем немалый доход.

Козерог. В сентябре Козерог всё-таки сможет настолько «достать» своими нравоучениями родных, близких и коллег, что они решат выразить недовольство, чем сильно обидят этот знак Зодиака. Он даже решит пожить в одиночестве вдали от всех, чтобы поразмышлять и, конечно же, поработать на полную мощность. Неудивительно, что именно этот месяц принесёт Козерогам большой доход, который они смогут после вложить в своё дело. Рекомендация астрологов для рождённых под данным созвездием – меньше злиться, и больше прощать окружающим их промахи. Тогда и жизнь будет проще и веселее.

Водолей. Этот знак считает, что вся его жизнь – это сплошное невезение. Но на самом деле это не так, потому как в мае они точно поймут, что такое неприятности. Во-первых, этот знак окажется в эпицентре конфликта, чего он постоянно избегает. Ему придётся выбирать чью-то сторону, что может довести Водолеев до стрессового состояния. Во-вторых, есть большая вероятность, что их обманет любимый человек. Это также прибавит грусти и печали в их существование. Но самое неприятное произойдёт с ними на работе – они попадут на большую сумму денег не по своей вине. Справиться со всеми этими проблемами Водолеям помогут близкие люди.

Рыбы. В июле этому знаку Зодиака придётся окунуться в реальный мир, который полон жестокости и проблем. Они доверятся близкому человеку – дадут ему денег, решатся на переезд с ним в другую страну, а также откажутся от своих желаний и целей, а он использует их в своих меркантильных делах. В итоге им нужно будет искать реальную работу в чужом государстве, чтобы как-то выжить. Хорошо, что в окружении Рыбок есть люди, которые смогут их в такой тяжёлый жизненный момент поддержать материально и морально, иначе представители данного созвездия могли себя довести до серьёзных проблем со здоровьем.

Всегда нужно помнить, что все неприятности, происходящие с нами, - это опыт, который даётся для того, чтобы не совершать прежних промахов. Поэтому каждый знак Зодиака должен сделать соответствующие выводы в месяцы невезения, чтобы после жить счастливо и радостно.