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5 самых бедных знаков Зодиака в 2025 году

Согласно восточному календарю в 2025 году хозяйкой станет Зелёная Деревянная Змея – воплощение мудрости и таинственности, поэтому в финансовом плане она будет покровительствовать тем, кто прислушивается к ней и считывает её подсказки. Те же знаки Зодиака, которые не хотят жить по её правилам – контролировать свои расходы, живя на широкую ногу, могут быть наказаны бедностью.

 

5 самых бедных знаков Зодиака в 2025 году

 

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5 зодиакальных созвездий - главных бедняков 2025 года

  1. Рак. Этот знак Зодиака природа наградила честностью и безволием, поэтому в 2025 году он просто не сможет справиться со сложившимися обстоятельствами – необходимостью обманывать окружающих и наживаться за их счёт. Поэтому и окажется не у дел, когда более сильные и беспардонные конкуренты начнут отталкивать его в борьбе за место под Солнцем. На фоне последних неприятностей у Рака разовьётся привычка – употреблять спиртные напитки, не зная нормы. Все имеющиеся средства этот знак начнёт бесконтрольно тратить на алкоголь, тем самым вгоняя себя в долги. Выбраться из этого состояния поможет только счастливый случай.
  2. Весы. В 2025 году на этот знак Зодиака навалится масса проблем в личной жизни, а так как главное лекарство от всех бед у них – это новые вещи, то на их покупку уйдёт довольно крупная сумма денег. Весы напомнят белку, крутящуюся в колесе, - заработать, расстроиться, пополнить гардероб, опять расстроиться о потраченной сумме денег, и снова работать ради новых вещей. Из этого колеса их смогут вытянуть только родные и близкие, имеющие в глазах Весов авторитет. Если же этого не сделать, то этот знак Зодиака погрязнет в долгах. Хотя ему, как человеку творческому, часто всё равно, сколько у него денег в кармане. Важнее – идеальный внешний вид.
  3. Стрелец. Представители этого знака Зодиака смогут неплохо заработать в 2025 году, но их беспечное отношение к финансам приведёт к тому, что они останутся без гроша в кармане. Дело в том, что Стрельцы привыкли жить на широкую ногу, к тому же, будучи по своей природе авантюристами, они решат вложиться в бизнес, который в итоге прогорит. Поэтому неудивительно, что уже к весне они будут в долгах и кредитах. Им придётся много и тяжело работать, чтобы всё вернуть, однако даже это не остановит Стрельцов: в середине осени они дадут в долг другу и просто забудут об этом, чем и воспользуется приятель.
  4. Козерог. Удивительно, но этот знак Зодиака, который не привык раскидываться деньгами, рассчитывая заранее все свои расходы, окажется в 2025 году в бедственном положении. Виноваты в этом будут родственники, которые наберут долгов и не смогут оплатить их самостоятельно. Конечно, Козерог будет первоначально рвать и метать, но в итоге всё же возьмёт на себя возмещение долга родного человека, отдав всё накопленное. К тому же, ему придётся отдавать и часть текущего заработка. Тяжёлый период закончится только к концу осени, но отложить у Козерога, как обычно, на «чёрный день», увы, не получится!
  5. Водолей. Рождённые под этим знаком Зодиака не привыкли считать деньги, находя это очень скучным и ненужным занятием, поэтому и останутся в 2025 году на мели. Дело в том, что Водолеи любят тратить и зарабатывать деньги по настроению: если на них напала грусть, то они её будут проводить в безделье, тратя накопленное на то, чтобы что-то поесть и попить. А в год Змеи они будут довольно часто печалиться, потому что рабочие планы сорвутся, да и в личной жизни не всё гладко сложится. В таком состоянии этот знак Зодиака точно не станет горы переворачивать ради большого заработка.

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Если посмотреть на ситуацию с бедностью некоторых знаков Зодиака со стороны, то можно сделать вывод, что в ней виноваты они сами. Её можно не допустить, принимая правильные финансовые решения.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 10:37

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