5 самых невезучих знаков зодиака в 2025 году

Конец года всё ближе, поэтому любопытство узнать, что же готовит новый год, с каждым днём только растёт. Согласно прогнозам астрологов на 2025 год, повезёт не всем. Будет 5 зодиакальных созвездий, которым предстоит пережить непростой период, но они с ним справятся. Пусть не сразу, пусть не очень легко, и пусть придётся обратиться за помощью, но в итоге всё наладится.

Топ 5 неудачливых зодиакальных созвездий в 2025 году

Овен. Некоторые карьерные цели могут резко измениться, что повлечёт за собой перемены и в личной жизни. Недовольство домочадцев на фоне постоянного пропадания Овнов на работе с каждым днём будет только расти. В итоге встанет вопрос, что же выбрать – стабильный и высокий заработок в будущем или семью в настоящем. Конечно, можно поговорить и всё объяснить своим родным и близким, но представители этого знака Зодиака не привыкли объясняться, считая, что все вокруг должны войти в их положение и понять. Так что именно от Овнов зависит, как пройдёт их год. Если они продолжат вести себя эгоистично и агрессивно, то 2025 год станет для них точно неудачным.

Телец. Этому знаку Зодиака придётся столкнуться с невезением на фоне семейных проблем. Вторая половинка не станет поддерживать Тельца в его задумках, считая их безумными, что и станет причиной конфликтов. И, самое интересное, не только партнёр по браку будет недоволен поведением рождённых под данным зодиакальным созвездием, но и родители, и дети, которые всегда были на стороне своего дорогого Тельца. Отношения с каждым днём будут только портиться, что приведёт к одиночеству, которое безумно гложет этот супер-семейный знак Зодиака. Выход из данной ситуации есть – стараться действовать согласно привычной для него схемы – со всеми во всём соглашаться, но делать всё по-своему.

Лев. У этого знака Зодиака дела пойдут не очень хорошо, так как возникнет много трудностей в социальных и рабочих отношениях. Некоторые проекты, которые, казалось бы, должны были с лёгкостью быть реализованы в ближайшее время, могут резко остановиться. Поэтому Льву необходимо сохранять спокойствие, несмотря ни на что, и умело решать все возникшие вопросы. Тем более в такой ситуации этот знак Зодиака не в первый раз, поэтому выход им будет найден. Только не так быстро, как хотелось бы. Придётся экономить на многом и перестать быть во всём первым. Но это всё временно, после чёрной полосы обязательно наступит белая. Главное – её ждать в спокойном состоянии, без агрессии и выяснений, кто прав, а кто – нет.

Весы. Этому знаку Зодиака нужно позаботиться о своём здоровье, иначе все давние болезни могут только усугубиться и привести Весов к больничной койке. Любое пренебрежение к симптомам заболеваний чревато большими проблемами, поэтому лучше не доводить до этого. Кроме того, недуги помешают реализации карьерных планов, что не самым лучшим образом отразится на финансовом положении. Придётся очень экономить, особенно на покупке вещей. Всем известно, что шопинг – главное лекарство Весов от всех проблем. Чтобы всего этого не допустить, Весам надо ходить вовремя к врачам и не игнорировать их рекомендации.

Козерог. 2025 год напомнит карусель «американские горки». Столько крутых виражей в жизни этого знака Зодиака давно не было. В январе-феврале у него возникнут проблемы на работе и в отношениях с коллегами, в конце мая он потеряет большую сумму денег, притом не свою, придётся отрабатывать, в середине лета окажется на больничной койке после бесстрашных вылазок на природу – горы, дремучие леса и глубокие ущелья, ну а осень станет пиком невезучести Козерога, когда ему придётся переезжать в другой город или даже страну. Но, что удивительно, все невзгоды его только закалят. Каждая новая неприятность будет заставлять искать такие решения, о которых в спокойном состоянии он даже не подумал бы. Поэтому в 2026 год представители этого зодиакального созвездия войдут закалённые и счастливые.

Эти 5 самых невезучих знаков зодиака в 2025 году в какой-то момент захотят сдаться, но всегда есть выход, и они его найдут, чтобы выйти победителем даже из самых сложных жизненных моментов!