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Лунный гороскоп стрижки 2025: календарь благоприятных дней

Лунный гороскоп стрижки 2025: календарь благоприятных дней

Хочешь поменять жизнь – поменяй причёску! Это знает каждая женщина. Но ещё важно знать день, когда стрижка принесёт удачу в личной жизни, карьере или деньгах. Зависит это от лунного дня и нахождения Луны в определённом знаке Зодиака. В 2025 году в каждом месяце будет идеальный период для похода в салон красоты. Главное – знать, когда. Узнать об этом поможет календарь стрижек.

Лунный календарь благоприятных дней для стрижек в 2025 году

Январь

 

9 января: идеальный день для того, чтобы не только придать волосам объём, но и изменить отношение к проблемам окружающих. После посещения салона красоты появится желание жить только ради себя, не думая о других. Этот подход к жизни сохранится до следующей стрижки.

 

11 января: если цель – ускорить рост волос, то сегодня – лучшее для этого время. Но не нужно распространяться о своём походе в парикмахерскую, пусть об этом знает только близкий круг людей, иначе придётся переносить визит. Будут непредвиденные обстоятельства, которые помешают этому.

 

20 января: укрепить волосяной покров получится тем, кто на этот день запланирует стрижку. Желательно это сделать до обеда.

 

25 января: можно привлечь в свою жизнь финансовую стабильность, если сделать стрижку именно в этот день. К тому же, волосы всегда будут выглядеть так, словно они только сейчас подстрижены и уложены.

 

27 января: сегодня лучше не идти на кардинальные перемены с волосами – можно нарушить гармонию в своей жизни. Рекомендуется подравнивание кончиков.

 

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Февраль

 

5 февраля: отличный день, чтобы не только подстричься, но и сделать окрашивание. После посещения салона хорошее настроение сохранится до следующей стрижки.

 

11 февраля: волосы будут расти быстро и при этом появится неожиданная густота после стрижки в этот день.

 

20 февраля: одиноким особам, желающим найти свою вторую половинку, нужно обязательно сегодня сделать и стрижку, и окрашивание.

 

21 февраля: с целью укрепления шевелюры нужно сегодня посетить парикмахерскую во второй половине дня.

 

24, 25 и 26 февраля: время перемен, в том числе и причёски. Волосы можно и укоротить, и нарастить – жизнь заиграет новыми яркими красками.

 

Март

 

3 марта: отрастить волосы будет легче, если постричь их сегодня ближе к вечеру. Перекрашивание тоже пойдёт на пользу – карьера пойдёт в гору.

 

6 марта: для материального благополучия нужно подстричься в первой половине дня. Идеально – у мастера мужского пола.

 

11 марта: если сегодня не только подстричься, но и сделать маникюр, то можно привлечь в свою жизнь романтику.

 

19 марта: стрижки в этот день помогут мужчинам стать уверенней на работе, а женщинам – в любви.

 

22 марта: мечтающим о длинных волосах нужно посетить парикмахерскую в этот день.

 

25 марта: сегодня нужно изменить свой имидж, конечно же, начав с причёски.

 

Апрель

 

2 апреля: нужно подрезать кончики, чтобы к следующей стрижке была длинная и густая коса.

 

8 апреля: в семье возникли проблемы? Именно сегодняшняя стрижка поможет с ними справиться.

 

10 апреля: для укрепления волосяного покрова нужно подстричься в полдень или в течение двух часов после него.

 

19 апреля: деньги придут тем, кто подстрижётся в этот день.

 

21 апреля: финансовая стабильность, карьерный рост, большая любовь ждёт тех, кто подстрижётся в этот день.

 

Май

 

7 мая: злость, недовольство окружающими и раздражительность уйдут вместе с отстриженными волосами в этот майский день.

 

9 мая: стремящимся отрастить длинные волосы нужно стричься после обеда.

 

17 мая: с целью укрепления шевелюры нужно сегодня посетить парикмахерскую в первой половине дня.

 

19 мая: новые отношения ждут тех, кто подстрижётся в этот день у мастера противоположного пола.

 

24 мая: сегодня нужно просто укоротить волосы, кардинальные перемены могут принести неприятные новости.

 

30 мая: сбросить груз проблем можно, если подстричься и сделать окрашивание.

 

Июнь

 

2 июня: отличное время для стрижки и окрашивания в другой цвет. Вместе со сменой имиджа придёт и смена настроения – оно будет радостное и счастливое вплоть до следующего похода в салон.

 

5 июня: волосы будут расти быстро и при этом появится неожиданная густота после стрижки в этот день.

 

21 июня: сегодня лучше не идти на кардинальные перемены с волосами. Рекомендуется лишь подравнивание кончиков.

 

Июль

 

2 июля: более здоровыми волосы станут после стрижки в этот день.

 

7 и 8 июля: масса нерешённых вопросов? Значит, сегодня нужно посетить салон красоты, чтобы во время стрижки найти ответы.

 

22 июля: ссора с любимым закончится, как только волосы будут подстрижены и уложены не так, как обычно.

 

28 июля: нужно подрезать кончики, чтобы к следующей стрижке была длинная и густая коса.

 

Август

 

5 и 6 августа: волосы станут гуще и прочнее, если подстричь их в эти дни последнего месяца лета.

 

14 и 15 августа: сегодня нужно посетить мастера, который ранее не стриг ваши волосы. Он сможет не только по-другому подстричь, но и добавить свою энергетику, положительно влияющую на настроение.

 

21 августа: новые отношения ждут тех, кто подстрижётся именно сегодня.

 

28 августа: более здоровыми волосы станут после стрижки в этот день.

 

30 августа: если сегодня не только подстричься, но и сделать маникюр, то можно привлечь в свою жизнь финансовую стабильность.

 

Сентябрь

 

2 сентября: стремящимся отрастить длинные волосы нужно стричься после обеда.

 

5 сентября: нужно подрезать кончики, чтобы к следующей стрижке была длинная и густая коса.

 

12 сентября: прекрасный период для стрижки с целью стимуляции роста волос.

 

17 сентября: не нужно бояться перемен. Смена цвета волос и их длины только пойдёт на пользу волосам.

 

19 сентября: перекраситься в другой цвет после стрижки – отличный вариант для тех, кто мечтает об отдыхе.

 

20 сентября: сбросить груз проблем можно, если подстричься и сделать окрашивание.

 

Октябрь

 

1 октября: можно привлечь в свою жизнь финансовую стабильность, если сделать стрижку именно в этот день. К тому же, волосы всегда будут выглядеть так, словно они только сейчас подстрижены и уложены.

 

3 октября: лучший период для стрижки с целью стимуляции роста волос.

 

11 октября: волосам нужны перемены, окрашивание и стрижка сделают их более послушными.

 

16 октября: сегодня день, когда можно не только подстричься, но и притянуть в свою жизнь материальное благополучие.

 

18 октября: вернуть в свою жизнь потерянные любовные связи можно, если подстричься или сделать кардинальное окрашивание.

 

25 октября: чёлка сделает чудеса с внешностью. Сегодня для её стрижки - идеальный день.

 

28 октября: волосы станут гуще и прочнее.

 

Ноябрь

 

10 ноября: волосам нужно сделать косметический уход и потом подстричь.

 

12 ноября: отрезать чёлку можно желающим поднять свой авторитет на работе.

 

17 ноября: сегодня лучше не идти на кардинальные перемены с волосами – можно нарушить гармонию в своей жизни. Рекомендуется подравнивание кончиков.

 

26 ноября: волосам нужны перемены, окрашивание и стрижка сделают их более послушными.

 

Декабрь

 

2 декабря: уйдёт ломкость и появится густота волос, если их подстричь в полдень.

 

9 декабря: перекрасить волосы в другой цвет после стрижки могут те, кто хочет получить стабильные любовные отношения.

 

10 декабря: прекрасный период для стрижки с целью стимуляции роста волос.

 

11 декабря: укрепить волосяной покров получится тем, кто на этот день запланирует стрижку. Желательно это сделать до обеда.

 

17 декабря: волосам нужно сделать косметический уход и потом подстричь.

 

23 декабря: густоту волосам добавит стрижка и появление чёлки.

 

29 декабря: обрезать волосы слишком коротко в этот день не нужно.

 

31 декабря: мечтаете о новой причёске? Сделайте её сегодня утром.

 

Смотрите также: Стрижки для длинных волос.

 

Эксперты всегда обращали внимание на лунную фазу, чтобы защититься от болезней психического или эмоционального характера. К тому же, с новой стрижкой и жизнь становится ярче и интереснее.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:55

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