Самый большой эмоциональный триггер каждого знака зодиака

Мы часто задаёмся вопросом, почему реагируем на некоторые ситуации определённым образом. Ответ на поверхности - причина в наших эмоциональных триггерах. Именно они заставляют чувствовать себя некомфортно. Но если задуматься, триггеры – это отражение тех жизненных сторон, в которых мы разочарованы. И наш знак зодиака играет самую важную роль в этом.

Триггеры знаков Зодиака

Овен. Овен — это сплав страсти и огня. Быть на первом месте — вот что для него самое главное. Овен всегда полон энтузиазма и сосредоточенности. Поэтому самый большой эмоциональный триггер этого знака Зодиака - это отсутствие производительности. Овны питаются вызовами и амбициями, в связи с этим они часто загоняют себя до стрессового состояния не только в работе, но и в отношениях, если жизнь спокойна и непродуктивна. Им нужно дать себе возможность хотя бы иногда расслабляться, чтобы понять, что ничего страшного не произойдёт.

Телец. Телец щедр, надёжен и чрезвычайно приземлён. Терпение этого знака Зодиака выделяет его из толпы. Но нередко своей терпеливостью он скрывает страх оказаться неудачником. Поражение является эмоциональным триггером для этих людей. Однако им нужно понять, что провалы – это опыт, благодаря которому они смогут потом достичь больших результатов. Единожды Тельцу нужно всё-таки сорваться и показать всем, что у них реально на душе. Мир от этого не рухнет, и окружающие не разбегутся.

Близнецы. Близнецы — это сочетание коммуникабельности, остроумия и интеллекта. Люди этого знака рождаются умными и чрезвычайно разносторонними. Тем не менее, им не хватает направления и способности принимать решения. Самый большой эмоциональный триггер Близнецов — это монотонный образ жизни. Они чрезвычайно креативны и не могут жить в рутине. Не стоит бояться повторяющихся действий, ведь мелочь может полностью изменить мир, сделав его более ярким и оригинальным.

Рак. Рак — верная, творческая, любящая и защищающая личность. Излишняя эмоциональность и капризные манеры делают его прирождённым ворчуном. Однако такие люди — лучшие родственники и друзья. Взаимодействие с новыми людьми создаёт для них некомфортную обстановку, и это самый большой эмоциональный триггер Рака. Представителям этого знака Зодиака нужно помнить, что есть два варианта: либо сдаться и ныть, либо встать и подняться. И согласно их характеру – им привычнее второй вариант. Так что пора избавляться от своих страхов.

Лев. Лев — прирождённый лидер и влиятельный человек. У него развитая способность принимать решения, что позволяет добиваться успеха в карьере. Лев исключительно поддерживающий и добрый. Он верный и преданный. Поэтому считается лучшим партнёром. Но, с другой стороны, Лев очень эгоистичен и нетерпелив, поэтому самым большим эмоциональным триггером его является непризнание окружающими. Ему просто необходимо найти того, кто будет его боготворить, и тем самым избавиться от своих страхов.

Дева. Дева — весёлый и радостный человек, который всегда всех выслушает, поймёт и поддержит. Но и от окружающих он ждёт того же. Этот знак плохо справляется с грубостью в свой адрес. Это самый главный его триггер. Ему тяжело, когда собеседник не контролирует свои эмоции. Чтобы справиться с этим страхом, Девам рекомендуется максимально абстрагироваться от ситуации и постараться прийти в себя, думая о чём-то приятном. Ну и, конечно, не допускать больше таких грубых людей в свою жизнь или же постараться минимизировать с ними общение.

Весы. Этот знак спокоен и дипломатичен, пока не сталкивается с несправедливостью. Именно это и является их самым главным триггером. Любое проявление нечестности тут же выводит Весов из себя. Могут начать агрессировать. Но только не действиями, а словами. Представителям этого зодиакального созвездия нужно запомнить, что не стоит выражать эмоции тогда, когда несправедливость не касается их лично. Тогда они смогут сохранить свои нервы в сохранности, а не растрачивать их понапрасну. Ведь восстанавливается этот знак Зодиака очень долго.

Скорпион. Скорпионы — люди с чистейшим сердцем. Они не терпят обмана и неуважения, и это их самый большой эмоциональный триггер. Даже небольшая ложь воспринимается ими в штыки, так как они не понимают, как можно скрывать правду, ведь обман всегда вылезет наружу. Поэтому такому знаку Зодиака требуется немного больше времени, чем другим, чтобы понять, что мир не является местом полной гармонии. Тем не менее, Скорпиону не нужно менять своё поведение или эмоции. В конце концов, он научится жить в эти волнах несправедливости, обмана и неуважения окружающих друг к другу.

Стрелец. Стрелец — свободолюбивый человек, и он задыхается, когда им управляют. Такие люди не идут на компромиссы в любви. Поэтому самым большим эмоциональным триггером этого знака Зодиака является единообразие. Но им нужно понять, что жизнь – это не только веселье, она полна обязательств, требующих полной концентрации. Как только Стрелец к этому придёт, ему станет проще жить и строить отношения с окружающими. Тем более среди них обязательно найдётся парочка единомышленников, с которыми можно иногда отправляться в путешествия, отключившись от быта.

Козерог. Козероги популярны благодаря своему дисциплинированному поведению, а также мудрости и терпеливости. Они обычно эгоистичны, однако боятся разочарований, поэтому от себя всегда требуют полной отдачи. К тому же, любой промах способен их довести до депрессии. Именно по этой причине им надо иногда пускать ситуацию на самотёк, чтобы разочарование не позволило им взять верх над собой. Как только однажды они так смогут сделать, то поймут, что не всё поддаётся контролю и при этом ничего ужасного не происходит.

Водолей. Представители этого знака Зодиака независимы, но очень преданны. Они чрезвычайно эмоциональны и боятся фальшивых обещаний. Разбитые сердца и нарушенные обещания оказывают огромное влияние на их поведение. Поэтому непредсказуемый партнёр рядом с ними — это самый большой эмоциональный триггер для Водолея. Им нужно понять, что невозможно постоянно контролировать свою вторую половинку, поэтому необходимо перестать требовать от неё нескончаемой заботы и внимания.

Рыбы. Рыбы бескорыстны и изобретательны. Они часто блуждают в мире своего воображения. Это отражает их отрицательные черты. Тем не менее, они чрезвычайно креативны, и это делает их чувствительными. Каждая Рыба заводится, когда её критикуют и указывают на её ошибки. Это самый большой её триггер. Чтобы от него избавиться, надо подумать о промахах тех, кто ищет в их действиях провалы. Мы ведь все неидеальны, так зачем кого-то возвеличивать, принижая собственные заслуги.

У нас у всех есть какие-либо страхи, но зная, какой самый большой эмоциональный триггер каждого знака зодиака, можно поддержать близкого человека, избавив его от боязни что-либо сделать не так, или же, напротив, выбить недруга из колеи, нажимая на его больные точки.