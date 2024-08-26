5 комплиментов, которые мужчины делают из вежливости, а не потому, что влюблены

Комплимент всегда мило получать, но многие женщины обманываются, принимая приятные слова от мужчин в свой адрес и приписывая им романтический подтекст. Довольно часто парни произносят их для того, чтобы поддержать милый разговор с прекрасной особой, поднять ей самооценку, повысить настроение или же просто для укрепления связи – деловой или дружественной. Одним словом, сильный пол нередко говорит комплименты, не подразумевая никакого интимного подтекста. Психологи выделили пять распространённых комплиментов, которые произносят из вежливости.

5 вежливых комплиментов от мужчин женщинам

«Ты такая умная/талантливая/красивая». Часто такой комплимент делают для того, чтобы поднять настроение прекрасной леди или же для укрепления дружественных отношений. Немаловажно, при каких условиях был сделан комплимент. Если во время интима, то он явно не искренен, в деловой обстановке – для того, чтобы расположить к себе женщину, ну а в дружеской - чтобы подбодрить, например, перед свиданием с парнем, перед серьёзным проектом или же, когда девушка сомневается в своей красоте или таланте. «Ты такая интересная личность». Это очень приятные слова, которые мужчины говорят, чтобы показать, как им интересно общение с женщиной. То есть такой комплимент – простое проявление вежливости и уважения. К тому же нужно обратить внимание, в какой момент он был сделан. Если девушка пришла на свидание и рассказывает о своих постоянных провалах или ошибках, то парень просто хочет её успокоить и как можно скорее поменять тему. «Ты такая добрая/заботливая». Такие слова можно расценить, как благодарность за проявленную заботу и внимание к нему. Например, девушка принесла мужчине-другу или коллеге кофе, тогда его комплимент точно не имеет романтического подтекста. Кстати, такую фразу парень может произнести и саркастично, чтобы дать понять девушке, слишком заботящейся о нём, что она прямо перегибает палку и пора остановиться. «Ты такая смешная/весёлая». Нередко такой комплимент говорится для улучшения атмосферы в обществе. Поэтому он не значит влюблённости, а просто это оценка чувства юмора девушки, благодаря которому она поднимает парню настроение. Следует обращать внимание, что напоминает общение с мужчиной – если постоянное перекидывание мемов, шуточек, то тут явно можно сказать о простой дружбе. Также эти слова могут быть расценены, как попытка задеть девушку. Если она ведёт себя легкомысленно, постоянно смеется, теряется и не бывает серьёзной, то это сарказм и укол в её адрес. «Ты так хорошо выглядишь в этом наряде/причёске/макияже». Комплименты внешности или одежде могут быть сказаны из вежливости - поднять настроение и сделать девушке приятно. Это не всегда означает, что парень настроен романтически. Особенно, если похвала была сказана во время делового ужина или же корпоратива.

Надо слушать не то, что говорит мужчина, а как он говорит комплимент – голос, мимика, настроение. Именно они много скажут о его намерениях говорить красивые слова в адрес девушки. Кстати, прекрасному полу надо проанализировать, как она реагирует на мужские комплименты: если растекается от удовольствия, значит, ей нужно поработать над самооценкой. Ведь довольно часто мужчины говорят комплименты с меркантильной целью, а наивные девушки попадаются на их удочку. Поэтому так важно быть всегда начеку!