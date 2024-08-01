18 признаков, что ваш роман становится серьёзным

Романы на стороне непредсказуемы — вы не ожидаете их появления и не знаете, что жизнь приготовила для вас двоих. Но как понять, что принесёт этот роман – мимолётную влюблённость или же серьёзные отношения. Ведь довольно часто многие путают два понятия – любовь или же интрижка. Первое – это чувство безопасности и защищённости в чьих-то объятиях. Вы прошли вместе через огонь и воду, но всё ещё хотите быть друг с другом, потому что рядом с этим человеком ощущаете покой. Второе - просто лёгкость в отношениях, не несущая ничего серьёзного. Есть несколько признаков, означающих настоящие чувства, которые могут стать причиной разрыва с официальным партнёром.

18 знаков, что роман перерос в серьёзные отношения

Ваши чувства стали глубже. Отношения между любящими людьми всегда глубокие и искренние. Во время интрижки люди с лёгкостью говорят о своих чувствах и не стесняются разглашать подробностей своей влюблённости всем подряд, как будто хвастаясь любовными достижениями. Любовь же ценят, поэтому по-настоящему любящие люди страдают, находясь в разлуке, но при этом держат свои страдания при себе. Нет страха быть пойманными. Когда люди любят друг друга, они не боятся показаться вдвоём на публике, даже будучи в других отношениях. В каком-то смысле они даже хотят, чтобы их поймали, и им не пришлось бы больше скрывать своих чувств. Гостиницы – не единственное место встреч. Отель – это место, где происходит физический контакт, а вот духовные отношения появляются за его пределами. Поэтому, если партнёры решили больше времени проводить вдвоём на людях, то это знак, что отношения переросли в более серьёзные. Нет волнения, как выглядишь перед своим партнёром. Когда связь носит чисто физический характер, партнёры уделяют особое внимание своему внешнему виду: одежде, причёске, макияжу. Когда же они перестают задумываться над своим внешним видом, но при этом их влечёт физически, то эти отношения можно назвать любовью. Кстати, поведение тоже становится более открытым, не нужно скрывать свои чудаковатости. Оставаться после интима. Если отношения перестали ограничиваться только близостью физической, теперь хочется объятий и после неё, то это может означать, что для партнёров важны и другие аспекты, которые указывают на любовь. Совместное будущее. Когда партнёры не представляют своего будущего друг без друга, то это знак, что они влюблены. Они даже не видят себя только любовниками, они мечтают, что старость проведут вместе, чтобы ни в коем случае не находиться вдали друг от друга. Хочется проводить как можно больше времени с партнёром, а не с законной второй половинкой. Если женщина или мужчина находятся в отношениях, но завели роман на стороне и безумно счастливы с этим человеком, то стоит задуматься, а какие чувства приносит связь с официальным партнёром? Если время с ним напоминает лишь рутину и отбывание срока, то стоит задуматься о своём будущем с ним. Есть ли оно или же всё-таки лучше отдаться любви? Присутствие партнёра рядом поднимает настроение. Самые важные люди в нашей жизни — это обычно те, одного лишь существования которых достаточно, чтобы сделать нас счастливыми, те, кому даже не нужно ничего делать, чтобы поднять нам настроение. Если возлюбленный является таким человеком, то это знак, что между партнёрами любовь. Делиться секретами. Как только общение становится фактором романа, это уже не просто роман — это установление связи между двумя людьми. Вполне вероятно, что отношения становятся серьёзными, если двое начали больше разговаривать, делиться секретами и открыто говорить о своих чувствах. Чувство вины, которое было ранее, исчезло. Для тех, кто впервые изменил, нормально чувствовать себя виноватым за то, что они делают, потому что такие действия имеют последствия. Но в последнее время это чувство вины полностью исчезло, и единственное, что имеет значение, — это то, что любовники остаются вместе. А значит, это любовь. Рассказали об отношениях друзьям. Ничто не скажет «У нас серьёзные намерения друг к другу» лучше, чем когда двое влюблённых рассказывают миру друг о друге; это признак того, что они по-настоящему хотят, чтобы эти люди были в их жизни. Семейные дела кажутся обузой. Есть ощущение, что семья отходит на второй план? Нежелание проводить много времени с семьёй, т.е. отдавать приоритет партнёру по интрижке, — это признак, который нельзя игнорировать. Не стоит паниковать — это происходит потому, что партнёр по интрижке оказывает на женщину или мужчину большее влияние, чем им кажется. Отсутствие любовника сводит с ума. Если, глядя на фото партнёра по интрижке, принизывает тоска, то это однозначно любовь. Потому что его не хватает как воздуха. Мечты о партнёре. Воспоминания о ком-то и фрагментах времени, проведённого вместе, являются четким индикатором чувств, поскольку происходит это совершенно без всякой причины. Совместный отпуск и праздники. Праздники и отпуска предназначены для того, чтобы проводить их с семьёй и другими любимыми людьми, поэтому желание провести их со своим партнёром по роману весьма показательно. Значит, он тот, с кем хочется радоваться и делиться счастьем. Общение вне «расписания». Большинство отношений на стороне строятся с помощью «графика» — системы, которую должны соблюдать оба участника, чтобы поддерживать низкий уровень опасности. Но когда у них начинают развиваться чувства, они отбрасывают осторожность и обращаются друг к другу вне этого графика. С каждым днём партнёры всё больше похожи на пару. Парные штучки — это то, что обычно делают пары! Или, по крайней мере, люди, которые хотят быть парой и серьёзно относятся друг к другу. Регулярно ходить на свидания, дарить друг другу подарки, подразнивать и флиртовать. Есть смелость уйти от партнёра. Если идёт обсуждение возможности расставания с партнёром, возможно, пришло время сделать это — это справедливо по отношению ко всем, кто в этом участвует. Кроме того, неверные супруги редко находят в себе смелость сделать это, поскольку их намерением было просто создать счастливый брак, одновременно развлекаясь на стороне. Мысли о разводе и постоянном проживании с возлюбленным — явный признак того, что между ними происходит что-то большее.

Измена – это ужасно, но жизнь вносит свои коррективы, и новая любовь может прийти в жизнь и тех людей, которые уже состоят в отношениях. И если она пришла, не нужно её терять. Главное, понять, что это она, а не просто игра гормонов!