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6 знаков ангела, если вы нашли белое перо

Белый цвет пера в первую очередь ассоциируется с ангелами. Поэтому, когда человек находит белое перо или же оно падает ему сверху, то это сообщение, что у Господа есть что-то, что он хочет ему сказать. Во-первых, он предупреждает о том, что впереди ожидается мир и радость, во-вторых, защита и руководство от высших сил, в-третьих, уверенность, что человек на правильном пути и он не должен идти на компромисс ни по какой причине, в-четвёртых, духовная и физическая сила, необходимая для преодоления трудностей, с которыми ему предстоит столкнуться, и, в-пятых, рост и возвышение духовного состояния. Однако немаловажно, кто и при каких обстоятельствах нашёл белое перо.

 

6 знаков ангела, если вы нашли белое перо

 

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Ангельские знаки для нашедшего белое перо

  1. Ребёнок. Если такое перо нашёл ребёнок, то значит, он совсем недавно мог оказаться в непростой ситуации, вследствие которой возможно нанёс себе физический вред – ушибы, переломы и другие травмы, или же морально был подавлен. Белое же пёрышко является знаком свыше, что ангел-хранитель рядом, поэтому можно не беспокоиться. Весь негатив ушёл из жизни ребёнка и впереди его ожидает только хорошее. Однако родители должны сохранить это пёрышко, чтобы оно и дальше оберегало малыша, поместив его в укромное место, лучше всего в детскую подушку.
  2. Беременная женщина. Когда пёрышко упало сверху, то это знак, что ангелы рядом и всегда придут на помощь, как во время беременности, так и в течение родов. Будущая мамочка может быть спокойна – малыш родится крепким, здоровым и счастливым. Кстати, бывает так, что женщина ещё не знает, что ждёт ребёнка, и именно белое пёрышко, найденное ею, оповестит её о предстоящем радостном событии. Если же перо попадёт к ней непосредственно перед роддомом, то есть большой шанс, что она сюда ещё вернётся за следующим малышом.
  3. Незамужняя девушка. Белое перо для девушки, которая уже получила предложение руки и сердца, означает счастливый и крепкий брак. Это пёрышко необходимо хранить рядом со свидетельством о браке, оно станет оберегом от злых слов и взглядов в сторону молодожёнов. Если же белое пёрышко оказалось у ног девушки, которая в данный момент одинока, то такой сюрприз сверху – знак, что очень скоро она выйдет замуж, притом сильно не раздумывая, так как сразу же поймёт, что этот человек – её вторая половинка и никто другой ей не нужен. Белое пёрышко надо сбрызнуть мужским парфюмом, чтобы встреча с любимым произошла как можно скорее.
  4. Замужняя женщина. Когда белое пёрышко находит замужняя женщина, то в её жизни ожидаются перемены личного характера – скорая беременность, расставание с людьми, которые мешают её семейному счастью, завистниками и предателями. В её семье будет гармония и полное взаимопонимание. Кстати, если женщина имеет взрослых детей, то есть большая вероятность, что они ей очень скоро подарят внука или внучку. Негативное значение несёт белое перо только тогда, когда у женщины не всё в порядке в отношениях со второй половинкой, например, он выпивает или поднимает на неё руку. Она так и не сможет с ним расстаться, будет терпеть, но ангелы-хранители её не бросят, всегда будут рядом, именно поэтому они и дали знак свыше.
  5. Мужчина. Если мужчина в данный момент находится на распутье, что выбрать, карьерный рост или же семейное счастье, то белое перо – знак, что выбор должен быть сделан в пользу семьи. Сейчас такой период, когда в профессии будет затишье, даже если и кажется, что всё вокруг бурлит и меняется. Всё это мираж. А вот в семье ожидаются приятные перемены – рождение детей, вторая молодость в отношениях с любимой, а также, если парень пока холост, встреча с женщиной всей своей жизни. Если же нашедший белое перо не поймёт намек, то он может сбиться с верного пути и оказаться не у дел. Карьера тоже пойдёт в гору, но на фоне счастья в личной жизни.
  6. Пожилые люди. Им белое перо сулит крепкое здоровье, избавление от денежных проблем и счастье в семье. Многие нашедшие такое пёрышко смогут найти выход из непростых ситуаций, в которых оказались совсем недавно. Небесные покровители рядом. Они дают знак свыше, что впереди ожидается полоса удач и свершений.

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Большинство нашедших белое перо свидетельствовали, что они внезапно почувствовали покой и с нетерпением ждали более радостных событий и сообщений. Так и есть – человек с белым пером в руках может сотворить невозможное, потому что на его стороне высшие силы и небесные покровители. Он – счастливчик!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 12:18

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