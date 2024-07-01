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6 признаков того, что он - не твоя вторая половинка
Когда нам кто-то нравится, мы часто видим в этом человеке только хорошие качества. Парень может показаться харизматичным и весёлым, с ним приятно проводить время… Но как узнать, действительно ли он тот, с кем вы хотите построить что-то серьёзное? Мужчина может быть отличным на начальных этапах ухаживания, но в конечном итоге оказаться совершенно ужасным. Как узнать, стоит ли ваших усилий и времени общение с ним? Просто понаблюдайте за его поведением и сделайте соответствующие выводы.
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6 знаков, что вам с ним не по пути
- Он проводит много времени в одиночестве. Если он проводит много времени в одиночестве, это может означать либо что он уверен в себе и независим, либо что привык делать всё именно так, как он хочет. И ему нет дела до ваших просьб, желаний и тем более всяких «хотелок» - совместно проведённые выходные, романтические вечера, а также посиделки вдвоём.
- Он всегда говорит «я». Если он во время разговора всегда говорит «я», это может быть признаком того, что он эгоцентричен и не интересуется окружающим миром или другими людьми. Если он говорит только о своём дне или о том, что будет делать на следующих выходных, исключительно со своей точки зрения, он, возможно, не видит вашего будущего и не думает много о вас в своей нынешней жизни.
- Вы должны просить его о помощи. Если парень не предлагает вам помочь, например, с сумками для покупок, или не открывает вам дверь, он не стоит вашего времени. Даже если своё поведение он объясняет тем, что галантность сейчас не в моде.
- Он не думает о вас. Парень, которому вы действительно нравитесь, подумает, что он просто выиграл в лотерею, когда встретил вас. Он не воспримет ваше присутствие как должное и поймёт, как ему повезло, что он нашёл такую женщину. Если он смотрит на вас только как на один из вариантов, это верный признак того, что он будет ужасным партнёром.
- Он плывёт по течению. Приятно быть с беспечным парнем, ведь он такой лёгкий в общении. Но если он ведёт себя так, будто ему всё равно, останетесь вы или уйдёте, проведёте вы с ним время или нет, цените ли вы моменты, проведённые с ним, такое отношение может означать, что вы безразличны ему.
- Он не в лучшей форме. Если вы красивая, стильная и привлекательная женщина, вам нужен кто-то, кто так же хорош, как вы, если не больше. Это не значит, что он должен быть неприлично богатым или иметь представление обо всём в жизни. Но если вы с парнем, который не пытается улучшить себя и ведёт малоподвижный и не приносящий удовлетворения образ жизни, у него может не быть того, что вам нужно для достижения ваших амбиций и целей в жизни.
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Задумайтесь, прежде чем продолжать отношения, будете ли вы в них счастливы? Ведь любовь может как прийти, так и быстро исчезнуть, если вы не будете чувствовать ответных эмоций!
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