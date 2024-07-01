6 признаков того, что он - не твоя вторая половинка

Когда нам кто-то нравится, мы часто видим в этом человеке только хорошие качества. Парень может показаться харизматичным и весёлым, с ним приятно проводить время… Но как узнать, действительно ли он тот, с кем вы хотите построить что-то серьёзное? Мужчина может быть отличным на начальных этапах ухаживания, но в конечном итоге оказаться совершенно ужасным. Как узнать, стоит ли ваших усилий и времени общение с ним? Просто понаблюдайте за его поведением и сделайте соответствующие выводы.

6 знаков, что вам с ним не по пути

Он проводит много времени в одиночестве. Если он проводит много времени в одиночестве, это может означать либо что он уверен в себе и независим, либо что привык делать всё именно так, как он хочет. И ему нет дела до ваших просьб, желаний и тем более всяких «хотелок» - совместно проведённые выходные, романтические вечера, а также посиделки вдвоём. Он всегда говорит «я». Если он во время разговора всегда говорит «я», это может быть признаком того, что он эгоцентричен и не интересуется окружающим миром или другими людьми. Если он говорит только о своём дне или о том, что будет делать на следующих выходных, исключительно со своей точки зрения, он, возможно, не видит вашего будущего и не думает много о вас в своей нынешней жизни. Вы должны просить его о помощи. Если парень не предлагает вам помочь, например, с сумками для покупок, или не открывает вам дверь, он не стоит вашего времени. Даже если своё поведение он объясняет тем, что галантность сейчас не в моде. Он не думает о вас. Парень, которому вы действительно нравитесь, подумает, что он просто выиграл в лотерею, когда встретил вас. Он не воспримет ваше присутствие как должное и поймёт, как ему повезло, что он нашёл такую женщину. Если он смотрит на вас только как на один из вариантов, это верный признак того, что он будет ужасным партнёром. Он плывёт по течению. Приятно быть с беспечным парнем, ведь он такой лёгкий в общении. Но если он ведёт себя так, будто ему всё равно, останетесь вы или уйдёте, проведёте вы с ним время или нет, цените ли вы моменты, проведённые с ним, такое отношение может означать, что вы безразличны ему. Он не в лучшей форме. Если вы красивая, стильная и привлекательная женщина, вам нужен кто-то, кто так же хорош, как вы, если не больше. Это не значит, что он должен быть неприлично богатым или иметь представление обо всём в жизни. Но если вы с парнем, который не пытается улучшить себя и ведёт малоподвижный и не приносящий удовлетворения образ жизни, у него может не быть того, что вам нужно для достижения ваших амбиций и целей в жизни.

Задумайтесь, прежде чем продолжать отношения, будете ли вы в них счастливы? Ведь любовь может как прийти, так и быстро исчезнуть, если вы не будете чувствовать ответных эмоций!