7 предсказаний о супружеской жизни, которые покажут, продлится ли долго ваш брак

Направляясь к алтарю, многие пары хотели бы сразу сделать прогнозы на будущую семейную жизнь. Будут ли они счастливы, принесёт ли брак радость или же впереди ожидаются ссоры, скандалы и выяснение отношений. Конечно, можно спрогнозировать, если оценить черты личности своего партнёра и умение жить с ними, но всё же семейные психологи рекомендуют обратить внимание на другие важные факторы, указывающие на счастливый брак.

7 знаков, что у вас будет счастливая семейная жизнь

Умение общаться. Партнёры, умеющие говорить друг с другом, однозначно смогут сохранить хорошие отношения, ведь постоянное общение — один из наиболее важных аспектов здоровой семейной жизни. Пары, которые не контактируют регулярно, более склонны к разногласиям и спорам, потому что они не заявили о своих потребностях или не прояснили их. Разговоры со второй половинкой могут помочь избежать ненужных споров, обид или препятствий, поскольку они позволяют обоим партнёрам точно знать, в чём заключается рассматриваемая проблема. Общение также укрепляет доверие в отношениях, поскольку каждый из супругов знает, что другой не боится говорить с ним честно. Вместе весело. Однажды Одри Хепберн сказала: «Честно говоря, я думаю, что больше всего мне нравится смеяться. Смех лечит множество болезней. Он, наверное, самое главное в человеке». Хотя совместное веселье, вероятно, не самая важная вещь в большинстве отношений, но за ним определённо стоит сила. Смех — это естественный усилитель настроения, который снижает тревогу и стресс, что делает его идеальным индикатором того, будут ли отношения счастливыми и расслабленными или же это будет сплошной нервный срыв. Игривость и чувство юмора — позитивная динамика в романтических отношениях. Партнёр всегда рядом. Когда случается что-то хорошее, первый человек, с которым вы хотите отпраздновать это событие, — это ваша вторая половинка. Вы знаете, что она не будет завидовать или скептически относиться к вашим прекрасным новостям – а будет только в восторге! Если вы получаете подарочную карту или приглашение на предстоящее мероприятие, партнёр будет первым человеком в вашем списке, который его примет. Вы ставите его выше всех остальных, и определённо он возглавляет список людей, с которыми вы хотите провести время. Точно так же, когда в вашей жизни случаются плохие новости или неудачные обстоятельства, вы не можете думать ни о ком, кто мог бы утешить вас больше, чем ваш партнёр. Когда вы находитесь с нужным человеком, это не тот разговор, которого вы боитесь, это разговор, которого вы желаете. Даже если эта новость причинит ему боль или раскроет ваши правонарушения. Прощение обид. Слишком многие пары сбиваются с пути, держась за старые обиды. Умные пары знают, что прощение и забывание — это главное в счастливом браке. Вместо того чтобы держаться за проблему, фразу или действие второй половинки, нужно всё это отпустить после обговаривания или решения неприятной ситуации. Счастливые пары также учатся восстанавливать отношения после ссоры, чтобы значительно облегчить процесс прощения. Вечернее свидание. Удовлетворённость браком возрастает, когда партнёры проводят досуг вместе. Вот почему пары, которым предсказывают счастливую семейную жизнь, не скупятся на свидания. Они могут быть как один, так и несколько раз в месяц. Вечер свидания даёт парам возможность спланировать особые мероприятия или удивить своих половинок вещами, которые им могут понравиться. Это ночь, когда они могут вернуться к тому, как это было, когда они впервые встречались, и создать некоторую интимную химию, чтобы узнать друг друга заново. Такие романтические свидания – это залог сохранения любви. Это также отлично подходит для родителей с маленькими детьми, которые хотят провести время наедине, чтобы уделить друг другу всё своё внимание. Если сделать своего партнёра приоритетом в своей жизни, это будет огромным фактором, определяющим, сложатся ли счастливые отношения. Решение разногласий. Разногласия неизбежно случаются в любом браке, но то, как с ними справляются партнёры, многое скажет об их отношениях. Счастливые пары уважительно обсуждают проблемы и используют аргументы в качестве мотивации для их решения. Они терпеливо слушают, проявляют уважение, придерживаются темы и не боятся извиняться, если они неправы (а иногда, даже если это не так). Несчастные пары используют спор как возможность словесно напасть друг на друга, прибегают к обзывательству, вспоминают обидный опыт из прошлого и больше сосредоточены на том, чтобы поругаться со второй половинкой, а не решить возникший конфликт. Любимая вторая половинка. В идеальном мире партнёр по браку также является лучшим другом своей второй половинки. Практически само собой разумеется, что если мужчина и женщина поженились, то, скорее всего, они любят друг друга. Но явным признаком того, что они остаются вместе, является то, что это искренние чувства. Это означает, что они - не просто романтические партнёры, они ещё и друзья. Вожделение и увлечение в браке могут проходить через приливы и отливы, иногда даже угасая, но пока партнёры искренне наслаждаются обществом друг друга, они будут вместе.

Когда вы состоите в браке с правильным человеком, ваши отношения просто работают. Предсказания о супружеской жизни не всегда могут быть верными, но, делая друг друга приоритетом, оказывая поддержку, практикуя честное общение, можно создать гармоничный союз.